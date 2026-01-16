社福界登記護士課程開放報名 修畢課程可發還學費 即睇3院校申請資格/方法｜附登記護士/註冊護士薪酬分別

為回應社會福利界對護理人力的迫切需求，社會福利署自2023至2024學年起，委託香港都會大學、聖方濟各大學及東華學院，連續五年開辦社福界登記（普通科）護士訓練課程。社會福利署於星期一（12日）宣布，2026至2027年度社福界全日制登記護士（普通科）訓練課程現已開始接受報名，課程為期兩年，共提供427個培訓名額。本文整理了社福界登記護士課程的參加資格、學費及申請流程。

社福界登記護士課程懶人包：

必須為香港居留權的香港永久性居民

在訓練課程展開時年滿十八歲

在香港中學文憑考試獲得五科成績為二級或以上，包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科甲類（註）和乙類科目；或具備同等學歷。申請人士亦須留意個別院校訂明的其他入讀要求。

為了鼓勵任職社福界的年青人及前線員工提升專業技能，申請人若曾透過「青年護理服務啓航計劃」或「先聘用後培訓」先導計劃成功修畢兩年制文憑課程並取得相關文憑，或是現職於非政府機構或私營機構、從事安老服務、康復服務、家庭及兒童服務、青年服務或感化服務的全職僱員，將獲優先考慮。此訓練課程亦同時歡迎其他有志於社福界擔任登記護士的人士報讀。

1.香港都會大學

香港都會大學的普通科護理學高級文憑（HDNGOSF1），為兩年全日制課程，總計90學分，內容涵蓋護理基礎與專業知識、臨床護理技巧、人類生物科學及行為科學等重要範疇。課程總學費為港幣213,200元，學員完成課程並符合相關要求後，可獲政府發還相應的學費資助。

課程講座日期及時間 1月27日 下午2時 查詢電話 3970 2928/3970 2957 課程內容 按此連結 申請方法 按此連結

2.聖方濟各大學

聖方濟各大學的普通科護理學高級文憑（HDEN-SWD）為兩年全日制課程，以英語教學並輔以中文講解。學生在兩年學習期間須完成不少於1600小時的臨床實習，從而掌握臨床實踐的最新知識與技能，並在社區護理、紓緩治療、復康及老年護理領域建立堅實的專業操守。課程每年學費為$105,150，學員若成功完成第一學年課程且全年成績平均績點達2.0或以上，並已註冊入讀第二學年，將可獲發還首年學費。待學員修畢全部課程並符合資格登記為登記護士後，將獲發還其餘已繳交的學費。

課程講座日期及時間 2月6日 下午3時 查詢電話 3702 4388 課程內容 按此連結 申請方法 按此連結

3.東華學院

東華學院的護理學高級文憑是一項為期兩年的全日制培訓計劃，學員須修讀86個學分，課程以英文教學並輔以中文講解。總學費約為$213,090，學員完成課程並符合SSSDP計畫的相關要求後，可獲全額學費發還。

課程講座日期及時間 1月28日 下午3時30分 查詢電話 3190 6672 課程內容 按此連結 申請方法 按此連結

課程的截止申請日期為3月2日下午5時。如有查詢，請致電各院校的查詢電話。

註冊護士入學要求：

香港護士管理局規定報讀註冊護士課程入學最低要求為DSE成績「3322A」，即中文及英文科達第3級或以上、數學科達第2級或以上、公社科取得「A」達標成績及一科選修科達第2級或以上。

登記護士入學要求：

入學最低要求為DSE成績「2222A」，即中文、英文、數學及一科選修科第2級或以上，以及公社科取得「A」達標成績。

註冊護士薪酬：

普通科註冊護士：月薪$36,570至$58,843（醫管局一般職系薪級表 第15-25級）

精神科註冊護士：月薪$40,354至$61,618（醫管局一般職系薪級表 第17-26級）

登記護士薪酬：

普通科登記護士：月薪$23,080 至 $49,003（醫管局一般職系薪級表 第7-21級）

精神科登記護士：月薪$26,173 至 $53,733 （醫管局一般職系薪級表 第9-23級）

資料來源：政府新聞公報、香港都會大學、聖方濟各大學、東華學院、醫院管理局護理職系薪酬表

