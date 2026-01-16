Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社福界登記護士課程開放報名 修畢課程可發還學費 即睇3院校申請資格/方法｜附登記護士/註冊護士薪酬分別

更新時間：10:14 2026-01-16 HKT
發佈時間：10:14 2026-01-16 HKT

為回應社會福利界對護理人力的迫切需求，社會福利署自2023至2024學年起，委託香港都會大學、聖方濟各大學及東華學院，連續五年開辦社福界登記（普通科）護士訓練課程。社會福利署於星期一（12日）宣布，2026至2027年度社福界全日制登記護士（普通科）訓練課程現已開始接受報名，課程為期兩年，共提供427個培訓名額。本文整理了社福界登記護士課程的參加資格、學費及申請流程。

社福界登記護士課程即睇3院校申請資格/方法

社福界登記護士課程申請資格

  • 必須為香港居留權的香港永久性居民
  • 在訓練課程展開時年滿十八歲
  • 在香港中學文憑考試獲得五科成績為二級或以上，包括中國語文、英國語文、數學及其他兩科甲類（註）和乙類科目；或具備同等學歷。申請人士亦須留意個別院校訂明的其他入讀要求。

為了鼓勵任職社福界的年青人及前線員工提升專業技能，申請人若曾透過「青年護理服務啓航計劃」或「先聘用後培訓」先導計劃成功修畢兩年制文憑課程並取得相關文憑，或是現職於非政府機構或私營機構、從事安老服務、康復服務、家庭及兒童服務、青年服務或感化服務的全職僱員，將獲優先考慮。此訓練課程亦同時歡迎其他有志於社福界擔任登記護士的人士報讀。

社福界登記護士課程院校

1.香港都會大學

香港都會大學的普通科護理學高級文憑（HDNGOSF1），為兩年全日制課程，總計90學分，內容涵蓋護理基礎與專業知識、臨床護理技巧、人類生物科學及行為科學等重要範疇。課程總學費為港幣213,200元，學員完成課程並符合相關要求後，可獲政府發還相應的學費資助。

課程講座日期及時間 1月27日 下午2時
查詢電話 3970 2928/3970 2957
課程內容 按此連結
申請方法 按此連結

2.聖方濟各大學

聖方濟各大學的普通科護理學高級文憑（HDEN-SWD）為兩年全日制課程，以英語教學並輔以中文講解。學生在兩年學習期間須完成不少於1600小時的臨床實習，從而掌握臨床實踐的最新知識與技能，並在社區護理、紓緩治療、復康及老年護理領域建立堅實的專業操守。課程每年學費為$105,150，學員若成功完成第一學年課程且全年成績平均績點達2.0或以上，並已註冊入讀第二學年，將可獲發還首年學費。待學員修畢全部課程並符合資格登記為登記護士後，將獲發還其餘已繳交的學費。

課程講座日期及時間 2月6日 下午3時
查詢電話 3702 4388
課程內容 按此連結
申請方法 按此連結

3.東華學院

東華學院的護理學高級文憑是一項為期兩年的全日制培訓計劃，學員須修讀86個學分，課程以英文教學並輔以中文講解。總學費約為$213,090，學員完成課程並符合SSSDP計畫的相關要求後，可獲全額學費發還。

課程講座日期及時間 1月28日 下午3時30分
查詢電話 3190 6672
課程內容 按此連結
申請方法 按此連結

課程的截止申請日期為3月2日下午5時。如有查詢，請致電各院校的查詢電話。

登記護士/註冊護士分別

註冊護士入學要求：

香港護士管理局規定報讀註冊護士課程入學最低要求為DSE成績「3322A」，即中文及英文科達第3級或以上、數學科達第2級或以上、公社科取得「A」達標成績及一科選修科達第2級或以上。

登記護士入學要求：

入學最低要求為DSE成績「2222A」，即中文、英文、數學及一科選修科第2級或以上，以及公社科取得「A」達標成績。

註冊護士薪酬：

  • 普通科註冊護士：月薪$36,570至$58,843（醫管局一般職系薪級表 第15-25級）
  • 精神科註冊護士：月薪$40,354至$61,618（醫管局一般職系薪級表 第17-26級）

登記護士薪酬：

  • 普通科登記護士：月薪$23,080 至 $49,003（醫管局一般職系薪級表 第7-21級）
  • 精神科登記護士：月薪$26,173 至 $53,733 （醫管局一般職系薪級表 第9-23級） 

資料來源：政府新聞公報香港都會大學聖方濟各大學東華學院醫院管理局護理職系薪酬表

延伸閱讀：公立醫院收費2026年起加價 一文即睇急症/門診/專科收費詳情 1萬元上限措施是甚麼？

 

