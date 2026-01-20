Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大寒2026｜告別手腳冰冷 中醫推介2款暖身足浴方 14款養生食材+湯水溫補不上火

更新時間：06:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-20 HKT

【大寒節氣2026】「大寒」（1月20日）是二十四節氣中的最後一個節氣，亦是最寒冷的時候。註冊中醫師劉潔瑩接受《星島頭條》訪問提醒，此時的養生重點正是防寒保暖，她分享2道有效暖身驅寒的泡腳足浴藥方，身體溫暖自然睡得更好。她又推介多款適合此時食用的溫補食材和湯水，幫助大家養生防病。

大寒2026｜告別手腳冰冷 中醫推介14款養生食材+湯水

大寒2026｜解構養生防病原則 哪些臟腑易不適？

劉潔瑩醫師指，此節氣稱為「大寒」，是因為這段時間是一年中最寒冷的時候。古人說：「寒氣之逆極，故謂大寒。」這時候氣溫降到最低，常伴隨霜凍、冰雪和強烈冷空氣。雖然天氣極寒，但其實陽氣已在地下悄悄萌動——因為從冬至開始，春天的生機就悄悄萌芽了，而大寒正是冬天藏得最深、春天快要來臨的關鍵時刻。

大寒養生的核心原則是「藏精固本、溫補脾腎、防寒保暖、靜養少動」。根據《黃帝內經》，冬天要早睡晚起，避寒就溫，讓身體充分儲備能量。這個時節最容易受影響的是「腎」和「脾」—— 腎主藏精，寒邪最易傷腎陽，可能出現腰膝冷痛、疲倦、夜尿多；而寒濕困脾，則會導致食慾差、腹脹、大便稀溏。此外，心肺也需特別留意，尤其老年人，寒冷容易使血脈收縮，誘發心血管或呼吸道問題。

大寒2026｜10款養生進補食物推介

大寒是一年中最寒冷的節氣，劉潔瑩醫師建議，此時養生應以「溫補腎陽、健脾益氣、藏精養血」為主。除了常見的羊肉、黑豆、山藥、紅棗等食材外，還有許多適合冬季進補的食材：

  • 鵝肉：性溫味甘，能益氣補虛、暖胃生津，特別適合體弱怕冷或病後調理者。
  • 枸杞子：雖性平，卻能滋補肝腎、明目潤肺，是平和而有效的冬季調養佳品。
  • 當歸：辛甘性溫，擅長補血活血、調經止痛，常與羊肉、生薑搭配，對女性血虛手腳冰冷尤有幫助。
  • 陳皮：辛香溫燥，能理氣健脾、化解滋補食材的膩滯，適量加入湯粥中可助消化。
  • 桂圓：甘溫養心脾，適合失眠、健忘或面色蒼白者，但上火或血糖偏高者應酌量使用。
  • 黑木耳：性平，可以用來補氣養血、潤肺通便。

總括而言，大寒飲食宜選擇溫性或平性、營養豐富且易消化的食物，並根據個人體質靈活搭配。若有口乾、便秘、喉嚨痛等「上火」症狀，則應減少溫熱食材攝取，或搭配少量滋陰潤燥之品以求平衡，才能真正達到「冬藏精、春不溫病」的養生目的。

大寒2026｜4款驅寒溫補湯水推介

天氣寒冬，飲一碗熱湯可暖身。劉潔瑩中醫師推介4款適合大寒的溫補湯水，有助增強抵抗力，預防感冒，改善疲倦。

1. 黃芪黨參烏雞湯

  • 材料：烏雞1隻（約600g）、黃芪20g、黨參15g、紅棗8粒、薑4片
  • 份量：3-4人
  • 功效：益氣固表、溫補脾腎、增強免疫力。特別適合容易疲倦、怕冷、氣短、經常感冒的人。
  • 做法：烏雞切塊焯水備用；所有材料洗淨，放入砂鍋，加清水約2公升；大火煮沸後轉小火慢煲1.5-2小時，加鹽調味即可。
  • 宜忌：適合氣虛體弱、冬季易感者；但感冒發燒、實熱上火（如喉嚨痛、口瘡）或高血壓未控制者慎用。

2. 五指毛桃茯苓雞湯

  • 材料：雞半隻、五指毛桃30g、茯苓20g、淮山30g、薑3-4片、紅棗5粒
  • 份量：3-4人
  • 功效：健脾補氣、祛濕暖胃、益肺舒筋。五指毛桃有「南黃芪」之稱，香氣獨特、性味平和，補而不燥，特別適合冬季想溫補又怕上火的人。此湯能提升體力、改善疲倦、增強抵抗力，且不易引發口乾喉痛。
  • 做法：雞肉切塊焯水備用；五指毛桃、茯苓、淮山稍沖洗；所有材料放入砂鍋，加清水約2公升；大火煮沸後轉小火慢煲1.5小時，加鹽調味即可。
  • 宜忌： 適合大多數人，尤其氣虛乏力、容易感冒、脾胃偏弱者；但感冒發燒、急性腸胃炎或舌苔厚膩（濕熱明顯）期間暫不宜。

3. 蓮子芡實豬肚湯

  • 材料：豬肚1個（約500g）、蓮子30g、芡實30g、淮山30g、薑5片
  • 份量：3-4人
  • 功效：健脾暖胃、收斂止瀉、補虛養身。適合脾胃虛寒、食慾差、大便不成形或病後調理者。
  • 做法：豬肚用麵粉+白醋反覆搓洗乾淨，焯水切條；蓮子、芡實、淮山稍浸泡；所有材料入鍋，加水2公升，小火煲2小時，加鹽調味。

4. 巴戟杜仲豬骨湯

  • 材料：豬脊骨500g、巴戟天15g、杜仲15g、栗子100g、薑4片
  • 份量：3-4人
  • 功效：補腎壯陽、強筋健骨、溫經止痛。特別適合腰膝冷痛、夜尿頻多、精神疲乏、性功能減退或中老年人冬季保健。栗子加入可增強健脾補腎之力，使湯更甘香。
  • 做法：豬骨焯水備用；巴戟、杜仲稍沖洗（杜仲可剪斷或拍碎以便出味）；所有材料放入砂鍋，加清水約2公升；大火煮沸後轉小火煲1.5-2小時，加鹽調味即可。
  • 宜忌：適合腎陽虛者（常見怕冷、腰酸、腳軟、小便清長）；但陰虛火旺（如潮熱盜汗、口乾舌紅）、高血壓未控、或感冒發熱期間不宜。

大寒2026｜保暖養生宜少吃6類食物

劉潔瑩醫師表示，大寒是一年中最寒冷的節氣，此時養生應以「溫、補、藏」為原則，盡量避免食用以下6類食物：

  1. 生冷食物：會直接損傷脾陽，影響消化功能。
  2. 寒涼性蔬果：如西瓜、冬瓜等，容易加重體內寒氣，不利陽氣潛藏。
  3. 綠豆：雖有清熱解毒之效，但性寒，冬季過食會干擾身體閉藏機制。
  4. 海帶、紫菜等鹹寒海產：過量可能導致腹瀉或水腫。
  5. 油炸食品：質地油膩難消化，易助濕生痰，阻礙脾胃運化。
  6. 過量酒精：雖然短暫暖身，卻會耗散陽氣與津液，使身體外熱內寒，反而更虛弱。

總括而言，大寒時節飲食宜溫熱、滋補、易消化，少食生冷寒涼與刺激之物，才能順應自然節律，固護腎陽，為春天的到來儲存能量。

大寒2026｜冬天容易手腳冰冷 怎樣泡腳最有效暖身？

劉潔瑩醫師表示，浸腳是大寒時節非常好的養生方法，但要注意細節。水溫建議控制在40至45°C之間，浸泡時間15至20分鐘，泡到微微出汗即可，千萬不要泡太久以免耗氣。最好在睡前1小時進行，泡完立刻擦乾雙腳、穿上襪子，避免寒氣從腳底入侵，環境也要避風保暖。但以下情況不宜泡腳：腳部有傷口或感染、嚴重靜脈曲張、孕婦，以及心臟病或高血壓未穩定的人。糖尿病患者更要小心水溫，避免燙傷。

1. 溫陽驅寒足浴藥方

  • 材料：艾葉30g、生薑30g（拍碎）、紅花10g
  • 功效：溫經散寒、活血通絡，改善手腳冰冷、經痛、關節冷痛。
  • 用法：藥材煮沸10分鐘，倒入泡腳桶，水溫調至適宜後浸泡15分鐘。

2. 安神助眠足浴藥方

  • 材料：合歡皮15g、夜交藤20g、桂枝10g、酸棗仁10g
  • 功效：養心安神、調和營衛，適合失眠、多夢、焦慮者。
  • 用法：藥材煮沸10分鐘，倒入泡腳桶，水溫調至適宜後浸泡15分鐘。

受訪專家：註冊中醫師 劉潔瑩

顧問中醫師，香港大學中醫全科學士，香港中醫藥管理委員會註冊中醫師。主要精通臨床方向包括針灸、婦科、兒科、痛症、內科和腫瘤科。

延伸閱讀：冬天蓋厚被仍越睡越凍 醫生教3招蓋被法 睡前做1事保暖改善睡眠

相關文章：

冬天越穿越厚依然冷？醫生揭這樣穿最保暖 必備3種衣物防心臟病/中風

常感冒/肌肉痛/皮膚乾？6大症狀自測冬天健康風險 專家教補充營養增強免疫力

冬天必飲7款暖身飲品 促進血液循環增免疫 熱牛奶加1物更保暖

浸腳禁忌｜睡前/飯後/沖涼前浸腳？6類人忌浸腳 忽略5事恐傷身

