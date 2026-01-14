3種食物發芽後營養更豐富 防癌降血壓降膽固醇 這1種抗氧化力高紅酒100倍

許多人擔心食物發芽後會產生毒素，但此舉可能錯過了真正的「超級食物」！有營養師指，有3種食物發芽後不僅沒有食安風險，更有防癌、控血壓、降膽固醇等功效。其中1種食物發芽後的抗氧化力，更比紅酒高100倍。

3種食物發芽後更有營養 防癌降血壓降膽固醇

營養師顏瑜萱在Faceboook專頁發文指，以下3種食物發芽後，營養成分不減反增，成為對抗疾病的強大盟友，而且更有抗氧化、控血壓、降膽固醇等功效。

哪3種食物發芽後更有營養？⬇⬇⬇

1. 花生芽

本身含有大量元素硒和多酚物質白藜蘆醇等，多酚物質的含量亦是所有豆芽之冠，具強大抗氧化力，因此亦有「萬壽果芽」的稱號。

研究亦發現，花生芽如果以乾燥重量計算，其白藜蘆醇含量甚至比紅酒高10倍至100倍，具抗氧化、去除自由基、抗發炎及調節荷爾蒙潛力，其去除自由基的功效亦有助防癌。

花生芽本身可當生菜食用，也可用微波方式烹調，有助保留多酚的抗氧化能力。

2. 發芽糙米（活性糙米）

酵素作用使糙米發芽後更有營養，當中所包含的維他命K、必需胺基酸、膳食纖維均高於白米和糙米。

具生物活性的γ-氨基丁酸（GABA），更高糙米約3倍之多。

發芽糙米含有的維他命B1，分別是白米和糙米的1.5倍和1.3倍。

不少研究曾表示，發芽糙米具有調節血壓、降低膽固醇和改善肥胖的功效。

3. 黃豆芽（大豆芽）

黃豆在發芽過程中，蛋白質和纖維量提高，相當適合茹素者補充蛋白質。

黃豆的維他命、礦物質和植化素因發芽增加，更會產生維他命C。

喝豆漿容易脹氣的人可試喝催芽豆漿，因發芽的黃豆中會把部分造成脹氣的寡醣分解，喝後不太容易脹氣。

如何為糙米催芽？

營養師顏瑜萱又建議大家可在家自行為糙米催芽：

新鮮糙米清洗後浸泡3小時 再以溫水（<42度）清洗 放入用42度水溫浸潤過的紗布中，置於電飯煲約15小時 糙米會長出0.05厘米-0.1厘米芽體的發芽糙米 浸泡曾經催芽的糙米，口感更柔軟易入口

薯仔發芽不可以吃？出現3情況恐致食物中毒

不過，並非每種食物發芽後也可以食用，薯仔是其中一例。據本港食安中心資料，薯仔一般含有天然毒素龍葵鹼（glycoalkaloids），惟含量低，並不會為人體健康帶來不良影響。然而，一旦發現薯仔出現3種情況，則不宜食用，因很大機會產生大量毒素，恐引發食物中毒。

出現甚麼情況代表薯仔變壞不宜吃？

食安中心提醒，當薯仔出現以下3種情況恐含大量毒素「龍葵鹼」，即使經過高溫烹調也無法去除毒素，不宜食用：

薯仔出現綠色 薯仔發芽 薯仔已損壞或腐爛

如何得知薯子變壞？若龍葵鹼含量過高，薯仔會帶有苦味。若不慎進食，恐引發中毒症狀，例如：口腔有灼熱感覺、嚴重胃痛、嘔吐、噁心。

延伸閱讀：洋蔥發芽可照吃？中醫拆解7種食材食用迷思+教保存方法

資料來源：瑜萱營養師（獲授權轉載）

