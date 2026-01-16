44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷

日本一位44歲的母親自2020年罹患末期子宮頸癌後，儘管嘗試各種治療方式，病情卻未見好轉，身體更承受著難以忍受的劇痛。最終，她選擇遠赴瑞士接受安樂死，並在生命的最後時刻因為女兒1句話釋懷，為自己的人生寫下終章。

44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死

日本富士電視台於《The Nonfiction》系列紀錄片中，採訪一名44歲日本女性真由美的故事。身為兩位女兒的母親，她於2020年12月確診患上較為罕見的HPV類型子宮頸癌，且癌細胞擴散速度極快。儘管嘗試了各種治療方案，病情依然不樂觀，短短數月內已蔓延至陰道、胰臟、肺部甚至腦部。除了需負擔高昂的醫療費用，身體承受的劇痛更令她感到生不如死。

她在社交平台X（前身為Twitter）上發文傾訴病痛帶來的折磨，並逐漸出現尋求安樂死的念頭。她曾寫下：「病痛也許還可以撐過去，但比病痛更加可怕的是無限循環的希望落空。如果可以求生，我也不想求死。」

2023年11月，真由美下定決心，將遠赴瑞典接受安樂死的決定告訴家人。丈夫乍聞消息時深受震撼，內心雖萬般掙扎，但經過沉澱與思考後，最終選擇尊重妻子的意願。正在就讀高三的大女顯得格外懂事，她輕輕說道：「一直想成為媽媽這樣堅强獨立的人。」然而，年僅小學六年級的幼女，最初最難以接受母親的決定。她一次次透過Line傳送訊息，反覆追問：「媽媽要安樂死了嗎？」、「再遲一點不可以嗎？」真由美柔聲解釋，她想留給家人自己最美好的模樣，「再遲下去可能就去不了瑞士了。」她向幼女道出歉語：「對不起呢，我生病了」幼女回覆：「那並不是媽媽的錯。」

家人陪同真由美走最後路程 整理未來兩女兒生日卡片

最終，全家人皆尊重真由美的決定。在永別前夕，她悉心準備了相冊，作為留給女兒們的最後禮物。出發前往瑞士當天，女兒們在機場與媽媽道別，儘管她們努力壓抑淚水、強撐笑容，希望讓媽媽記住自己開朗的模樣，但在真正轉身離別之際，兩姐妹仍不禁淚流滿面。真由美的丈夫一路陪伴她前往瑞士，這趟旅程是夫妻倆生平第一次攜手出國，卻也是最後一次相伴遠行。

在安樂死執行前的兩天，兩人珍惜每分每秒，漫步於瑞士街頭，靜靜共度僅存的時光。在入住酒店期間，真由美提筆寫信向親友一一告別，並以Excel表格細細整理、交代丈夫未來幾年需轉交給女兒的生日卡片與叮嚀。而在安樂死前夜，她更悄悄錄下了一段鼓勵影片，只願將來女兒若遇挫折失意，這份來自媽媽的溫暖話語，仍能慰藉她們。

臨終前因女兒1句話釋懷

在安樂死執行當天，醫生為真由美備好藥物，丈夫輕輕撥通與女兒的視頻通話。在電話的另一端，女兒們強忍哽咽，勇敢地說出：「我很高興媽媽被釋放了。」始終堅強的真由美，此刻終於淚水決堤向女兒表示：「我很高興你們都支持我的決定，但我快要死了，想到再也無法回應這份支持就感覺真的很不甘心和後悔」，淚流滿面的女兒亦對此大為不捨。最後，真由美在家人的陪伴下，親手打開了注射藥物的開關，安然沉入永恆的長眠。

如今，大女如願考取第一志願的大學，幼女也順利升上中學，而母親留下的無形祝福與永恆溫暖，始終守護著兩姊妹。

子宮頸癌6大症狀 4種異常出血需警惕

根據醫管局資料顯示，子宮頸癌是香港常見的癌症，在婦女癌病中排名第十，每年有超過四百名婦女確診。近年統計指出，子宮頸癌的發病年齡呈現年輕化趨勢，二十歲至七十歲的婦女均有患病可能。

醫管局也指出，子宮頸位於陰道頂端、子宮的下半部。當子宮頸內的細胞受到人類乳頭瘤病毒（HPV）感染，便可能出現異常病變，稱為子宮頸上皮內瘤。這些病變細胞雖非癌細胞，但若未經處理，有可能逐漸發展為癌細胞。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率可高達百分之九十，然而由於早期病症可能毫無徵狀，問題往往不易被察覺。若出現以下情況，應盡快接受檢查，以免延誤診治：

子宮頸癌症狀：

陰道不正常出血

月經之間或性交後出血

停經後再出現陰道出血

陰道分泌帶有血絲

子宮頸癌其他症狀：

陰道分泌帶異味

晚期病人會有背痛、腳腫或者排便困難

患子宮頸癌後可能出現的併發症：

小便困難

下肢水腫、大腿輕微麻痺

因淋巴液積聚骨盆腔而引致淋巴囊腫，繼而引起感染

陰道出血或積血、傷口感染

不能懷孕

下列女性患上子宮頸癌的風險較高：

持續感染人類乳頭瘤病毒者（尤其是HPV16和18），有較高機會造成子宮頸細胞變異

開始有性生活的婦女，尤其是過早有性行為、或曾感染性病的婦女；此外，患癌風險亦隨著雙方的性伴侶數目增加而遞增。

免疫能力差

患有慢性腎病、愛滋病或其他免疫系統疾病

吸煙

延伸閱讀：防婦科癌必吃10種食物 營養師教多吃1種魚 降患卵巢癌風險

