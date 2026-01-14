Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋秦記｜51歲郭羡妮凍齡保養秘訣大解構 3招保持身材美貌依然 呵護肌膚每周必做這件事

更新時間：16:15 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-14 HKT

《尋秦記》電影版近期掀起熱潮，在戲中飾演琴清一角的郭羡妮，雖已年屆51歲，但仍仙氣十足，肌膚及身材保養得宜，到底郭羡妮有哪些保持身材和緊緻肌膚的秘訣？

郭羨妮（Sonija）於1999年以港姐冠軍身份入行，她在無綫拍攝了約30部劇集，其中《尋秦記》是郭羨妮在TVB的處女作，她在劇中飾演才女琴清，與飾演項少龍的古天樂有感情戲，其他劇集《帝女花》中的失心瘋昭仁公主、《洛神》中的毒辣皇后、《古靈精探》中的搞笑警探等，近年因專心照顧家庭逐漸淡出銀幕，最新的作品是電影版的《尋秦記》。

尋秦記｜51歲郭羡妮凍齡秘訣大解構 3招保持身材美貌依然

郭羡妮日前出席出席《尋秦記》電影宣傳活動，身穿白色針織冷衫、皮革短裙及長靴，展現一雙美腿，纖巧的身型與緊緻的肌膚，顯得氣質優雅。郭羡妮雖然已年過50，但外表依然充滿少女感。

51歲郭羡妮有哪些凍齡保養法則？

郭羡妮凍齡秘訣｜1. 飲食簡單

郭羡妮曾在IG上分享自己最喜歡清淡的食物，在拍攝工作時都會優先選擇健康餐，例如烚菜、雞胸肉和烚蛋，多吃原型食物更加健康，少油少鹽更能吃出食物本身的味道。

她也曾透露喜歡下廚和做甜品，特別享受在大時大節給家人準備美食。自己烹調食物可以控制調味和食材質素，避免重油重鹹或是攝取太多食品添加物。

郭羡妮凍齡秘訣｜2. 每天睡眠充足

她曾經在受訪時提到，年輕時拍劇曾經最高紀錄3日3夜不眠不休。現在的她會以自己的身體為優先，接演劇集的首要條件是每日必須有12小時休息時間，更直言如果不夠睡眠，人就會不好看、沒精神，更難以享受拍戲樂趣。

郭羡妮凍齡秘訣｜3. 愛接觸大自然

年過50歲的郭羡妮的肌膚依然保持透白緊緻。但她不時分享到郊外、沙灘遊玩的相片，親近大自然，並不害怕接觸陽光。雖然會戴上太陽眼鏡保護雙眼，但不會過度防曬、把皮膚包裹得非常嚴實，而是穿著普通T-Shirt，曬一下太陽更有助維他命D合成。至於為甚麼不會曬黑，是因為她同樣著重肌膚保養，每星期會敷2次保濕面膜護膚。

資料來源：郭羨妮IG

