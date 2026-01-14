吃薑黃可護心血管抗發炎 營養師教3大最佳食法 這2類人忌食用

如何透過食用薑黃來促進心血管健康？有營養師指出，薑黃具備保護心血管、抗發炎等多重益處，但2類人群需謹慎食用。究竟薑黃的最佳食用方法是甚麼？

吃薑黃可護心血管抗發炎 營養師教3大最佳食法

營養師何沂霖在Facebook專頁撰文指，近年來薑黃成為熱門食材，其具有抗發炎、抗氧化、並對肝臟、關節及心血管健康有益等多種功效。她也分享3種食用薑黃的方法，供大家參考：



1. 薑黃豆漿

準備約250至300毫升的無糖豆漿，加入1至2小茶匙的薑黃粉攪拌均勻，初期可先少量添加以適應味道，也可加入少許肉桂粉加熱飲用，非常適合天氣寒冷時享用。

2. 薑黃飯

煮飯時可加入少許薑黃粉，米飯會呈現金黃色，除了能增添色彩，更能增加食慾，也建議薑黃飯搭配其他含適量脂肪的食物一起食用，提升薑黃素的吸收效果。

3. 薑黃飲

雖然超市販售的Ginger shot多為濃縮薑汁，有助增強免疫力，但一小罐通常價格較高。建議可在家自製3至4天的份量，平時作為保養飲用。材料如下：

薑汁（可用生薑或薑粉）

一個檸檬

2茶匙薑黃粉

少許黑胡椒

她表示，將所有材料用果汁機攪打均勻即可，也可一次製作較多份量，用冰塊盒冷凍成小塊，隨時取出加熱水沖泡飲用。這種薑黃飲品除了幫助抗發炎，其中的薑也能增強免疫力、幫助消化、促進血液循環；而檸檬富含維他命C，有助抗氧化與美白，且能讓飲品口感更清爽。此外，黑胡椒中的胡椒鹼能提升薑黃素的吸收率，製作時加入少許黑胡椒，亦有助脂肪吸收。

甚麼人忌食用薑黃？

何沂霖提醒，薑黃素具有一定的抗凝血作用，若正在服用抗凝血藥物或處於懷孕階段者，不建議每日大量飲用。此外，薑黃素會刺激膽囊收縮，患有膽結石或其他膽囊問題的人士，應依據自身狀況適量攝取，或事先諮詢醫生意見。

資料來源：營養師 何沂霖

專家履歷：何沂霖

畢業於中國醫藥大學營養系學士，具有體重管理專科營養師、CTSSN 運動營養認證等證照。

延伸閱讀：防慢性病必吃！推薦10大超強抗發炎食物 防心血管病/肥胖/癌症

---

相關文章：

吃薑黃可防三高中風？與薑有何分別？營養師解構薑黃5大功效

慢性發炎易致癌症心臟病 推薦9大抗發炎食物 喝這熱飲暖身亦有效！

常吃大蒜抗發炎/護心血管 這樣吃脂肪肝風險降近30% 發芽後能吃嗎？

全球50%人死亡因為慢性發炎？解構5大飲食迷思 這種糖可消炎？