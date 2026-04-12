白肉魚比紅肉魚健康？營養師比較紅肉/白肉營養價值 吃這款護心血管/增免疫力

吃白肉魚是否比紅肉魚更健康？有營養師指出，紅肉、白肉和魚類具備各自的營養價值，其中吃這1款肉類有助保護心血管、增強免疫力。

營養師比較紅肉/白肉營養價值 吃這款護心血管/增免疫力

營養師蔡宜方在網站指出，無論紅肉或白肉皆具備各自的營養價值，喜愛肉食者建議不宜長期只攝取單一類別，應從不同肉類中獲取多元營養素。只要懂得挑選部位食用，不必過度擔心攝取過多不良脂肪酸。從肉色可大致區分偏紅或偏白，但肉色亦會因飼養方式與部位而略有差異。她也列出紅肉、白肉和魚類營養價值：

紅肉：

紅肉泛指肌紅蛋白含量較高的肉類，而肌紅蛋白是存在於肌肉中負責攜帶氧氣以供應肌肉需求的蛋白質，在活動量較大、需氧量較高的肌肉中含量也較多，因此腿部肉色通常偏紅。在各類動物中，例如牛、羊、豬的肌紅蛋白量又較家禽類多，肉色更為鮮紅。此外，紅肉富含鐵與維他命B12，參與血紅素形成；含有鋅，則有助生長發育、生殖功能與免疫力；含有的肉鹼，有助於長鏈脂肪酸代謝。因此，紅肉特別適合容易缺鐵的女性，或正進行增肌減脂的健身族群。

然而，紅肉的脂肪酸組成以飽和脂肪酸居多，且許多部位脂肪含量偏高。攝取過多飽和脂肪酸可能增加心血管負擔，故建議選擇脂肪含量較低的部位，如板腱、里肌、腿部瘦肉等。

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白肉：

例如雞、鴨、鵝等白肉的微量營養素含量相對較低，但脂肪酸組成中飽和脂肪酸比例亦較少，且肌肉纖維較易消化，對消化道功能較弱者是補充蛋白質的良好選擇。不過，即使是白肉，皮下與臀部等部位仍含有相當量的脂肪。

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蔡宜方說明，水產與魚類無論肉色是紅或白，其脂肪組成皆以不飽和脂肪酸為主，對心血管具保護作用，且肌肉纖維較陸生動物更易消化。此類食物亦富含硒等微量營養素，對於蛋白質消化吸收不佳或需增強免疫力者，適合以海產作為蛋白質來源。至於魚類的紅白肉，則較難單純以顏色區分，其紅色色澤多來自類胡蘿蔔素，且肌肉結構與陸生動物有所不同。

紅肉魚：

梓官區漁會則指出，常見的紅肉魚如鯖魚、三文魚、吞拿魚、秋刀魚、鰹魚、沙甸魚等。這類魚種多於海洋表層洄游，富含鐵質、維他命B12、D、E，適合需要補充體力與營養的人群食用。

白肉魚：

梓官區漁會表示，常見的白肉魚則有虱目魚、比目魚、台灣鯛魚、馬林魚、石斑魚、鱈魚等。其活動方式以短時間爆發為主，肉色偏白，僅有少量血合肉部位。魚類能提供人體優質蛋白質，而白肉魚更是高蛋白、低脂肪、易消化且熱量負擔較低的選擇，特別適合長者、孩童，或偏好飲食清淡者。

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蔡宜方亦提醒，部分魚類尤其是紅肉魚如三文魚、鯖魚、鰻魚，脂肪含量較高，相對熱量也偏高。雖然其脂肪含有豐富的Omega-3脂肪酸，但若過量攝取或烹調方式不當，例如油煎、油炸，仍容易導致體重上升。

資料來源： 梓官區漁會、營養師蔡宜方

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