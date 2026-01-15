常吃秋葵可降血糖？必吃5種蔬菜護腸道延壽 心臟科醫生公開最佳食法

維持腸道健康能產生有益物質，進而支持免疫系統運作、延緩老化過程。有心臟科醫生特別推薦5種蔬菜，有助保護腸道、延年益壽，其中經常食用秋葵可能有助降低血糖。

必吃5種蔬菜護腸道延壽 心臟科醫生公開最佳食法

據外媒《CNBC》報道，心臟科醫生Steven Gundry指，大多數人想到健康飲食時，腦中浮現的往往是一盤沙律。然而，儘管超市裡蔬菜種類琳瑯滿目，許多營養價值最高的蔬菜卻很少出現在日常飲食中，甚至常常反覆食用幾種蔬菜，包括生菜、紅蘿蔔、西蘭花，或菠菜，卻忽略了其他富含獨特健康益處的蔬菜種類。

因此，透過在飲食中添加更多常被忽視的超級蔬菜，可以促進腸道健康、延年益壽，並提升整體活力。這些蔬菜更是修復與保護身體細胞層面最有效的食物之一。他特別推介以下5種對健康極佳的蔬菜：

吃5種蔬菜有助護腸道/延壽：

1.菊芋（洋薑）

菊芋是菊糖最豐富的天然來源之一，屬於一種益生元纖維，能夠滋養腸道中的有益菌群。當這些益菌大量繁殖時，會產生如丁酸鹽等化合物，有助保護腸道內壁、調節發炎反應。當擁有健康的腸道菌相，則能改善消化、增強免疫功能，甚至穩定情緒。

2.秋葵

秋葵富含多酚、膳食纖維以及有助降低血糖的化合物。特別值得強調的是，秋葵能夠捕捉凝集素，從而幫助腸道更有效地消化其他食物中可能存在的有害化合物，有助維護腸道屏障、減輕消化負擔，同時提供細胞抗氧化保護。此外，秋葵烹調方式多元，例如以高溫烘烤既能減少黏液感，又能保留其營養價值。

3.菊苣

菊苣這類苦味蔬菜可促進消化、幫助減少對甜食的渴望，並且富含能對抗氧化壓力的多酚。它同時含有抗氧化劑，能保護粒線體，並有助維持血糖平衡與心血管健康。

4.西芹根（Celery root）

西芹根的碳水化合物含量較薯仔低，纖維含量高，且富含維他命K與多種必需礦物質。尤其適合作為高澱粉蔬菜的替代品，建議搗成泥狀、烤製或烘焙，能帶來令人滿足的口感，對血糖的影響也更輕微。

5.沙葛

沙葛含糖量低，但膳食纖維含量高，尤其富含菊糖，有助於維護腸道健康。沙葛同時含有豐富的維他命C、礦物質與水分，是加工零食的絕佳替代品。其味道清淡爽脆，建議添加到沙律、涼拌椰菜或蔬菜拼盤中，也可以嘗試將沙葛切成條狀沾取牛油果醬。

資料來源：《CNBC》、衞生署

