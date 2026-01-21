冬天穿衣保暖仍感冒？醫生教3招保暖技巧 這樣分層穿衣更有效暖身

【保暖貼士】天氣轉冷，許多人習慣緊閉門窗或穿上厚重外套來保暖，卻仍容易感冒。有醫生分享3種方法，不僅有助於保暖，還能增強抵抗力以預防感冒，其中1種分層穿衣法比單穿厚衣物更為有效。

冬天穿衣保暖仍感冒？醫生教3招保暖技巧

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指出，每年冬季，常聽聞患者抱怨明明穿得厚重、門窗緊閉，卻仍反覆感冒。許多人抗寒的第一反應是將門窗緊密封閉，認為室內溫暖便能安心，但問題在於病毒與細菌也同樣喜好這樣的環境。研究顯示，在通風不良的室內空間，空氣中的病原體濃度會持續累積，導致呼吸道黏膜的防禦力下降，一旦人多聚集，感染機率便隨之攀升。若在密閉環境中使用瓦斯熱水器、煤氣爐或炭火，風險不僅是感冒，更可能引發一氧化碳中毒，出現頭暈、噁心、全身無力等症狀。

他表示，若使用電熱毯或電暖器本身雖無直接危害，但身體長期依賴此外部熱源來維持溫暖，人體自身的產熱與體溫調節機能會逐漸怠惰，加上持續加熱易使環境空氣變得乾燥，則會導致鼻腔乾澀、喉嚨痛，晨起時聲音沙啞，甚至流鼻血。有研究顯示，乾燥的空氣反而更有利於呼吸道病毒的存活與傳播。

醫生教3招保暖技巧 這樣分層穿衣比厚衣服也有效

黃軒醫生表示，冬季真正該防範的從來不只是低溫，而是太悶、太乾、太少動，保暖的目的是讓身體更具能力面對寒冷。當為身體保留一些空氣流通、適度活動與自我調節的空間，感冒的機會會減少。因此，他也分享了3個冬季保暖的實用方法：

保暖貼士｜1. 分層穿衣

與其穿著一件厚重到難以活動的衣物，不如透過以下方式搭配，活動量大時可減少，靜止久坐則增添，以避免流汗後著涼：

內層：選擇吸汗、透氣材質

中層：注重保暖功能，可選擇毛衣材質、羽絨材質

外層：具備防風、防雨材質

保暖貼士｜2. 多運動

冬季缺乏活動容易導致免疫力下降，因此無需過度激烈跑步，保持規律、適度的活動即可，包括散步、快走、太極、八段錦，均有助提升免疫細胞反應，降低上呼吸道感染機率，並幫助身體適應低溫環境。

保暖貼士​​​​​​​｜3. 開窗通風

冬季許多人對開窗通風感到抗拒，但事實上無需全天開窗，僅需定時換空氣即可。建議選擇中午或氣溫較高時段，每日進行2至3次，每次10至15分鐘。開窗時可暫時離開房間，或採取分區輪流開窗的方式。同時也建議保持室內溫度在22至24°C，濕度維持在40%至60%之間。

資料來源：重症科醫生黃軒

專家履歷：黃軒

胸腔暨重症專科醫師、中西醫國際醫師亦是微創胸腔內視鏡手術專家。

