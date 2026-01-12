Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意｜日本蜱蟲病感染人數創歷史新高 可致器官衰竭死亡率達30% 被蜱蟲叮咬應如何處理？

保健養生
更新時間：17:05 2026-01-12 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-12 HKT

【蜱蟲病/傳染病】日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）日前公布指，2025年在日本境內由蜱蟲傳播的傳染病「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS，又稱蜱蟲病），通報病例達到191宗，創歷史新高，北海道、熊本等多個熱門旅遊地區都出現感染個案。事實上，感染蜱蟲病非常可怕，可導致嚴重出血、器官衰竭，死亡率高達30%，旅遊時要多加小心。

日本蜱蟲病感染人數創歷史新高 可致器官衰竭死亡率達30%

根據《日本放送協會（NHK）》報道，JIHS統計指，2025年日本全國累計通報了191宗SFTS病例，比起此前最高紀錄的2023年還要多50宗。病例遍及32個道府縣，其中高知縣患者數量最多，共15人，靜岡縣、長崎縣、佐賀縣、熊本縣和兵庫縣亦有10人或以上受感染。雖然主要集中在西日本，但北海道、茨城縣、神奈川縣等過往未見病例的地區，2025年也首次出現感染個案，顯示病毒逐漸擴散至東日本地區。

【同場加映】發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）感染症狀：

 

JIHS獸醫科學部部長前田健表示，SFTS屬於致死率高的傳染病，一般從3月起感染數字開始增加。他呼籲大家到戶外活動時，特別是進入草叢中，應穿著能夠遮蓋皮膚的衣服並使用驅蟲劑。

感染蜱蟲病會出現哪些病徵？

根據本港衞生防護中心資料，發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）是由發熱伴血小板減少綜合徵病毒引起的傳染病，主要經由受感染的特定種類的蜱蟲叮咬傳給人類。人們亦可因直接接觸患者或死者的血液、分泌物、排泄物，或被其污染的物品而染病。SFTS死亡率可達10%至30%。女性長者，以及出現出血或神經系統症狀的患者，死亡風險尤其高。

感染SFTS病徵如下：

  • 發燒
  • 腸胃徵狀（噁心、嘔吐、腹瀉及黑色糞便）
  • 腹痛
  • 肌肉痛
  • 神經系統症狀
  • 淋巴結腫大
  • 出血徵狀
  • 嚴重的或會導致出血熱及多器官衰竭，甚至死亡。

萬一被蜱蟲咬應如何拔除？徒手處理超錯！

台灣急症科醫生翁梓華曾講解指，由於蜱蟲口器會黏實皮膚，萬一被蜱蟲咬，不能隨便強行拔除，否則可能會引起嚴重的健康問題。首先可能會導致口器殘留在皮膚中，反而製造出一個直接對外的通道，引發後續感染。另外，徒手拔除時會擠壓蜱蟲的身體，其體內常帶有鉤端螺旋體的病原體，可能因此將細菌和其他病原體注入人體血液。

他表示，被蜱蟲咬的24小時以內移除感染機率是相對較低，正確的方法是使用專用的「硬蜱移除器」或有齒鑷子將其拔除，並到急症室打破傷風針。如果不知道如何處理，就最好到急症室向醫護人員求助，由他們幫忙安全地拔除蜱蟲。

本港衞生防護中心則建議，如發現有蜱依附在身體上，應使用鑷子或尖鉗子貼近皮膚並抓牢其頭部，慢慢地施壓把蜱拉出，然後消毒被叮咬的部位，並用肥皂及清水洗手。在在移除時要小心不要把蜱捏碎或扭斷。

蜱蟲主要生長在有茂密植物的地區，因此建議行山或到郊外地區時宜穿著寬鬆、淺色的長袖上衣、長褲，以及可完全遮蓋足部的鞋，最好把褲腳塞進襪或靴子裡。在外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺 （DEET）成分的昆蟲驅避劑都有助預防被叮咬及被傳播病毒，注意孕婦和兩個月或以上的兒童可使用的避蚊胺濃度上限為30%。

資料來源：《NHK》衞生防護中心

延伸閱讀：消委會實測驅蚊劑 推介5款滿分/高分含DEEP驅蚊劑

日本首宗蜱蟲病人傳人致命率達15%！20歲男感染發燒 被咬忌徒手拔？ 醫生教1招處理

30歲女被蜱蟲咬患病8年 全身疼痛長期臥床 選擇安樂死脫苦海 附行山被蟲咬處理方法

小心5種蚊蟲 被咬死亡率達60% 醫生教5招防蚊驅蟲 行山戶外活動小心

