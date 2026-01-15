睡眠不足幾小時恐致腎衰竭？中醫教自製1款護腎茶 按摩3穴位改善腎功能

工作繁忙有時難免熬夜，經常熬夜不僅會導致精神不濟，更可能引發腎衰竭。有醫生指出，每日睡眠不足5小時者，罹患腎衰竭的風險高達20%。此外，亦有中醫師教自製1款茶飲，有助排毒護腎，並可搭配按摩3個穴位以增強效果。

每天睡少於5小時恐致腎衰竭 研究揭風險高達20%

外科醫生陳樞鴻在《健康2.0》節目中提到，2016年一篇國際腎臟醫學期刊對逾四千名患者進行長達11年的追蹤研究，發現經常睡眠不足5小時的人，在11年後腎功能下降超過31%的比例高達20%；而能維持7至8小時睡眠者，腎功能衰退30%以上的比例僅約10%。熬夜會引發血糖失控、血壓上升及內分泌失調，這些都是損害腎臟健康的關鍵因素。然而，腎臟一旦受損到一定程度往往是不可逆的，若等到功能嚴重衰退才試圖補救，恐怕為時已晚。因此，保持充足睡眠、避免熬夜，是維護腎臟健康最基礎且重要的一環。

中醫教自製1款護腎茶 按摩3穴位也有效

中醫師吳宏乾指出，曾有一名男子在疫情期間因長期戴口罩、喝水不足，腎絲球過濾率從100ml/min/1.73m² 下降至90 ml/min/1.73m²。後來透過飲用「三味養腎茶」調理，半年後數值回升至122ml/min/1.73m²。

三味養腎茶材料：

山藥15克、茯苓15克、紅花3克

三味養腎茶製作方法：

2000c.c.水煮沸後，開蓋續煮3至5分鐘熄火，待涼後當日常飲用水飲用。

除了三味養腎茶，吳宏乾醫師也指出，腿部有3個對腎臟有幫助的穴位，按摩時可用筆尖、指腹或刮痧板，由上往下輕輕刮按，切勿刮破皮膚，以免引發發炎或感染，反而影響腎功能。

1.太谿穴

位於內腳踝尖端與阿基里斯腱後緣的中點凹陷處，此為腎經的原穴，按摩能幫助元氣輸入腎臟。

2.三陰交穴

位於內踝尖上3寸，約四指寬、脛骨後緣處，此為脾、肝、腎三經交會點，不僅對婦科泌尿系統有效，對男性更有補腎壯陽的功效。

3.築賓穴

位於三陰交穴往上3寸，約內踝尖上5寸、脛骨後緣1寸處，具有清熱解毒功效，能輔助腎臟排出毒素。

持續腰痛/血尿一定是患腎癌警號？

泌尿腫瘤科醫生鍾孝仁解釋，腎臟癌主要源於腎臟皮質，當皮質過濾血液後，尿液會導入集尿系統。若腫瘤向外凸出生長，，即使體積達7至8cm，因未侵犯集尿系統，可能完全不會出現血尿；相反的，若腫瘤生長於集尿系統鄰近區域，即便僅2至3cm，亦可能導致血管破裂而引發血尿。此外，腎臟癌導致的血尿通常呈現間歇性，可能僅短暫出現後停止，容易使人疏忽。一旦發現血尿或不明原因的腰痛，應立即就醫接受詳細檢查。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據醫管局資料指，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：《健康2.0》、醫管局

