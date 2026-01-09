公營醫療費用減免2026年全面調整 一文即睇涵蓋範疇/申請資格 入息上限如何計算？

【公營醫療費用減免】今年1月起，香港公立醫院收費全面調整，醫療費用減免機制將同步優化，更設有「全年1萬元醫療費用」上限措施及放寬安全網的申請資格；醫管局指合資格受惠的人士將由30萬增加至140萬，目的是減少有市民因經濟原因而得不到適當的醫療照顧。即睇減免涵蓋範疇、符合轄免資格/減免機制人士、申請資格、家庭入息和資產上限等。

醫管局透露，公營醫療費用減免機制的目的是確保不會有市民因為經濟困難而未能接受合適醫療服務，並且加強保障市民，不單照顧弱勢社群，更避免中等收入人士出現大病致貧的情況。醫療費用減免涵蓋公立醫院服務多個範疇，包括：

急症室門診

普通科門診

專科門診

住院

老人科日間醫院

復康日間醫院

精神科日間醫院

腫瘤科或腎科診所／中心

社區服務

病理檢驗服務

非緊急放射造影服務

同場加映：公立醫院收費2026年起加價 一文即睇急症/門診/專科收費詳情 1萬元上限措施是甚麼？

以下人士只須於每次登記求診時通知醫院/診所職員，並出示身份證明文件，職員透過聯機查詢系統確認資格後，即可獲豁免公營醫療服務的收費。「符合醫療費用豁免資格人士」包括︰

社會福利署的綜合社會保障援助受助人 長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人 75歲或以上長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃下）受惠人

此外，為保障沒有領取上述社會福利、且因經濟困難未能負擔醫療服務收費的人，這一類「醫療費用減免機制人士」可向各公立醫院和診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位申請減免繳費，包括：

低收入人士 長期病患者 貧困年長病人

醫療費用減免申請資格優化，收入及資產限額放寬，包括：

放寬收入限額：2人或以上家庭住戶每月入息不超過中位數；1人家庭住戶每月入息不超過中位數的150%。

放寬資產限額：申請公屋資產限額。

放寬「家庭」定義：與申請人無密切經濟關係的同住家庭成員或可無需納入經濟審查。

另外，有限期醫療費用減免涵蓋範圍擴至偶發性家庭醫學門診服務，並延長最長12個月的減免有效期至18個月；申請人如在18個月內再次申請減免，只需簽署聲明書確認家庭財政狀況不變，毋須重新提交經濟文件作審查。

透過醫管局的醫療費用減免經濟審查計算程式，可初步計算是否符合醫療費用減免的申請資格。根據計算程式，符合申請的收入及資產限額如下（以下數字僅供參考，實際金額會根據家庭住戶入息中位數而調整）：

1人家庭總收入 全免限額$7,500

半免限額$15,000 2人家庭總收入 全免限額$17,250

半免限額$23,000 3人家庭總收入 全免限額$29,700

半免限額$39,600 4人家庭總收入 全免限額$38,025

半免限額$50,700 5人家庭總收入 全免限額$38,700

半免限額$51,600

以家庭內沒有長者為例，資產限額如下：

1人家庭資產限額 $291,000 2人家庭資產限額 $394,000 3人家庭資產限額 $514,000 4人家庭資產限額 $600,000 5人家庭資產限額 $666,000

以家庭內有1位滿65歲長者為例，資產限額如下：

1人家庭資產限額 $459,000 2人家庭資產限額 $562,000 3人家庭資產限額 $682,000 4人家庭資產限額 $768,000 5人家庭資產限額 $834,000

以家庭內有2位滿65歲長者為例，資產限額如下：

2人家庭資產限額 $730,000 3人家庭資產限額 $850,000 4人家庭資產限額 $936,000 5人家庭資產限額 $1,002,000

如欲申請醫療費用減免，申請人可以親身到公立醫院或診所的醫務社會服務部、社會福利署綜合家庭服務中心或保護家庭及兒童服務課提交申請。另外，也可以利用醫管局的 HA Go App（醫療費用援助一站通）進行初步評估、查閱進度、上傳文件；申請需提交證明文件，以家庭為基礎評估經濟狀況。

要留意，所有醫療費用減免的申請，必須通過醫務社工／社署家庭服務社工(社工)之經濟審查，因為有關的資格評估是以家庭為基礎。

申請人須填寫申請表，並提交病人及所有同住而被納入經濟評估的核心家庭成員的相關證明文件。而長者生活津貼受惠人或有上述家庭成員已獲發有效的醫療費用減免證明書的病人可無需提交所有財務文件進行經濟評估。

醫管局表示，除了調整醫療費用減免機制，醫管局亦引入第二層安全網，設立醫療服務全年一萬元收費上限的措施，以減輕患者負擔。2026年起，只要市民在公立醫院內的合資格醫療開支（適用於所有收費項目包括住院及門診，自費藥械除外）累計達一萬元，超出的費用將毋須支付。市民需透過「HA Go」App或在公院繳費處主動申請，毋須任何文件。

申請人若持有物業仍可受惠於「一萬元上限措施」，只要其住院及門診費用（自費藥械除外）達到一萬元全年上限，持有物業與否不影響其申請資格。「申請醫療費用減免」的人士仍可受惠於「一萬元上限措施」；若申請人只獲部分醫療費用減免，而需要繼續支付醫療費用，如醫療費用累積達到每年上限一萬元，經批核後的年度剩餘醫療費用將毋須支付。

延伸閱讀：公立醫院收費2026年起加價 一文即睇急症/門診/專科收費詳情 1萬元上限措施是甚麼？

