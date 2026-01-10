抗癌可吃3大健康零食 這種每周吃3次可降40%死亡風險 1款朱古力也上榜？

患上癌症也可吃零食？日本癌症醫生佐藤典宏推薦3種對癌症病情有幫助的零食，其中1種零食如每周吃3次，患癌後的死亡風險或可降40％！同時這些零食亦可防高血壓、腦中風和降血糖等功效。

抗癌可吃3大健康零食 這種每周吃3次可降40%死亡風險

日本癌症治療權威醫生佐藤典宏在著作分享指，以下3種健康零食具有防癌作用，甚至可減少癌症復發的機率。同時亦有預防動脈硬化、高血壓和腦中風等疾病的功效，到底哪3種健康零食那麼神奇？

抗癌可吃哪些健康零食？

抗癌零食｜1. 堅果

堅果除了含膳食纖維、維他命和礦物質等營養素之外，還含有天然多酚鞣花酸以及Omega-3脂肪酸裡的α-次亞麻油酸等豐富的抗氧化成分。許多的研究報告顯示堅果具有預防癌症的功效。

根據經常攝取堅果的地中海飲食效果比較實驗，每周至少吃3次拳頭大小份量堅果的人，罹癌後的死亡風險可以降低40％。以罹患大腸癌和乳癌的患者為主的研究報告則顯示，攝取堅果也能減少癌症再次復發的機率。

佐藤典宏推薦的種類是能夠成長為樹木的堅果，例如開心果、核桃、杏仁、腰果、榛果、夏威夷果等，但不要吃太多，以避免脂肪量攝取過多卡路里過量的問題。

抗癌零食｜2. 乳酪

乳酪是富含乳酸菌和比菲德氏菌等好菌的發酵食品，可以改善腸道環境。腸道環境差會導致癌症等各式各樣的疾病產生。也有研究顯示癌症患者的腸道比起健康的人無法維持菌叢的多樣性。調整腸道環境需要有乳酸菌等等的好菌以及好菌的養料膳食纖維。吃乳酪的時候，請選擇不加糖的原味乳酪，並在上面淋上好菌的養料寡糖，這樣吃效果會更好。

抗癌零食｜3. 高可可濃度的朱古力

巧克力的原料是可可豆，可可豆含有豐富的抗氧化作用和抗發炎作用的多酚，除了能預防癌症之外，還可以預防動脈硬化、高血壓和腦中風等疾病。推薦無糖的高可可濃度的朱古力，可降低血糖。

