保暖方法｜冬天蓋厚被仍越睡越凍 醫生教3招蓋被法 睡前做1事保暖改善睡眠

【保暖方法】每到冬天，許多人會選擇蓋上厚被，卻有時發現越蓋反而越冷？有醫生分享3招蓋被技巧，其中睡前多做一件事，就能更有效保暖並改善睡眠品質。

保暖方法｜冬天蓋厚被仍越睡越凍 恐引發3大健康問題

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指出，許多人一到冬天便本能地換上最厚的棉被，並直接蓋到天亮。然而從醫學與睡眠生理的角度看，棉被的正確使用方式比單純厚度更重要。事實上，棉被的主要功能並非發熱，而是留住人體新陳代謝產生的熱能，並幫助排出多餘濕氣。如果在寒冷夜晚蓋上過厚的棉被，反而可能引發以下3個問題，影響睡眠品質：

濕氣累積，越睡越冷：夜間人體仍會不自覺地排汗，若棉被過厚且不透氣，會使水氣滯留，而濕氣會加速熱能傳導，導致後半夜更加寒冷。 干擾體溫自然調節：過厚的棉被會造成體溫過高，導致翻身次數增加、淺眠易醒，甚至促使心跳加快與交感神經過度活躍。 對長者及心血管族群造成健康影響：過厚的棉被可能引起突然的悶熱、出汗，導致睡夢中掀被，使身體反覆暴露於冷熱溫差中。這種劇烈的溫度波動，對心血管的負擔甚至比單純寒冷更為危險。

保暖方法｜醫生教3招蓋被法 睡前做1事保暖改善睡眠

黃軒醫生表示，冬天蓋被的最大原則是分層、可調節、保持空氣流通，比起單蓋一條超厚的棉被，更能有效保暖且更安全。讓棉被溫度維持在30-33°C，是保持睡眠穩定的理想區間，從內到外的蓋被配置建議如下：

3招蓋被法：

貼身層：選擇純棉或天絲材質的透氣床單 保溫層：選擇羽絨、羊毛或科技纖維的主棉被 調節層：選擇可半夜掀或蓋的薄毯或被單

他提醒，以下3大族群在棉被使用上需特別注意：

小孩： 怕熱且容易踢被，建議使用薄被搭配睡袋式保暖。

怕熱且容易踢被，建議使用薄被搭配睡袋式保暖。 長者： 末梢循環較差，不必選最厚的被子，但腳部務必加強保暖。

末梢循環較差，不必選最厚的被子，但腳部務必加強保暖。 心臟病/高血壓/糖尿病患者：避免悶熱出汗，建議選用中等厚度、透氣性佳的被子。

除了針對族群的建議，他也分享一個睡前1小時進行的小技巧，能立刻提升冬季睡眠品質：

開啟抽濕機或微幅通風

換上乾燥的棉被

切勿冰冷著身體直接進入被窩

保暖方法｜選購、使用冬天被6大貼士

消委會建議，消費者選購及使用冬天被時，可參考以下小貼士：

日常使用時外加被套／袋，並定期清洗被套／袋以保持清潔衞生及減少塵蟎滋生；

按護理標籤上的建議方法進行洗濯及保養。無論是何種被芯材質，都不建議以高溫烘乾，以免破壞填充物纖維。清洗後應盡快從洗衣機取出，並徹底晾乾被芯填充物才將被子收藏，以防潮濕引起霉菌或異味；

頻繁清洗被子或會影響其性能，應盡量控制洗濯次數，尤其是羽絨被與蠶絲被，宜按需要或每次換季時洗濯；

定期輕拍或適當日曬被子，可幫助填充物恢復彈性，以維持蓬鬆度。羽絨、蠶絲、羊毛被不宜被陽光直射或長時間曝曬，應選擇陰涼通風處風乾；

嬰幼兒應選擇適度保暖的被，以免因身體悶熱導致出汗，引發熱痱、痕癢不適等問題；

長者體溫調節能力一般較弱，容易感到寒冷，因此保暖性能是購買冬天被時首要的考量。被子亦不宜太重，以方便長者自行整理及家人清洗。

資料來源：重症科醫生黃軒、衞生署

延伸閱讀：20款冬季雙人被大比拼 6款獲5星好評 最平僅售$339

---

相關文章：

天氣凍半夜易抽筋失眠 日本專家教最暖蓋被方法 羽絨被/羊毛被/棉被

冬天越穿越厚依然冷？醫生揭這樣穿最保暖 必備3種衣物防心臟病/中風

醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1種保暖習慣可致命？

寒流來襲易致心肌梗塞/中風猝死 醫生揭3個高危時間點 必保暖1部位護心血管