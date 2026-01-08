大腸癌飲品｜每早空肚喝這飲品易致癌！患大腸癌風險增89% 改喝3類飲品降風險

【大腸癌飲品】早餐飲品要慎選！有醫生警告，某些早餐飲品可能助長癌細胞生長，其中1種飲品更可能使大腸癌風險增加達89%，到底早餐應喝甚麼才能保護腸道、預防癌症？

大腸癌飲品｜每早空肚喝這飲品易致癌！患大腸癌風險增89%

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指，大腸癌並非突然發生，而是與日常飲食習慣密切相關。許多人以為早餐不吃沒關係，但空腹飲用一杯高糖能量果昔或星冰樂等高糖飲品，其實是腸道健康的隱形地雷。

【同場加映】大腸癌成因及常見症狀：

為何高糖飲品對大腸健康有所影響？他解釋，其中的精製糖、高果糖糖漿會使血糖急速上升；人工甜味劑可能改變腸道菌相；而乳製品與脂肪則會延長腸道發炎的時間。在空腹狀態下，這些成分缺乏食物緩衝，直接刺激腸黏膜，進而引發一連串反應：

胰島素急遽飆升

慢性低度發炎

腸道菌相失衡

腸黏膜自我修復能力下降

細胞突變機率升高

他表示，多項大型流行病學研究已指出，長期攝取高糖飲料與大腸癌風險顯著上升有關，尤其對男性及年輕時便養成此習慣者，風險更高，而每日攝取含糖飲品超過10年者，其大腸癌發生率可能高出近89%。當出現以下症狀時，往往已非早期大腸癌，首次確診即為第三或第四期的情況並不少見：

糞便帶血，常被誤認為痔瘡

不明原因體重下降

長期腹脹、排便習慣改變

醫生教喝3大飲品護腸 連喝30天就見效

黃軒醫生指出，改善腸道健康無需依賴補品、排毒或極端飲食。只需連續30天，將早晨第一杯飲品替換為以下3種，即有助顯著降低發炎指標，如CRP、IL-6、改善胰島素阻抗，並逐步恢復腸道菌相穩定：

黑咖啡（不加糖、不加奶）

無糖茶

白開水

大腸癌有何常見徵狀？

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，按最新公布數據顯示一年錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。根據本港癌症網上資源中心資料，早期的大腸癌有機會完全無症狀。如有徵兆，身體則可能出現以下變化：

大腸癌症狀：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）、大便後仍有便意

無故體重下降

下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈

大腸癌風險因素：

飲食纖維含量不足

進食大量紅肉和加工肉

缺乏體能活動、肥胖

飲酒和吸煙

帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」

大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」

過往有大腸瘜肉

直系親屬有大腸癌家族史

資料來源：重症科醫生黃軒、癌症網上資料中心、香港癌症資料統計中心

延伸閱讀：吃這10種高纖食物 防大腸癌最好！早餐必吃燕麥？營養師大推這種番薯！

---

相關文章：

大腸癌可預防！5類人宜定期照大腸鏡 一文了解檢查流程/事前準備/飲食重點

50歲以下大腸癌個案增 醫生教吃粟米自測風險 排出體外時間最關鍵！

38歲女大腸癌擴散肝臟 醫生教自製抗癌蔬果汁 癌細胞銳減病情10年不復發｜附詳細製法

防大腸癌必吃8種食物 營養師教自測6大症狀 常吃這小食大腸癌風險降24%