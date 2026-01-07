紓緩便秘｜日本爆紅排毒清宿便法 營養師教白蘿蔔加1物煮湯 緩解便秘超有效

【腸道健康/便秘】天氣寒冷容易便秘，想改善便秘，除了多攝取蔬果，還有甚麼好方法？有營養師分享，日本近期流行一種「排毒清宿便法」，只需用白蘿蔔搭配一種食材煮湯，即可達到清腸排毒的效果；按照特定步驟食用，更能有效緩解便秘、有益腸道健康。

紓緩便秘｜日本爆紅排毒清宿便法 營養師教白蘿蔔加1物煮湯

日本料理研究家兼營養師松嶋優子（松嶋ゆうこ）在女子SPA平台指出，冬季因飲水量減少、活動量下降，女性更容易出現脫水及便秘問題，長期便秘更容易誘發大腸癌，因此維持規律排便至關重要。她表示，白蘿蔔是冬季餐桌上不可或缺的食材，無論是關東煮、打邊爐等料理都十分適合，也是排毒、清除體內廢物的好選擇。

紓緩便秘｜如何製作白蘿蔔梅乾湯？

紓緩便秘｜白蘿蔔梅乾湯製作方法：

準備至少一整根白蘿蔔，連皮使用，因外皮營養豐富。 將白蘿蔔切成約2cm厚的圓片，放入以昆布高湯煮沸的大量熱水中燉煮。 待白蘿蔔煮至軟透後，加入1至2顆搗碎的梅乾。

白蘿蔔梅乾湯食用方式：

先喝一碗白蘿蔔煮出的湯汁； 接著吃下梅乾，並繼續飲用湯汁，直到再也喝不下為止，部分人可能在此時便產生便意。 湯汁飲用至極限後，開始食用煮軟的白蘿蔔； 持續食用白蘿蔔，依白蘿蔔大小，通常需吃4片以上、直至感受到明顯便意。

松嶋優子指，若在進食過程中出現與日常便意不同、類似腹痛的感覺，即為身體準備排出的前兆，可安心準備如廁。她建議選擇沒有外出進食計畫的周末，在輕斷食後直接嘗試食用白蘿蔔梅乾湯，期間避免攝取其他食物。她提醒，效果因人而異，有人僅喝湯汁即見效，也有人在食用後按摩腹部才產生便意。但根據她的個人經驗，食用約3片白蘿蔔後便有反應；而改吃調味蘿蔔乾與白蘿蔔沙律，也可達到類似的清腸效果。

紓緩便秘｜為甚麼白蘿蔔可防便秘、清腸排毒？

白蘿蔔正值產季，不僅價格實惠，其含約95%為水分，每100克僅含18大卡，低熱量卻能帶來飽足感。它富含有助於美白的維他命C與膳食纖維，相當有益。此外，白蘿蔔中的消化酵素，如澱粉酶能改善飲食過量引起的胃脹，幫助調節腸道功能；磨成泥的白蘿蔔則有助緩解宿醉不適。若搭配梅乾的天然果酸，更能促進腸道代謝，協助排出多餘廢物，達到清腸與排毒的效果。

大便少於幾次算便秘？

衞生署資料顯示，便秘通常指排便習慣出現改變，包括排便變得不頻繁，每周少於3次，糞便太硬，糞便太小，以及很難排便。便秘成因包括：

不良的飲食習慣，例如飲水不足或食物中缺乏纖維質

一些藥物的副作用

一些消化系統疾病或全身性的疾病，如糖尿病及甲狀腺功能減退

大多數便秘問題都不用看醫生，但出現以下的情況，須立即求醫：

便秘情況近期才出現

便秘情況嚴重，或出現痛楚

便秘持續3周或以上

大便有血，無論在坐廁中或衛生紙上發現

要預防便秘，衞生署建議：

多吃高纖維質的食物，每天要吃3-4份 (6-8両) 或以上蔬菜、2至3份水果 (如橙、雪梨等) 。可選用高纖維的穀物類食物，如麥包、麥皮、紅米飯等。如患有糖尿病，宜先諮詢家庭醫生或營養師。

要有充足的流質，如開水、清湯、果汁。

每天有適量的運動，可協助腸臟蠕動。

作息定時，養成定時大便的習慣。可在早上起來先喝水以增加便意，或在早餐後上廁。

如長者需用便盆、便椅等，須注意安全和私隱。

資料來源：《女子SPA》、衞生署

延伸閱讀：推薦5種高纖通便蔬菜 營養師教煮西蘭花前做多1步驟 改善便秘功效大增！

---

相關文章：

推薦5種高纖通便蔬菜 營養師教煮西蘭花前做多1步驟 改善便秘功效大增！

改善便秘｜營養師公開10款高纖蔬果排行榜 第1名蔬菜更降血脂 怎樣吃最有益？

最新便秘飲食指南出爐 推薦必吃6大通便食材 這種麵包也上榜！

用力排便更易便秘！醫生教坐廁所放鬆 做3動作快速通便