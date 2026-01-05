傷腎食物｜醫生公開3大「最毒養生食物」 常吃恐致腎衰竭 冠軍竟是這類咖啡？

【傷腎食物】養生食物竟傷腎？有醫生指出，有3種常見的養生食物其實隱含毒素，長期攝取恐導致腎衰竭，其中冠軍竟是1類咖啡？

傷腎食物｜醫生公開3大「最毒養生食物」 常吃恐致腎衰竭

腎臟科醫生洪永祥在個人Facebook專頁分享，一名50歲男子注重養生，平日不抽煙喝酒且每天晨跑。然而，他有一個習慣，喜歡每天喝黑咖啡。他認為超級市場咖啡豆品質不佳，咖啡店購買又太貴，因此常在特價時購入大包裝咖啡豆存放。某日，他發現自己的尿液泡泡變多且久久不散，腳踝也開始水腫。他起初以為是運動過度所致，直到某次跑步時突然暈倒被送醫。經過檢查後發現，他腎絲球過濾率（eGFR）已降至10以下，確診為慢性腎衰竭五期。

由於該男子沒有糖尿病、高血壓、痛風等常見導致腎衰竭的疾病，醫生詳細詢問後，發現他長期接觸存放在家中櫥櫃、已明顯變色卻捨不得丟棄的咖啡豆。男子疑惑表示：「洪醫生，我以為咖啡泡煮加熱就安全了。」醫生直言，這類變質咖啡豆可能含有的「赭麴毒素」，需要超過280°C的高溫才會分解，而一般沖煮咖啡的最高溫度僅約100°C，根本無法消除其毒性。

洪永祥醫生指出，以下3大種常見的養生食物可能隱藏毒素，對腎臟傷害極大：

哪些「養生」食物恐傷腎？

第3名：五穀粉與即溶燕麥

許多人早上習慣沖泡一杯五穀粉，認為十分健康。然而，這類粉末狀食品極易受潮，一旦包裝夾鏈未密封好，或使用沾濕的湯匙舀取，整罐產品就可能變質。不少病人自認飲食清淡、注重養生，一問之下才發現，每天飲用的竟是已存放半年的五穀粉。

第2名：紅麴、堅果、乾豆類

許多長輩相信紅麴能降血脂，每天食用紅麴粉。但若紅麴發酵過程不當，可能產生橘黴素（Citrinin），這種毒素與赭麴毒素類似，對腎臟的傷害同樣嚴重。此外，家中櫥櫃深處存放過久的花生、薏仁、綠豆，甚至煮中藥後剩餘的乾貨，只要開封後未冷藏，一個月內幾乎必然發霉。由於毒素往往是無色的，當肉眼看到黴菌茸毛時，內部毒素濃度可能早已超標數百倍。

第1名：低價咖啡豆

咖啡豆從採收、運輸到儲存，只要任一環節濕度超過18.5%，赭麴毒素便可能快速滋生。風險最高的莫過於大包裝、無品牌、來源不明的廉價咖啡豆。許多低成本咖啡為節省成本使用這類豆，再以深度烘焙掩蓋霉味。消費者以為喝到的是焦香，實則可能是黴菌代謝的氣味。更值得注意的是，已研磨的咖啡粉受潮速度比完整豆子快十倍，風險更高。

為何赭麴毒素是腎臟宿敵？ 醫生教5招防毒護腎

洪永祥醫生表示，根據發表於《Toxins》期刊的研究，赭麴毒素具有高度的親腎性。這意味著該毒素進入人體後，會特別針對腎臟積累並造成傷害。它會引發嚴重的氧化壓力，直接破壞腎絲球的過濾結構。偏好溫暖潮濕的環境，最適生長溫度約為25°C，且在濕度高於18.5%時便容易滋生；若相對濕度超過85%，生長更為迅速，此外，根據《Journal of Toxicology》的數據顯示，赭麴毒素在人體內的半衰期長達35至50天。還有醫學研究發現，赭麴毒素A會累積於腎臟細胞中，並透過以下機制造成損害：

引發細胞發炎反應與纖維化：毒素會激活NLRP3發炎小體，導致細胞焦亡，屬於一種伴隨強烈發炎的程序性細胞死亡，並促進腎臟組織纖維化。 干擾正常細胞代謝與功能：腎小管細胞受損後，過濾功能下降，使代謝廢物的排除效率變差。 長期累積造成慢性進展性損傷：在某些特定地區，赭麴毒素暴露與一種地方性慢性腎臟病密切相關。因此，當環境或食物出現黴變時，這不僅是氣味不佳的問題，更可能對腎臟造成實質且長遠的負擔。

洪醫生也指出，只要日常做好以下五件事，就能有效避免黴菌毒素侵害腎臟、預防腎病：

少量購買：不要因價格便宜而購買大包裝食物，尤其是咖啡、堅果、雜糧等易變質品項。建議只買一周內能吃完的份量。 密封與善用冰箱：廚房環境容易孳生黴菌，建議乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，務必使用密封容器保存並放入冰箱。雖然低溫無法殺滅黴菌，但能顯著抑制其生長與毒素產生。 斷捨離變質食物：只要發現堅果外殼裂開、米粒變黑，或聞到一絲不尋常的氣味，如陳舊油味，請立即丟棄。切勿試圖剔除壞掉部分，因為肉眼看不見的黴菌孢子可能已遍布整體。 善用除濕機：經常使用除濕機，將環境濕度維持在60%以下，這是黴菌最不易生長的條件。 定期清潔環境霉斑：針對廚房、浴室等潮濕處的霉斑，可用稀釋白醋或含氯漂白水溶液直接塗抹，待作用後擦乾並保持通風。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟科醫生洪永祥、醫管局

延伸閱讀：腎病年殺逾1700名港人 專家推薦6種護腎水果 吃這種患腎病風險降16%

---

相關文章：

醫生盤點5大傷腎醬料排行榜 冠軍被封「腎臟終結者」 常吃恐致洗腎高血壓

如何吃油改善腎病？ 醫生揭5大護腎重點 這種油脂「一口都不能吃」！

38歲男子患腎衰竭4期 醫生教吃3類食物 不靠藥8個月後改善腎功能

吃這種麵包易水腫傷腎？ 醫生揭3款不鹹食物極高鈉 學3招護腎排鈉