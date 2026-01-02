48歲謝安琪自揭6度「爆肺」復發率可超過5成 解構發作時4大徵兆

【氣胸/爆肺】謝安琪昨（1月1日）憑《50/50》一曲奪得「叱咤十大第二位」的獎項，她其後接受訪問時自揭健康狀況不佳，最近2-3年內更多次「爆肺」（氣胸），甚至一星期前還在留醫。有醫生指出，氣胸通常突然病發，且復發率可達5成以上。

48歲謝安琪自揭6度爆肺 一星期前才出院

48歲的謝安琪在叱咤頒獎禮後台接受媒體訪問時透露，早前因病入院留醫，直至一星期前才出院，但仍然失聲，只好每日針灸一小時希望能夠「開聲」，能夠上台唱歌。她提到，自己的左肺多年來曾4次爆肺，但這2、3年連右肺都爆了2次。

她坦言，多次爆肺除了影響她唱歌和呼吸，想要維持好狀態去跑步、做運動都有困難。早前在大馬開演唱會，要一個人唱足2小時，也感到吃力。不過她表示，自己很努力地去應付，又以中西合壁去治療，身邊的團隊也無微不至地照顧她，經常提醒她要飲水。

氣胸是甚麼？為何會突然「爆肺」？

根據本港醫管局資料，「爆肺」的正式學名為氣胸。肺部與肋骨之間的空間為胸膜腔。一般而言，胸膜腔存有少量胸腔積液。一旦肺部表面組織出現破裂，肺內空氣就會由肺破裂位置走進胸膜腔，胸膜腔內會異常地積存了空氣，肺部就會受到壓迫，這情況就是氣胸。氣胸分為4大類：

原發性氣胸：身型高瘦的年青男士屬高危人士，因為男性發育時，骨骼發育得比較快，肺部只能跟著骨骼拉長，肺胸膜會變得比較薄，肺的頂部會容易出現小肺氣泡，增加肺表面破裂而令空氣進入胸膜腔的風險。

繼發性氣胸：慢性肺病患者是高危人士，如慢性阻塞性肺病等，他們的肺氣泡壓力較大，容易破裂，形成氣胸。

外傷性氣胸。

因醫療併發症引起的氣胸。

氣胸症狀｜復發率可超過5成 解構發作時4大徵兆

氣胸的症狀以急性為主，通常在半小時至一小時內突然病發：

感到突如其來的單邊胸痛

呼吸困難

乾咳

深呼吸時痛感更加明顯

如果氣胸仍然細小則未必有任何症狀，但一出現症狀就應該立即求醫。雖然致死的可能性不高，但不應掉以輕心。出現第一次氣胸後，復發機率相當高。患過一次原發性氣胸，復發率為2-3成；一次繼發性氣胸後，復發率更達4成。如果患氣胸2次或以上，則有逾5成的復發率。

預防氣胸｜爆肺康復後注意4件事 預防復發

氣胸康復者需要好好注意生活習慣，尤其是剛剛復原的時候，應避免以下行為和活動，以預防再次「爆肺」：

遠離煙草，因為吸煙會增加氣胸機會超過20倍。

康復後7-14日內避免搭飛機，因為飛機艙在空中時氣壓會比平時低，令剛復原的病人容易復發。

避免潛水活動，因為潛水會令肺內空氣急劇膨脹而引致氣胸復發。

康復不久便進行要用力憋氣的活動，如舉重、吹樂器、搬重物等，或劇烈運動都有可能增加復發風險。

有些情況醫生亦會建議病人做胸腔微創手術，以減低復發的機率，例如已經是第1次氣胸的病人，不論是同一邊肺部或另外一邊，尤其是原發性氣胸。其他可能需要手術的因素包括：第1次原發性氣胸但已造成生命威脅；病人從事飛機師或潛水相關職業；兩邊肺部左右同時氣胸；氣胸未能自行復原；肺部持續漏氣；婦女懷孕時氣胸。手術後復發率可大幅降至大約1-3%。

