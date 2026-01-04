臉部老化恐藏腦退化警號！研究指1部位多皺紋易患失智 外貌較年長風險高61%

【防腦退化/失智】臉上長皺紋可能不只是老化痕跡，更有機會是大腦健康響起警號！一項新研究指出，臉上1個部位多皺紋比較容易患上失智症，外貌看起來比實際年齡年長的人，患病風險更高61%。臉部老化成為預測腦部健康的重要線索，當中有3大族群最高危。

臉部老化恐藏腦退化警號！1部位多皺紋易患失智

根據《Daily Mail》報道，中國的研究人員進行了2項獨立研究，發現外貌較年長的人在12年內被診斷出患有失智症的風險也會增加60%以上；而魚尾紋（眼周皺紋）最多的人出現失智症機率是少魚尾紋者的2倍之多。

第1項研究：外貌較年長風險高61% 3大族群最高危

在第1項研究中，研究人員分析了英國生物銀行中超過19.5萬名、60歲及以上英國人的健康數據，追蹤長達12年，參與者需回答「別人認為你看起來比實際年齡年輕、年長還是相仿？」的問題，研究人員發現外貌與失智風險存在顯著關聯（一拼考慮年齡、健康狀況和生活方式等因素後）：

與看起來年輕的人相比，看起來年長的人患失智症的風險高61%；

血管性失智症的風險升高最為顯著，高達55%；

未明確分型的失智症患者患病風險也升高了74%。

以下3大族群皆屬高危：

肥胖族群 夏季戶外活動時間較長的族群 具有較高阿茲海默症遺傳風險

研究人員分析，外貌年齡較大的人有可能是吸煙者或缺乏運動的男性，他們表現出更高的憂鬱症狀和其他健康問題；另外更發現，外表年齡較大的人思考能力表現較差，在處理速度和執行功能測試中的得分較低，反應時間也較慢。普遍認為，老化和皺紋會增加失智風險，這可能源於共同致病機制（Common Pathogenic Mechanisms），即臉部老化可以直觀地反映人體內部的生物年齡及腦部疾病各種年齡相關疾病的易感性。看起來比實際年齡老，不僅是指皮膚表面的皺紋或曬斑，更是人體系統生物年齡的可見指標。

第2項研究：多魚尾紋較易患失智症

在第2項研究中，研究人員採用不同的方法，收集了約600名長者的照片，由50名評估員根據照片猜測年齡；研究人員同時使用專門的成像技術（specialized imaging）客觀地計算和測量皺紋，包括眼周的魚尾紋；另外更進行了皺紋對比測試，對比皺紋與周圍皮膚的可見度或顯著性。研究發現：

外表年齡每比實際年齡大1歲，患認知障礙的機率就會增加10%。

魚尾紋的參數，特別是總數和對比度，與認知障礙的相關性最強。

魚尾紋最多的人，其認知能力受損機率是魚尾紋最少的人的2倍以上。

魚尾紋直觀地反映了皮膚的生物韌性，如果這片薄而脆弱的區域出現明顯的衰老跡象，則可能表明人體的修復機制，例如膠原蛋白的生成和抗氧化防禦，在包括大腦在內的整個系統中都出現了問題。

老化過程會引發一系列生理反應，包括神經系統影響、心血管疾病及多種癌症等等，都具有共同的潛在因素——慢性發炎和細胞老化。慢性疾病以及累積的壓力、DNA損傷、發炎和荷爾蒙變化都會在人的臉上有所體現。研究結果表明，臉部老化可能是這種全身性發炎過程的一個可見表現。

資料來源：Daily Mail

延伸閱讀：含最多益生菌非乳酪？7種益生菌食物營養大比拼 這款更降膽固醇/抗發炎

---

相關文章：

吃乳酪可通便增肌減脂？營養師推介18款高蛋白低糖乳酪 教5大選購貼士

飲咖啡加1物更長壽！專家教4大飲法 預防腦退化癌症 降膽固醇不傷胃

醫生推介9大低糖護腸水果 奇異果芒果上榜 柑橘這樣吃功效最好

早上刷牙可防大腸癌！醫生列10大護腸法則 吃這種糖助整腸