1條問題可自測腦退化？醫生解構認知障礙症3大成因 1類患者有機會逆轉？

擔心長輩有腦退化（認知障礙症）？醫生表示，長者出現記性差、注意力弱等症狀，可能已經是患上認知障礙症的徵狀。他分享簡單的自測方法，只要問長輩1個問題，就可1分鐘測出對方是否有腦退化的先兆。

認知障礙症先兆常被誤當正常老化

台北慈濟醫院精神科醫生黃宗正指出，輕度認知衰退過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。認知障礙症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，依照病情發展，可分為以下3個階段：

發病前的輕度認知衰退階段：患者會出現記憶力及注意力、判斷力的衰退，但症狀程度較輕，可經由旁人提醒想起來。

早期認知障礙症階段：記憶力下降，已無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況。

認知障礙症中後期階段：可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

解構認知障礙症3大成因 1類患者有機會逆轉？

黃宗正醫生表示，認知障礙症的成因有多種，致病原因可分為退化性、非退化性和可逆性。

退化性認知障礙症：因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩惡化。

非退化性認知障礙症：由於腦部受傷、感染等原因造成。

可逆性認知障礙症：因營養缺乏、內分泌失調等特定因素所導致，若能及時發現並治療，就有機會恢復。

1條問題自測腦退化風險

臨床有一些常用的腦退化檢測問卷可以作為自我篩查的方法，例如「AD-8」。黃宗正醫生也分享了一項簡易的自我檢測方式，透過1個問題初步評估自己或家人有沒有認知衰退的情況。

自測腦退化先兆：在1分鐘內盡可能說出「4隻腳的動物」，能說出12種以上為之合格。

如果作答時明顯困難或忘詞，他建議應盡早至醫院求醫作進一步檢查，把握治療黃金時機。

腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部分且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。估計本港70歲以上長者當中，每6位女性就有1人患上認知障礙症，每10位男士則有1位患者。

認知障礙症按照不同成因，最常見的阿茲海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，佔所有病例約74%，其次是血管性失憶症 (Vascular Dementia)，約佔22%，其他失憶症如腦部前額顳葉病變，比例約為4%。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

