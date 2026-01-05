小寒2026｜寒氣入侵惹心臟危機 推介14種養生湯水食物 5類人不宜吃羊腩煲驅寒補身

【小寒節氣2026】1月5日是二十四節氣中的「小寒」。註冊中醫師古鎧綸接受《星島頭條》訪問表示，小寒雖未及最寒冷的階段，但依然要注重保暖及防寒，守護陽氣，避免刺激心臟和肺部等臟腑，引發不適。他推介多款溫和滋補的食材及暖身湯水，並分享如何吃羊腩煲不怕燥熱上火。

古鎧綸醫師表示，「小寒」是二十四節氣中倒數第二個節氣，通常在每年1月5日或6日交節。《月令七十二候集解》解釋：「月初寒尚小，故雲。」意思是雖然天氣已非常寒冷，但尚未達到極致，因此稱為「小寒」；真正的嚴寒高峰會在之後的「大寒」出現。此時北風凜冽、陰氣盛極，陽氣深藏於內，自然界萬物閉藏，人體也處於「封藏」狀態，腎氣最旺而陽氣內守。若調攝不當，寒邪易乘虛而入，引發多種疾病。

根據中醫「天人相應」的養生觀，小寒期間的養生總則應以「藏」為主，順應冬藏之令，做到早睡晚起、避寒就溫；同時注重補腎助陽，因冬季屬水，對應五臟之腎，腎為先天之本，主藏精，是人體陽氣的根本。此外，還需固護陽氣，避免過度勞累或大量出汗導致陽氣外泄，並注意調暢情志，以防冬季情緒低落影響心神。

此階段最容易受損的臟腑包括腎、肺、脾與心：

腎受寒則可能出現腰腿發冷、頻繁夜尿。

肺容易因冷空氣刺激而咳嗽、鼻塞或感冒。

脾若吃太多生冷或難消化的食物，可能導致腹脹、拉肚子或食慾變差。

本身有心血管問題的人，尤其長者，在寒冷天氣下更容易出現胸悶、心慌等不適，需格外留意保暖與休息。

在小寒時大家喜歡打邊爐或吃羊腩煲來驅寒暖身，這確實符合中醫「寒者熱之」的原則。羊肉性溫味甘，入脾腎經，能溫中健脾、補腎壯陽、益氣養血，是冬季溫補佳品。但食用時仍需注意搭配，建議加入白蘿蔔、馬蹄、豆腐等清潤食材，以平衡其燥熱之性；同時避免過量使用辛辣佐料或飲酒，以免助火傷陰。若食後出現口乾、便秘、長暗瘡等「上火」症狀，應減量或暫停。

特別要提醒的是，陰虛火旺（如潮熱盜汗、舌紅少苔）、實熱內盛（如咽喉腫痛、發燒）、濕熱體質（面油多、大便黏滯）以及高血壓、痛風患者，皆不宜多食羊肉火鍋，以免加重病情。

他建議小寒宜選擇溫補、滋腎、健脾的食物。以下推薦的食材可搭配使用，既補陽又防燥，有助滋陰潤燥，達到陰陽平衡。

1. 羊肉

性味甘溫，補腎壯陽，溫中暖下

2. 栗子

性味甘溫，補腎強筋，健脾養胃

3. 黑豆

性味甘平，補腎活血，利水解毒

4. 黑芝麻

性味甘平，補肝腎，潤腸通便

5. 核桃仁

性味甘溫，補腎固精，溫肺定喘

6. 糯米

性味甘溫，補中益氣，健脾暖胃

7. 生薑

性味辛溫，散寒解表，溫中止嘔

8. 大棗

性味甘溫，補中益氣，養血安神

9. 桂圓

性味甘溫，補心脾，益氣血

10. 山藥

性味甘平，健脾補肺，固腎益精

古鎧綸醫師介紹了4款適合小寒時養生驅寒飲用的湯水和茶飲。

1. 當歸生薑羊肉湯

材料：羊肉500g、當歸15g、生薑30g（切片）、枸杞子10g

份量：可供3-4人食用

功效：溫腎助陽、養血散寒、緩急止痛，尤適合陽虛血弱所致的手腳冰冷、面色蒼白、經期腹痛或產後體虛者。

做法：羊肉洗淨切塊，焯水去腥；與當歸、生薑、枸杞一同放入砂鍋，加清水約2000ml，大火煮沸後轉小火慢燉2小時，加少許鹽調味即可。

宜忌：適合虛寒體質者；陰虛火旺（如口乾舌燥、潮熱盜汗）、實熱證（如發燒、咽喉腫痛）或感冒期間者忌服。

2. 栗子淮山豬骨湯

材料：栗子200g、乾淮山30g、豬脊骨500g、陳皮5g（清水泡軟）、紅棗6枚（去核）

份量：約3-4人份

功效：健脾益腎、益氣養胃、強筋健骨，適用於脾腎兩虛引起的疲倦乏力、食慾不振、大便不成形或病後體弱者。

做法：豬骨焯水備用；栗子去殼，淮山略洗；將所有材料放入煲內，加水約2000ml，武火煮滾後轉文火煲1.5-2小時，加鹽調味。

宜忌：一般人群皆可適量飲用；但腹脹明顯、消化不良或感冒期間者應暫緩，因栗子較難消化，易加重脹氣。

3. 黑豆核桃杜仲豬腰湯

材料：黑豆50g（提前浸泡4小時）、核桃仁30g、杜仲15g（可用鹽水炒製品）、豬腰1對、生薑3片

份量：2-3人飲用為宜

功效：補腎強腰、固精縮尿、烏髮養血，特別適合腎陽不足所致的腰膝酸軟、夜尿頻多、耳鳴、頭髮早白或男性精力減退者。

做法：豬腰剖開去除白色筋膜（腺體），切薄片後用鹽及米酒搓洗去腥，再焯水；黑豆、杜仲、核桃稍洗；全部材料加水約1800ml，大火煮沸後轉小火燉2小時，加鹽調味即可。

宜忌：適合腎虛寒者；高尿酸血症、痛風急性發作期、濕熱下注（如小便黃赤、陰囊潮濕）者不宜。

4. 桂圓紅棗茶

材料：桂圓肉（龍眼乾）10g、紅棗5枚（去核）、生薑2薄片

份量：1-2人份，每日1次為宜

功效：補心脾、益氣血、溫中散寒，能改善氣血不足導致的手腳冰冷、失眠健忘、面色萎黃或女性月經過少。

做法：將所有材料洗淨，放入保溫杯以沸水沖泡，悶20分鐘；或置小鍋中加水500ml，小火煮15分鐘代茶飲用。

宜忌：適合氣血虛寒者；糖尿病患者慎用（因含天然糖分）；陰虛火旺或正在上火（如口瘡、便秘）者應減量或避免。

小寒天氣寒冷，身體需要保存熱能與抵抗力，因此飲食上應避免吃太多寒涼或刺激性強的食物。例如：

冰品及冷飲：會讓腸胃突然受冷，容易引起腹痛、腹瀉，特別是本身腸胃比較敏感的人。

苦瓜、西瓜、綠豆：這些食物在夏天吃有助清熱解暑，但到了冬天，它們的「涼性」反而會讓身體更難保暖，不利於恢復體力和抵禦寒冷。

蟹、螺、生蠔等海鮮：多數性偏寒，加上含有較高水分，吃多了可能讓關節不適（尤其有風濕或舊傷的人），也可能導致消化不良或拉肚子。

油炸、重口味或過於甜膩的食物：不僅難消化，還容易讓身體產生更多濕氣，出現疲倦、脹氣、喉嚨有痰等情況。

太鹹的食物：攝取過多鹽分會增加腎臟負擔，影響身體調節水分的能力，可能導致水腫、血壓升高，對心血管健康也不利。

古醫師表示，這些食物並非完全不能吃，但在小寒這段特別寒冷的時期，建議盡量少吃或暫時避免，以幫助身體更好地儲備能量、維持溫暖與穩定狀態。

他提醒，除了注意飲食，小寒時節的日常起居也非常重要。天氣寒冷、日照時間短，身體需要更多休息來儲備能量，因此建議晚上早點睡覺，早上不用太早起床，最好等太陽出來、氣溫稍暖再外出活動，這樣有助於保持體力和穩定免疫力。

保暖是關鍵，尤其要顧好3個部位：頭部散熱快，出門記得戴帽子，特別是老人和小孩；背部容易受風寒，穿衣服要確保背部不露風，可加背心或保暖內衣；雙腳一冷，全身都容易覺得冷，所以應穿厚襪子、保暖鞋，避免赤腳踩地。

運動方面，選擇溫和、不劇烈的項目比較合適，例如散步、太極拳、八段錦或簡單的伸展操。運動到身體微微發熱、稍微出汗就可以，千萬不要運動到大汗淋漓，否則反而容易著涼或感到疲累。此外，冬天光照少，人容易情緒低落、提不起勁。建議白天多到戶外曬曬太陽，幫助心情放鬆，減少「冬季憂鬱」的感覺。

