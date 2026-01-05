小寒2026｜寒氣入侵惹心臟危機 推介14種養生湯水食物 5類人不宜吃羊腩煲驅寒補身
發佈時間：06:00 2026-01-05 HKT
【小寒節氣2026】1月5日是二十四節氣中的「小寒」。註冊中醫師古鎧綸接受《星島頭條》訪問表示，小寒雖未及最寒冷的階段，但依然要注重保暖及防寒，守護陽氣，避免刺激心臟和肺部等臟腑，引發不適。他推介多款溫和滋補的食材及暖身湯水，並分享如何吃羊腩煲不怕燥熱上火。
小寒2026｜寒氣入侵惹心臟危機 中醫推介14種養生湯水+食材
- 小寒2026｜養生防寒原則 小心4類毛病
- 小寒2026｜5類人不宜吃火鍋羊腩煲 驅寒暖身變上火
- 小寒2026｜10款養生溫補食材推介
- 小寒2026｜4款驅寒補身湯水推介
- 小寒2026｜5類食物寒涼損脾胃宜少吃
- 小寒2026｜日常起居養生建議 3部位重點保暖
小寒2026｜養生防寒原則 小心4類毛病
古鎧綸醫師表示，「小寒」是二十四節氣中倒數第二個節氣，通常在每年1月5日或6日交節。《月令七十二候集解》解釋：「月初寒尚小，故雲。」意思是雖然天氣已非常寒冷，但尚未達到極致，因此稱為「小寒」；真正的嚴寒高峰會在之後的「大寒」出現。此時北風凜冽、陰氣盛極，陽氣深藏於內，自然界萬物閉藏，人體也處於「封藏」狀態，腎氣最旺而陽氣內守。若調攝不當，寒邪易乘虛而入，引發多種疾病。
根據中醫「天人相應」的養生觀，小寒期間的養生總則應以「藏」為主，順應冬藏之令，做到早睡晚起、避寒就溫；同時注重補腎助陽，因冬季屬水，對應五臟之腎，腎為先天之本，主藏精，是人體陽氣的根本。此外，還需固護陽氣，避免過度勞累或大量出汗導致陽氣外泄，並注意調暢情志，以防冬季情緒低落影響心神。
此階段最容易受損的臟腑包括腎、肺、脾與心：
- 腎受寒則可能出現腰腿發冷、頻繁夜尿。
- 肺容易因冷空氣刺激而咳嗽、鼻塞或感冒。
- 脾若吃太多生冷或難消化的食物，可能導致腹脹、拉肚子或食慾變差。
- 本身有心血管問題的人，尤其長者，在寒冷天氣下更容易出現胸悶、心慌等不適，需格外留意保暖與休息。
小寒2026｜5類人不宜吃火鍋羊腩煲 驅寒暖身變上火
在小寒時大家喜歡打邊爐或吃羊腩煲來驅寒暖身，這確實符合中醫「寒者熱之」的原則。羊肉性溫味甘，入脾腎經，能溫中健脾、補腎壯陽、益氣養血，是冬季溫補佳品。但食用時仍需注意搭配，建議加入白蘿蔔、馬蹄、豆腐等清潤食材，以平衡其燥熱之性；同時避免過量使用辛辣佐料或飲酒，以免助火傷陰。若食後出現口乾、便秘、長暗瘡等「上火」症狀，應減量或暫停。
特別要提醒的是，陰虛火旺（如潮熱盜汗、舌紅少苔）、實熱內盛（如咽喉腫痛、發燒）、濕熱體質（面油多、大便黏滯）以及高血壓、痛風患者，皆不宜多食羊肉火鍋，以免加重病情。
小寒2026｜10款養生溫補食材推介
他建議小寒宜選擇溫補、滋腎、健脾的食物。以下推薦的食材可搭配使用，既補陽又防燥，有助滋陰潤燥，達到陰陽平衡。
1. 羊肉
- 性味甘溫，補腎壯陽，溫中暖下
2. 栗子
- 性味甘溫，補腎強筋，健脾養胃
3. 黑豆
- 性味甘平，補腎活血，利水解毒
4. 黑芝麻
- 性味甘平，補肝腎，潤腸通便
5. 核桃仁
- 性味甘溫，補腎固精，溫肺定喘
6. 糯米
- 性味甘溫，補中益氣，健脾暖胃
7. 生薑
- 性味辛溫，散寒解表，溫中止嘔
8. 大棗
- 性味甘溫，補中益氣，養血安神
9. 桂圓
- 性味甘溫，補心脾，益氣血
10. 山藥
- 性味甘平，健脾補肺，固腎益精
小寒2026｜4款驅寒補身湯水推介
古鎧綸醫師介紹了4款適合小寒時養生驅寒飲用的湯水和茶飲。
1. 當歸生薑羊肉湯
- 材料：羊肉500g、當歸15g、生薑30g（切片）、枸杞子10g
- 份量：可供3-4人食用
- 功效：溫腎助陽、養血散寒、緩急止痛，尤適合陽虛血弱所致的手腳冰冷、面色蒼白、經期腹痛或產後體虛者。
- 做法：羊肉洗淨切塊，焯水去腥；與當歸、生薑、枸杞一同放入砂鍋，加清水約2000ml，大火煮沸後轉小火慢燉2小時，加少許鹽調味即可。
- 宜忌：適合虛寒體質者；陰虛火旺（如口乾舌燥、潮熱盜汗）、實熱證（如發燒、咽喉腫痛）或感冒期間者忌服。
2. 栗子淮山豬骨湯
- 材料：栗子200g、乾淮山30g、豬脊骨500g、陳皮5g（清水泡軟）、紅棗6枚（去核）
- 份量：約3-4人份
- 功效：健脾益腎、益氣養胃、強筋健骨，適用於脾腎兩虛引起的疲倦乏力、食慾不振、大便不成形或病後體弱者。
- 做法：豬骨焯水備用；栗子去殼，淮山略洗；將所有材料放入煲內，加水約2000ml，武火煮滾後轉文火煲1.5-2小時，加鹽調味。
- 宜忌：一般人群皆可適量飲用；但腹脹明顯、消化不良或感冒期間者應暫緩，因栗子較難消化，易加重脹氣。
3. 黑豆核桃杜仲豬腰湯
- 材料：黑豆50g（提前浸泡4小時）、核桃仁30g、杜仲15g（可用鹽水炒製品）、豬腰1對、生薑3片
- 份量：2-3人飲用為宜
- 功效：補腎強腰、固精縮尿、烏髮養血，特別適合腎陽不足所致的腰膝酸軟、夜尿頻多、耳鳴、頭髮早白或男性精力減退者。
- 做法：豬腰剖開去除白色筋膜（腺體），切薄片後用鹽及米酒搓洗去腥，再焯水；黑豆、杜仲、核桃稍洗；全部材料加水約1800ml，大火煮沸後轉小火燉2小時，加鹽調味即可。
- 宜忌：適合腎虛寒者；高尿酸血症、痛風急性發作期、濕熱下注（如小便黃赤、陰囊潮濕）者不宜。
4. 桂圓紅棗茶
- 材料：桂圓肉（龍眼乾）10g、紅棗5枚（去核）、生薑2薄片
- 份量：1-2人份，每日1次為宜
- 功效：補心脾、益氣血、溫中散寒，能改善氣血不足導致的手腳冰冷、失眠健忘、面色萎黃或女性月經過少。
- 做法：將所有材料洗淨，放入保溫杯以沸水沖泡，悶20分鐘；或置小鍋中加水500ml，小火煮15分鐘代茶飲用。
- 宜忌：適合氣血虛寒者；糖尿病患者慎用（因含天然糖分）；陰虛火旺或正在上火（如口瘡、便秘）者應減量或避免。
小寒2026｜5類食物寒涼損脾胃宜少吃
小寒天氣寒冷，身體需要保存熱能與抵抗力，因此飲食上應避免吃太多寒涼或刺激性強的食物。例如：
- 冰品及冷飲：會讓腸胃突然受冷，容易引起腹痛、腹瀉，特別是本身腸胃比較敏感的人。
- 苦瓜、西瓜、綠豆：這些食物在夏天吃有助清熱解暑，但到了冬天，它們的「涼性」反而會讓身體更難保暖，不利於恢復體力和抵禦寒冷。
- 蟹、螺、生蠔等海鮮：多數性偏寒，加上含有較高水分，吃多了可能讓關節不適（尤其有風濕或舊傷的人），也可能導致消化不良或拉肚子。
- 油炸、重口味或過於甜膩的食物：不僅難消化，還容易讓身體產生更多濕氣，出現疲倦、脹氣、喉嚨有痰等情況。
- 太鹹的食物：攝取過多鹽分會增加腎臟負擔，影響身體調節水分的能力，可能導致水腫、血壓升高，對心血管健康也不利。
古醫師表示，這些食物並非完全不能吃，但在小寒這段特別寒冷的時期，建議盡量少吃或暫時避免，以幫助身體更好地儲備能量、維持溫暖與穩定狀態。
小寒2026｜日常起居養生建議 3部位重點保暖
他提醒，除了注意飲食，小寒時節的日常起居也非常重要。天氣寒冷、日照時間短，身體需要更多休息來儲備能量，因此建議晚上早點睡覺，早上不用太早起床，最好等太陽出來、氣溫稍暖再外出活動，這樣有助於保持體力和穩定免疫力。
保暖是關鍵，尤其要顧好3個部位：頭部散熱快，出門記得戴帽子，特別是老人和小孩；背部容易受風寒，穿衣服要確保背部不露風，可加背心或保暖內衣；雙腳一冷，全身都容易覺得冷，所以應穿厚襪子、保暖鞋，避免赤腳踩地。
運動方面，選擇溫和、不劇烈的項目比較合適，例如散步、太極拳、八段錦或簡單的伸展操。運動到身體微微發熱、稍微出汗就可以，千萬不要運動到大汗淋漓，否則反而容易著涼或感到疲累。此外，冬天光照少，人容易情緒低落、提不起勁。建議白天多到戶外曬曬太陽，幫助心情放鬆，減少「冬季憂鬱」的感覺。
延伸閱讀：冬天飲熱朱古力暖身又怕肥？營養師推介13款低脂/無糖/低糖朱古力飲品
---
相關文章：
醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1種保暖習慣可致命？
室內襪推介｜日本《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 超保暖/不易起毛球！
手腳冰冷｜女性更容易手凍腳凍 醫生教吃3大暖身食物 從內暖到外擺脫「凍柑」
日本實測6大暖身飲品 薑茶不是最保暖？第1名暖足1小時！咖啡越飲越凍？