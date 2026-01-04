吃苦瓜可降血糖減肥？專家揭4大養生功效 必學5步驟減苦味

【降血糖/減肥飲食/苦瓜】苦的食物一般都不易被接受和喜歡，但實際上吃苦對健康更有益。有專家推薦吃苦瓜減肥，因為苦瓜非常適合控制血糖，更有4大養生功效。如果怕苦又想吃用苦瓜，不妨學習料理時的5個步驟，幫助去除苦瓜不受歡迎的味道，更易入口美味。

吃苦瓜可降血糖減肥？專家揭4大養生功效

根據日媒《Women's Health》報道，整全健康教練Ayumi Kinoshita表示，味覺並非只關乎個人口味，更是一種生理訊號，苦味是一種保護身體免受毒害的警告，更被發現能夠調節與飽足感相關的荷爾蒙和血糖反應，十分重要。苦味受體不僅存在於舌頭上，也存在於消化道中，適度的苦味刺激有助平衡食慾，減緩餐後血糖水平的升高，從而減少食物攝取量，避免暴飲暴食，對於減肥非常有效。

很多人努力減肥卻成效不彰，很可能是因為選擇的食物太甜和太鬆軟。例如甜點、鬆軟的麵包和加了糖漿的飲品，「香甜」會導致血糖水平突然升高和下降；軟身的食物也會不自覺吃得更快，咀嚼得更少，導致過量進食。Ayumi表示，現代飲食以甜味和鬆軟為主，往往欠缺苦味。她推薦大家食用苦瓜，不但營養豐富，更被稱為「蔬菜之王」，集合了4重益處。

苦瓜功效｜1. 穩定血糖水平

苦瓜中的苦味化合物和膳食纖維的組合可能有助減緩餐後血糖上升。同時，苦味可以刺激口腔和腸道的感官，減慢進食速度，加上苦瓜含糖量極低，這些因素都有助穩定血糖值。

苦瓜功效｜2. 食慾控制

苦瓜的苦味有助產生飽腹感，讓人吃得更少就感到滿足，自然而然地減少食量。苦瓜每100g含有約2.6g膳食纖維，高纖食物消化得比較緩慢，不容易產生飢餓感，因而能夠避免暴飲暴食。

苦瓜功效｜3. 改善腸道環境

苦瓜富含水溶性和非水溶性膳食纖維，是改善腸道環境的理想食物。膳食纖維有增加糞便體積並軟化糞便的效果，能夠促進排便。此外，其苦味還能刺激胃酸分泌，幫助消化及預防便秘。

苦瓜功效｜4. 美容抗衰老

苦瓜富含強效抗氧化物，能夠對抗導致皮膚老化的自由基。例如維他命C，對膠原蛋白生成和維持皮膚健康至關重要。苦瓜亦有強大的抗發炎和抗菌特性，能夠發揮紓緩痤瘡、發炎等皮膚問題，以及痕癢、皮疹等過敏症狀的功效。吃苦瓜還有淨化血液、減少毒素等排毒作用，使肌膚由內而外煥發光彩。

怕苦必學！5步驟去除苦瓜苦味

對於怕苦、不吃苦瓜的人，Ayumi建議從少量開始嘗試。當能夠逐漸適應苦味，對於食物的滿足感也會隨之改變，自然地擺脫暴飲暴食的問題。她提出5個料理苦瓜的步驟，能夠去除苦味，幫大家克服對苦瓜抵抗心態：

小心去除籽和囊，它們是苦味最重的部分。 將苦瓜切成薄片，抹上一層薄鹽，然後浸泡在水中約1分鐘，有助減低苦味。 以酸味（醋、柑橘類水果）、鹹味（梅子、味噌）或鮮味（發酵食品、堅果）作為配搭，可以中和苦味，更加美味。 用大火短時間快炒，除了可以減少苦味，亦能改善口感。 先少量苦瓜開始嘗試，以降低心理障礙。

延伸閱讀：邊吃飯邊喝水、血糖飆升？營養師教7招穩血糖 搭配1調味料效果翻倍

---

相關文章：

30歲女「吃苦」改善腎小球炎 醫生推薦3大護腎苦味食物 苦瓜僅排第3名？

吃1種辛辣食物防大腸癌？愛吃酸護肝解毒更降血脂？專家解構中醫「五味飲食」好處

舌頭3大變化自測衰老徵兆 越吃越鹹高危！5招對抗味覺退化防高血壓

中醫揭4種體質更易患糖尿 易怒/體味重也是特徵？推介2款降血糖湯水