男士脫髮｜26歲港男長期捱夜現壓力禿 中醫治療6個月長出新髮 常按頭皮4穴位護髮

本港脫髮問題出現年輕化，不僅影響外觀，更可能是身體發出的健康警號。註冊中醫師林奕彤接受《星島頭條》訪問時分享，有26歲的男士因捱夜、壓力大等不良生活習慣而出現禿頭，靠3招成功在治療半年後，頭頂長出新髮，更提供實用的護髮貼士。

26歲港男捱夜現壓力禿 氣血不足、髮根失養脫落

林奕彤醫師指脫髮主要成因在於腎氣、肝血、氣血的三大養髮根基「出事」，因為中醫素有「腎其華在髮」、「髮為血之餘」之說。林醫師解釋，若腎氣充盛，頭髮烏黑粗壯；肝血充足為毛囊提供養分，頭髮濃密有光澤；氣血通暢則代表養分順利送達頭皮。若腎氣、肝血、氣血有問題，容易出現頭髮稀薄、早白、乾枯及脫落。

林醫師分享，有位26歲男病人，從事高壓輪班工作，長期熬夜且作息飲食不規律，因此診症初期，患者的頭頂明顯稀疏，頭皮油膩發紅，髮質細軟，伴有疲憊、黑眼圈、消化不良等問題。林醫師診斷男病人患有「脾腎虧虛伴濕熱證」：

熬夜耗腎精，壓力飲食傷脾胃

氣血生成不足，髮根失滋養而脫落

林醫師採用了以下治療方案：

內服中藥：以健脾益氣、補腎滋精、兼清濕熱 為原則，針對個人體質處方中藥，調理根本。 針灸及梅花針：每周1次，針刺相關穴位及以梅花針輕叩頭皮禿髮區域，刺激局部血液循環，激發毛囊活性。 生活調整：建議調整作息，盡量避免熬夜。飲食忌口，減少油膩、甜食、精製食物。

該26歲男病人在治療2個月後，精神體力已有好轉，本來稀疏的頭頂亦長出新生毛髮；在治療6個月後，患者的禿髮區域明顯縮小，較以前濃密得多。

3大護髮貼士從生活入手 每天5分鐘按頭皮穴位

林醫師指出在日常生活中，可以從3大貼士入手，改善頭髮健康：

護髮貼士｜1. 正確洗頭與頭皮護理

油性頭皮建議每日洗頭，乾性頭皮則可隔日洗一次。洗頭以溫水為宜，避免過熱或過冷，以指腹輕柔畫圈按摩頭皮。另外，護髮素避免直接塗頭皮，要沖洗徹底，減少洗髮護髮用品殘留。

護髮貼士｜2. 頭皮穴位按摩法

每天抽出5-10分鐘進行頭皮按摩，從前額髮際線開始，以指腹按壓頭頂百會，再沿著兩側向下推至耳上與枕部附近，按壓力度感到酸脹為宜，避免用力過猛或拉扯頭髮。​

百會穴 ：頭頂正中，兩耳尖連線中點。

：頭頂正中，兩耳尖連線中點。 風池穴 ：後頸枕骨下、胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷中，與耳垂平齊。

：後頸枕骨下、胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷中，與耳垂平齊。 率谷穴 ：頭部側面，耳尖直上入發際1.5寸（約兩指寬）。

：頭部側面，耳尖直上入發際1.5寸（約兩指寬）。 角孫穴：耳尖正上方髮際處。

護髮貼士｜3. 養髮食療與茶飲

可多食黑芝麻、黑豆、木耳等黑色食物；攝取優質蛋白質（魚、蛋、豆類）、補充深綠色蔬菜、堅果及含鐵鋅食物。推薦茶飲如下：

補肝腎茶飲（適合熬夜人士） ：枸杞子、桑椹、黑豆各10克，煲水當茶飲用。

：枸杞子、桑椹、黑豆各10克，煲水當茶飲用。 健脾利濕茶飲（適合脾胃虛弱濕氣內生人士）：茯苓、薏苡仁各15克、陳皮3克，煲水飲用。

如果不確定體質，應先諮詢中醫師再作調整。

壞習慣損害髮絲健康 4大生髮治療有效

家族遺傳性脫髮者、產後婦女及長期熬夜及高壓族群，大多需要警惕脫髮風險，林醫師指現代人在日常生活中，有許多不自覺的生活習慣，正悄悄損害髮絲健康：

飲食偏嗜 ：高油鹽糖飲食誘發頭皮炎症；極端節食導致蛋白質、鐵、鋅等營養缺乏，切斷頭髮生長原料的供給。

：高油鹽糖飲食誘發頭皮炎症；極端節食導致蛋白質、鐵、鋅等營養缺乏，切斷頭髮生長原料的供給。 造型傷害 ：頻繁燙染令頭髮脆弱易斷，加上頭髮造型產品易殘留及堵塞毛囊口；長期扎馬尾等亦致牽引性脫髮。

：頻繁燙染令頭髮脆弱易斷，加上頭髮造型產品易殘留及堵塞毛囊口；長期扎馬尾等亦致牽引性脫髮。 不良姿勢：長期低頭致頭肩頸肌肉勞損，令頭皮緊張、局部血流不暢，毛囊缺血影響頭髮生長。

而中醫常見生髮治療包括以下4種：

中醫生髮治療｜1. 中藥內服

根據體質選用適合患者的用藥，常見治療多採用補益肝腎、養血活血、清熱祛濕之法。

中醫生髮治療｜2. 針灸

透過針刺頭部及相關經絡穴位，引氣血上揚，促進陽氣升發，直接增加頭皮氣血供應。

中醫生髮治療｜3. 梅花針及微針

梅花針輕叩頭皮刺激血液循環，微針則製造微小通道，刺激生長因子釋放；兩者均能活化毛囊、改善頭皮健康。

中醫生髮治療｜4. 中藥外用

以含側柏葉、生薑、何首烏等中藥的洗劑或酊劑，直接作用於頭皮，輔助生髮。



