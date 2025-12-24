三文魚1原因不宜晚餐吃 營養師教三餐最佳魚類選擇 1種煮法營養暴跌一半

吃魚可以吸收優質蛋白質和健康脂肪Omega-3，對減肥和心血管健康都十分有益。但有營養師指，三餐其實各有最適合吃的魚和海鮮種類，例如三文魚就不推介作為晚餐的選擇。另外，魚的煮法對於營養吸收也大有影響，有些烹調方法雖然美味，卻可能令營養損失一半，非常浪費。

三文魚1原因不宜晚餐吃 營養師教三餐最佳魚類選擇

根據日媒《Otonanswer》報道，日本營養師松田加奈表示，魚類的營養豐富且優質，一日三餐都適合吃魚。不過由於早午晚三餐對身體的功能和特性各不相同，為了最大程度地吸收食物營養，三餐應該選擇的魚和海鮮種類也有差異。

早餐宜吃哪些魚？

早餐的作用在於補充能量和調整生理時鐘，身體在早上對於蛋白質、碳水化合物、DHA和EPA的吸收率更高。因此推薦富含DHA和EPA的吞拿魚，吞拿魚沙律三文治或吞拿魚飯糰都是很好的早餐選擇。

午餐宜吃哪些魚？

中午前後是新陳代謝最旺盛的時段，此時身體更不容易變胖。三文魚、鯖魚、吞拿魚等魚類含油量豐富，所需消化時間長，因此適合這時食用。特別是罐頭鯖魚含鹽量高，也最好在午間新陳代謝活躍時食用。

另外，在下午1點左右，人體對維他命B12的吸收效率也最高，這種維他命對於維持神經功能和預防貧血至關重要。因此也推薦吃蠔、蜆、青口、沙甸魚、秋刀魚等海鮮作為午餐，以高效吸收維他命B12。

晚餐宜吃哪些魚？

建議吃一些口感清淡、易於消化的白肉魚，例如鯛魚或鱈魚，可以選擇烤魚或者吃少量刺身。晚上吃油性魚會因為消化負擔而擾亂睡眠，導致睡眠質素下降。

特別是較遲才下班吃晚飯的人，更要選擇清淡的魚類菜式。但如果到了深夜應避免進食，就連海鮮都不應該吃，以免加重消化負擔。

魚肉1種煮法 營養價值暴跌一半

烹調方法影響魚類營養吸收。松田加奈表示，魚類中當中的優質油脂，例如DHA和EPA，對熱很敏感，加熱時會流失。為了最大程度吸收這些Omega-3，最好就是生吃，也就是刺身。

炆煮或蒸魚都是較少營養流失的煮法，魚的營養精華會溶解在魚湯或魚汁當中。如果吃烤魚，直接烤會令約20%的優質脂肪流失，建議將魚肉加入蔬菜、蘑菇和少量牛油，再用錫紙包裹起來烤，這樣能避免浪費魚的精華和脂肪。最重要避免油炸，因為油炸會令魚肉當中的DHA等營養物質含量激減近半。

