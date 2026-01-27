冬天腎功能下降易失眠/水腫 專家教5招養腎益精 必吃9種黑色食物

冬季寒氣易侵入人體，導致腎功能下降，可能引發失眠、水腫等不適。有專家分享5種天然養腎方法，有助滋養腎臟、補益精氣，其中特別推薦多吃9種黑色食物。

冬天腎功能下降易失眠/水腫 專家教5招養腎益精

據日媒《女性セブンプラス》報道，擁有深厚中醫背景的藥劑師山形由香里指出，在中醫理論中，冬季被視為積蓄「精氣」的季節，為春季的到來預作準備。「精氣」是關乎生長與生殖的能量，儲藏於腎臟，而腎臟又與人體的發育、老化密切相關。當腎功能下降時，容易出現手腳冰冷、疲倦、失眠、頻尿、夜尿增多及水腫等症狀。

此外，在中醫理論中，認為「寒邪」和「燥邪」是冬季疾病的主要成因。「寒邪」意指寒氣侵入人體，超出身體所能調節的範圍，導致氣血運行不暢，引發手腳冰冷、頭痛、畏寒、發燒、腹痛、腹瀉等症狀，尤其容易影響下半身。「則指身體因乾燥環境而流失水分所產生的負面影響，主要源於乾燥空氣損傷喉嚨、鼻腔等黏膜，引起感染、咳嗽、流鼻血、眼睛乾澀及皮膚乾燥等問題。

當腎臟受到寒邪或燥邪侵擾時，其功能會進一步減弱，冬季病症也可能更加嚴重。因此，為預防冬季疾病、維持健康，保護腎臟免受寒冷侵襲，並透過充分休息來調養身體至關重要。她列出以下5種保護腎臟的方法：

1. 早睡晚起

中國古典醫學典籍《黃帝內經》指出，冬季宜早睡晚起，建議天黑後盡早休息，待日出後天氣回暖時再起床。不僅能確保充足睡眠與休息，也能避免在日落後氣溫較低時活動導致身體受寒。因此，冬季適度延長睡眠時間、遵循早睡晚起的作息非常重要。若想早睡卻不易入睡，可透過泡熱水澡溫暖身體，並穿上襪防止熱量散失，幫助放鬆入眠。

2. 經常活動身體

冬天最好避免劇烈運動，以免消耗體力，但完全不運動會導致支撐腎臟的腿部和髖部肌肉力量減弱，反而對健康有害。與其周末進行大量劇烈運動而大汗淋漓，不如嘗試在日常生活中經常活動身體，例如透過做家務時進行鍛煉，或定期進行一些輕度或不會引起大量出汗的運動，包括散步、瑜伽和伸展。需注意汗水蒸發時會帶走身體的熱量，所以運動時出汗，一定要立即擦乾，以免身體受涼。

3. 食用溫熱性食物

在中醫理論中，食物性質分為寒、涼、平、溫、熱五類。冬季建議多攝取溫性食物，以溫補內臟、促進身體機能。溫性食物通常包括寒冷季節的當令食材、產自寒冷地區的食物，以及顏色較深的種類，例如蔥、大蒜、韭菜、南瓜、紅蘿蔔及肉類。

需注意，牛蒡與白蘿蔔雖為冬季當令食材，但其性質偏寒涼。經加熱烹調後，可轉為較中性的平性，減輕寒涼影響，因此建議以燉煮、火鍋等熱食方式食用。

4. 攝取黑色食物

富含多酚的黑色食物有助延緩老化、增強免疫力、滋養腎臟。常見黑色食材包括黑芝麻、黑豆、紅糖、黑米、黑木耳、香菇、裙帶菜、紫菜、鹿尾菜等。可將這些食材融入日常飲食，例如磨碎的黑芝麻加入熱牛奶、黑米混入白米飯、味噌湯中添加香菇或裙帶菜、沙律中拌入羊棲菜。若將黑色食材與前述溫性食物或者根莖類蔬菜或肉類一同翻炒或燉煮，效果更佳。

5. 適當攝取草藥

可考慮選用八味地黃丸，這種能改善腎功能，補益整體能量、促進血液循環、溫暖身體、並增強內臟功能，常用於改善疲勞、手腳冰冷、尿量減少等症狀。還可以選擇人參養榮湯，能透過補充營養與能量恢復體力，同時改善血液循環、增強腸胃功能，幫助營養輸布全身，適用於體型消瘦、面色蒼白者的畏寒、食慾不振、疲勞等問題。

即使透過飲食調整仍未改善體質者，草藥也往往能發揮效果。然而，若藥方不符合個人體質，不僅可能無效，甚至產生副作用。為找到適合自身的漢方，建議在服用前諮詢熟悉草藥的醫生或藥劑師。

資料來源：《女性セブンプラス》

