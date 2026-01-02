肝癌｜本港第3大奪命癌症 年殺逾1400港人 一文睇清症狀/成因/預防方法

肝癌是本港第5大常見癌症，致命率更位列第3位，在2023年在香港造成超過1400人死亡。肝臟主要負生產及儲存熱量，製造膽汁、蛋白質、血凝素、抗體、膽固醇等身體必需的物質，更是非常重要的解毒及排毒器官，避免酒精或毒素堆積體內。有哪些因素會引發肝癌？

根據醫管局資料，肝臟具有神奇的自我修復功能，即使只剩下一小部分能夠工作，肝臟依然可以正常運作，因此肝癌早期病徵並不明顯。當腫瘤逐漸增大時，可能引致以下症狀：

右上腹不適、腹痛

右肩疼痛：肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

上腹有硬塊

皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢：因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚，引致黃疸

小便呈茶色、大便呈淺灰色

腹部積水

肝癌有很多成因，主要是其他肝臟疾病演變而成，以下是比較高風險的因素：

乙肝病毒：佔全世界55%的肝癌病例。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非攜帶者約高出100倍。據估計全港有十分之一的人口是乙型肝炎帶病毒者，或曾經感染乙肝。而這些人當中會有四分之一人演變成肝硬化，從而導致肝癌。

肝硬化：感染到乙型肝炎的人約在10年後才會出現慢性肝炎，大概再過21年後演變成肝硬化，再過約29年可變成肝癌。一般而言，由感染到乙肝病毒至演變成肝癌約需50-60年，惟病情的實際進展因人而異，視乎肝炎病毒的活躍程度。

丙型肝炎：丙型肝炎攜帶病毒者患肝癌的機會大約高150倍，但在西方國家較常見。

酗酒：長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，從而演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者患肝癌的機率，比一般的帶病毒者高2倍。

非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）：肥胖、糖尿病及其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害，從而導致肝硬化及肝癌。

食物毒素：例如花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒素，在動物實驗中已被證實可導致肝癌。

長期受到某些環境、污染物侵害（如吸入製膠廠膠廠使用到的聚氯乙烯）

膽管炎或先天性膽總管囊腫，可引致膽管細胞癌（原發性肝癌的一種）

醫生考量包括癌症分期及癌細胞惡性程度，以及病人整體健康狀況，從而制定最合適的治療方案：

手術切除：適用於腫瘤只影響其中一邊的肝葉，而肝功能正常的病人，切除腫瘤及附近受影響的組織，5年存活率為62%，5年存活率為50%。

經肝動脈化療栓塞法：適用於腫瘤已擴散至兩邊肝臟但還未轉移到其他器官的病人；又或腫瘤只局限於肝的一邊卻不適合接受手術或作局部消融治療的病人。

酒精注射：適用於腫瘤小於3cm或腫瘤數目少於3個的病人。

射頻消融術：適用於原發性肝癌和轉移性肝癌患者。

肝臟移植：末期肝病的最佳治療方法。

選擇性體內放射療法（SIRT）：適用不能接受手術或作局部消融治療的病人。

立體定位消融放射治療（SABR）：適用不能接受手術或作局部消融治療的病人。

標靶治療：針對癌症特定基因、蛋白質或有助於癌症生長和存活的組織環境的全身性治療。

免疫治療：透過提升免疫系統的能力來對抗癌症。

以下方法及習慣有助減低患肝癌的風險：

切勿吸煙。

節制飲酒。

作息定時，多吃蔬菜水果。

避免感染乙型肝炎：若家中成員患有乙型肝炎，應及早接受血液檢查，以確定是否已感染肝炎病毒或身體接觸病毒後是否已產生抗體，若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射。

使用安全套，勿共用針筒：乙型和丙型肝炎均可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都有受感染的風險。

定期檢查：乙型肝炎帶病毒者要定期跟進，有助及早察覺是否患病。

妥善貯存食物，慎防進食發霉或變壞的食物：儲存在濕熱環境中的花生、穀類、粟米等食物容易發霉而產生黃曲霉毒素，保存在涼快及乾爽的地方能夠避免發霉。

