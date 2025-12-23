87歲資深綠葉梁愛自揭患胰臟癌大半年 6大徵兆自測癌王風險

87歲資深演員梁愛近日透露自己患上胰臟癌，對生死豁達的她拒絕化療，選擇與癌症「和平共處」；其圈中好友日前分享了多張探望她的照片，可見她雖身形瘦削，但笑容燦爛，精神不錯。胰臟癌被稱為「癌王」、往往要到晚期才被發現，影響生存機率；身體出現哪些症狀可能是患上胰臟癌？

87歲資深綠葉梁愛自揭患胰臟癌大半年

梁愛早年是粵語片演員，後來先後加入TVB及亞視，有「御用工人」之稱。梁愛曾隨丈夫移民加拿大，在丈夫病逝後回流香港生活，現時因為需要有人照顧而入住深圳的老人院。她近日接受《星島頭條》訪問時透露，自己因雙腳劇痛難忍、舉步艱難求醫，因而確診胰臟癌。她在患癌後體重急降，如今不足70磅，行動也略有不便，但她表明不會接受電療及化療，會定期覆診跟進，並選擇以中醫調理。不過，病情似乎未有影響梁愛的胃口，看到美食就想品嚐，更表示「鹹甜嘢照食」。

除了患癌，她也曾因心臟問題三度昏厥跌倒送院，半腳踏入鬼門關。身患重病的她卻對生死相當豁達，言明不想長命百歲，已簽署「不急救同意書」，更坦然道：「80幾歲已賺夠，我諗都唔諗就唔做。我哋和平共處，我同佢（腫瘤）做朋友，佢唔痛就得喇。」

胰臟癌徵兆｜胰臟癌一確診恐已晚期 6大徵兆藏危機

根據本港醫管局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於惡性腫瘤位置隱蔽，初期病徵並不明顯，不少病人不幸到了癌症晚期才察覺患病，影響生存率。胰臟癌的成因仍未完全明瞭，有可能是胰臟的細胞變異增生。大部分病例都是來自胰管上皮細胞的腺癌。若出現以下徵狀，有機會是患上了胰臟癌：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

當腫瘤擴大壓迫神經時會導致腹痛加劇，患者也可能出現嚴重體重下降的併發症，若進食情況差或會需要鼻胃管餵飼或靜脈輸入營養補充品。

如何有效預防胰臟癌？5大方法減風險

醫管局指，改變生活方式有助降低罹患胰臟癌的風險：

戒煙：吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長 保持健康的體重：體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標 經常做運動：適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會 健康飲食：多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以减少患上胰臟癌的風險 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施

延伸閱讀：胰臟癌年殺逾900港人 多吃3類食物降30%風險 按這穴位護胰臟

---

相關文章：

婦人半年暴瘦22磅 求醫揭患胰臟癌 持續出現2大腸胃症狀恐中招

55歲男子腰痛揭患胰臟癌晚期 1類病人患癌王機率高8倍 醫生列5徵兆自測風險

呼吸30秒檢測胰臟癌風險 最快3天知結果 專家：50年最大突破

母親患胰臟癌逝 原因與雪櫃有關？專家揭3大致癌行為易忽略 慳家出事