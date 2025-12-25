白蘿蔔這部位常被丟棄！專家揭防癌力高2300倍 更抗衰老/防腦退化
更新時間：10:49 2025-12-25 HKT
【防癌食物】蘿蔔又有「平民人參」之美譽，營養豐富又養生。而大部分人進食蘿蔔時，大多都只愛吃蘿蔔的肥大根部，但其實蘿蔔有1個部位常被丟棄，其β-胡蘿蔔素甚至比起白色根部超過2300倍，可防腦退化、癌症和護心。到底是哪個部位的營養價值爆標？
防癌食物｜白蘿蔔這部位常被丟棄！專家揭防癌力高2300倍
食安專家韋恩近日在Facebook個人專頁發文分享，不少人買蘿蔔後，一般都會把蘿蔔葉子切走，但其實蘿蔔葉的營養素壓倒性地超越白色部分（蘿蔔根部），蘿蔔葉具以下營養價值：
防癌食物｜蘿蔔葉的營養價值（對比白色根部）
- 蛋白質：約5倍
- 膳食纖維：2倍
- 鉀：約1.5倍
- 鈣：約7倍
- 鎂：約2.5倍
- 鐵：約7倍
- 葉酸：約4倍
- 維他命C：約4倍
- β-胡蘿蔔素（維他命A）：超過2300倍
韋恩指，雖然蘿蔔葉較粗，但稍加處理後，也可變得好吃，大家不妨試試以下方式：
- 用鹽醃漬
- 切碎快炒
- 煮湯
- 打成汁
防癌食物｜β-胡蘿蔔素對健康的6大益處
營養師高敏敏曾分享，胡蘿蔔素是維他命A的前驅物，對健康也大有益處：
- 維持眼睛健康：保持良好的夜間視力、預防眼部病孌
- 抗老化：天然的抗氧化劑，可預防認知障礙
- 護膚美容：提升肌膚抗紫外線能力、維持黏膜健康
- 提升保護力：強化免疫力、預防感冒
- 促進骨骼及牙齒發育
- 預防心血管疾病、癌症
防癌食物｜17款食物的β-胡蘿蔔素排行榜
高敏敏指，β-胡蘿蔔素的建議攝取量男女有別，男性每日可攝取3600μg β-胡蘿蔔素，女性可攝取3000μg β-胡蘿蔔素。她更分享了17款食物的β-胡蘿蔔素排行榜（排名由低至高，以每100克計）：
- 第17名：青花菜 35ug
- 第16名：芋頭 40ug
- 第15名：結球萵苣 64ug
- 第14名：玉米 106ug
- 第13名：空心菜 791ug
- 第12名：番茄 1015ug
- 第11名：橘甜椒 1231ug
- 第10名：油菜 1851ug
- 第9名：南瓜 1981ug
- 第8名：韭菜 2633ug
- 第7名：地瓜葉 3523ug
- 第6名：山茼蒿 3286ug
- 第5名：菠菜 3698ug
- 第4名：芥藍菜 4377ug
- 第3名：紅莧菜 4905ug
- 第2名：紅肉蕃薯 6285ug
- 第1名：胡蘿蔔 11274ug
