白蘿蔔這部位常被丟棄！專家揭防癌力高2300倍 更抗衰老/防腦退化

【防癌食物】蘿蔔又有「平民人參」之美譽，營養豐富又養生。而大部分人進食蘿蔔時，大多都只愛吃蘿蔔的肥大根部，但其實蘿蔔有1個部位常被丟棄，其β-胡蘿蔔素甚至比起白色根部超過2300倍，可防腦退化、癌症和護心。到底是哪個部位的營養價值爆標？

食安專家韋恩近日在Facebook個人專頁發文分享，不少人買蘿蔔後，一般都會把蘿蔔葉子切走，但其實蘿蔔葉的營養素壓倒性地超越白色部分（蘿蔔根部），蘿蔔葉具以下營養價值：

防癌食物｜蘿蔔葉的營養價值（對比白色根部）

蛋白質：約5倍

膳食纖維：2倍

鉀：約1.5倍

鈣：約7倍

鎂：約2.5倍

鐵：約7倍

葉酸：約4倍

維他命C：約4倍

β-胡蘿蔔素（維他命A）：超過2300倍

韋恩指，雖然蘿蔔葉較粗，但稍加處理後，也可變得好吃，大家不妨試試以下方式：

用鹽醃漬

切碎快炒

煮湯

打成汁

防癌食物｜β-胡蘿蔔素對健康的6大益處

營養師高敏敏曾分享，胡蘿蔔素是維他命A的前驅物，對健康也大有益處：

維持眼睛健康 ：保持良好的夜間視力、預防眼部病孌

：保持良好的夜間視力、預防眼部病孌 抗老化 ：天然的抗氧化劑，可預防認知障礙

：天然的抗氧化劑，可預防認知障礙 護膚美容 ：提升肌膚抗紫外線能力、維持黏膜健康

：提升肌膚抗紫外線能力、維持黏膜健康 提升保護力 ：強化免疫力、預防感冒

：強化免疫力、預防感冒 促進骨骼及牙齒發育

預防心血管疾病、癌症

防癌食物｜17款食物的β-胡蘿蔔素排行榜

高敏敏指，β-胡蘿蔔素的建議攝取量男女有別，男性每日可攝取3600μg β-胡蘿蔔素，女性可攝取3000μg β-胡蘿蔔素。她更分享了17款食物的β-胡蘿蔔素排行榜（排名由低至高，以每100克計）：

第17名：青花菜 35ug

第16名：芋頭 40ug

第15名：結球萵苣 64ug

第14名：玉米 106ug

第13名：空心菜 791ug

第12名：番茄 1015ug

第11名：橘甜椒 1231ug

第10名：油菜 1851ug

第9名：南瓜 1981ug

第8名：韭菜 2633ug

第7名：地瓜葉 3523ug

第6名：山茼蒿 3286ug

第5名：菠菜 3698ug

第4名：芥藍菜 4377ug

第3名：紅莧菜 4905ug

第2名：紅肉蕃薯 6285ug

第1名：胡蘿蔔 11274ug

資料來源：食安專家韋恩、營養師高敏敏

