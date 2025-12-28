高血壓救星！研究揭這件事每天做至少2分鐘 降血壓效果媲美藥物

【高血壓/降血壓運動】高血壓是常見的都市病之一，除了服藥控制血壓外，有專家分享一個超簡單的降血壓練習，每天只需做至少2分鐘，並配合1個小道具，即有效控制和改善血壓，降血壓效果甚至可媲美藥物。

高血壓救星！每天做1件事2分鐘 降血壓效果媲美藥物

物理治療師「三個字SunGuts」發布Facebook影片引述2022年發表在《journal of human hypertension》的一項研究指，高血壓人士日常如進行長期「握力訓練」，可達到驚人的降血壓效果。研究結果顯示，患者的收縮壓（上壓）平均降低約6.7mmHg，舒張壓（下壓）則降低約4.5mmHg。事實上，這樣的降血壓幅度，已經可媲美部分降血壓藥物的效果。研究表明，持續進行握力訓練8周以上，就能產生明顯的降血壓效果。練習的準備也非常簡單，只需要一顆彈力球。

降血壓握力訓練3步驟：

彈力球降血壓步驟：

毋須太過用力，使用3成的力氣手握彈力球。 持續握著2分鐘，然後休息1分鐘。 重複以上動作4組，然後換另一邊手進行訓練。

握力訓練為何有助降血壓？

SunGuts解釋，原理在於握力訓練屬於「等長肌肉收縮」訓練的一種。持之而恆地進行這類練習，有助提升血管彈性，令血液流動更暢通，因而達到降低血壓之效，是一種自然的生理調節方式。

他強調，雖然研究反映這項訓練的降血壓效果明顯，但並不能以此取代高血壓藥物。他提醒，正在服用藥物的患者務必遵照醫囑，不可擅自停藥。彈力球降血壓簡單易做、門檻較低，可以作為輔助技巧，幫助身體降血壓。

如何為之高血壓/高血壓前期？

根據香港2020-22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲非住院人口之中，有29.5%患有高血壓；15至84歲人口平均每日進食的鹽分達8.4g，是世衞建議的每日食鹽總攝入量的168%。根據衞生署資料，如果血壓上升並持續處於高水平，可能會引致中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病嚴重的健康問題，甚至導致早逝。

成年人收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg，便是患上高血壓。

若收縮壓處於120至139mmHg之間，或舒張壓處於80至89mmHg之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

高血壓可導致哪些嚴重併發症？

高血壓對本港成年人十分普遍，然而很多患者並不知道自己有高血壓，甚至有調查發現半數患者並不自知。這是由於高血壓很多時並沒有症狀，小部分患者會有頭痛、頭暈和疲倦等現象。患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果、甚或致命，包括：

冠心病和心臟病發作

心臟衰竭

中風

視網膜血管病變

腎衰竭

延伸閱讀：醫生教5招懶人操坐住降血壓 每日做3次打造長壽血管 防腰背痛/改善淋巴

---

相關文章：

營養師推薦1種蔬果汁降血壓 連續喝7天更逆轉血管老化 加1物效果更好

研究揭1招懶人降血壓操 最快10秒見效 通血管/防心臟病中風

美國最新高血壓指引出爐 推薦6招降血壓 吃對食物比少吃更有效！

專家教4招不靠藥物降血壓 按這穴位更穩血壓提神 1周就見效！