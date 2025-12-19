73歲名醫無三高堅持診症 公開3大養生習慣 最愛吃2種菜通血管

想在晚年保持健康活力，應如何養生才能延年益壽？台灣一位醫生儘管已年屆73歲，身體依然相當健朗，不僅沒有三高問題，至今仍每日堅持看診。這位精力充沛的醫生更分享了3大長壽習慣，並透露自己平時最愛吃2種有助暢通血管的蔬菜。

73歲名醫公開3大長壽習慣 最愛吃2種菜護血管

綜合台媒報道，台灣73歲的家庭醫學科醫生李龍騰受訪時精神飽滿，至今仍活躍於台大、宏恩、仁濟等醫院看診。面對繁忙的診務，他經常忙到沒時間吃午餐、甚至不敢輕易離座如廁，但他自豪地表示，自己從小到大只堅持3件事，一直維持著「無三高」的健康狀態：

長壽習慣｜1. 規律睡眠

李龍騰醫生至今仍維持晚上10點至10點半準時入睡，清晨5點至6點起床的習慣，不會因為疲累而賴床，也不會熬夜，連當年大學聯考時都沒有熬夜，晚上11點前一定睡覺。

長壽習慣｜2. 規律運動

李龍騰醫生表示，過去熱愛跑步，如今年紀稍長，調整為跑一天、休息三天的節奏，三天跑步約10公里。

長壽習慣｜3. 飲食堅持營養均衡

李醫生每日飲食目標為碳水化合物60%、蛋白質25%、脂肪15%。但他坦言，年紀增長後攝取過多碳水化合物容易使血糖上升，因此會將熱量分配轉向蛋白質與脂肪。他分享：「有時早上喝咖啡、吃一個雞蛋，中午忙到忘記吃，晚上必須把營養補回來」。因此，他會計算早上攝取多少碳水與脂肪，晚上就補充不足的蛋白質。

此外，他特別喜歡食用木耳與芹菜，除了富含膳食纖維，還有助清血、降低中風與心肌梗塞風險。李醫生直言，很多人會強調要補充葉黃素、胡蘿蔔素等，其實只要吃有色蔬菜就足夠，例如椰菜花、菠菜和紅蘿蔔，建議每天至少吃一兩份、約半盤的量。

血管受損恐中風心肌梗塞 頭痛胸痛是症狀？

血管健康對促進健康長壽十分重要，若血管健康情況惡化，有可能會引致中風和心肌梗塞，威脅性命。一旦中風或患上心肌梗塞，會出現以下症狀：

中風常見症狀：

根據本港衞生署資料，中風患者一般會出現以下症狀：

身體變得虛弱，臉部、手臂或腿部感到麻痺及/或顫動、半身不遂、言語不清或失去說話能力、嘴歪、眼斜、視力模糊不清、吞嚥困難、頭部劇痛、行動不穩或跌倒、大小便失禁、流口水，嚴重者更可能會昏睡，甚至死亡。

急性心肌梗塞症狀：

根據醫管局資料，急性心肌梗塞的症狀包括：

胸部疼痛或不適、有時會延伸至下顎和左臂疼痛、冒汗、呼吸困難、消化不良、頭暈、心臟驟停。由於心肌梗塞是一種可以危及生命的疾病，因此，一旦出現症狀並懷疑急性心肌梗塞，就要盡早接受治療。





