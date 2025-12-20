做冬必備海參成抗癌新曙光 研究證阻癌細胞擴散 附4招揀海參貼士

【抗癌食物/防癌飲食】海味矜貴又滋補，是冬至、團年飯的必備食材。最新研究發現，四大海味之一的海參具抗癌作用，箇中關鍵在於海參的一種成分原來有助阻止癌細胞擴散，甚至可能比一些現有藥物副作用更少，有望成為癌症治療新希望。

做冬必備食材海參 成抗癌新曙光

美國密西西比大學最新研究發現，海參中含有一種獨特的醣類化合物，或有效阻止癌細胞擴散，為癌症治療開闢了全新方向。研究成果已發表於國際期刊《Glycobiology》。研究人員指，人類細胞以及大多數哺乳動物的細胞表面都覆蓋著一層細小的毛髮狀結構，稱為「聚醣」，有助於細胞通訊、免疫反應，以及識別病原體等威脅。癌細胞通過改變酵素的表達，包括在癌症生長與擴散中起關鍵作用的酵素「Sulf-2」去重組聚醣結構，促進癌細胞擴散。

研究團隊在佛羅里達海參（Holothuria floridana）發現一種醣類化合物——岩藻糖基化硫酸軟骨素，可有效阻斷及抑制Sulf-2。藥用植物學副教授Vitor Pomin表示：「從理論上而言，能夠阻止癌症擴散。」研究作者、生物分子科學系博士Marwa Farrag表示，海洋生物所產生獨特結構的化合物，且通常在陸地脊椎動物身上是罕見或不存在；因此海參中的獨特醣類化合物十分值得研究。

研究證海參阻止癌細胞擴散副作用更少

藥理學副教授Joshua Sharp表示，與其他Sulf-2調節藥物不同，海參化合物不會干擾血液凝固。「如果用一種抑制血液凝固的分子治療病人，其中一個嚴重的副作用就是無法控制出血。而我們研究的海參特定成分並沒有這種副作用。」

相比從豬隻或其他陸上哺乳類動物上提取的碳水化合物類藥物，從海參提取化合物不會帶來傳播病毒和其他有害物質的風險，海參化合物可能更易製造，使用起來也更安全。不過由於海參數量並不多，科學家無法輕易捕撈到大量海參。因此團隊的下一步目標，是找到合成這種醣類化合物的方法，以便進行後續測試及藥物開發。

專家教4招揀靚海參+零失敗浸發步驟

鮑參翅肚是華人傳統冬至和團年飯的必備食材，無論是炆海味、煲湯或者盤菜，海參都是不可或缺的一味。消委會曾分享如何挑選和處理海參。專家表示，如果發現買海參回家浸泡多時卻仍然堅硬，或在劏開清洗時，才發現內部霉爛，甚至發出難聞的氣味，可能是買到壞的海參或浸泡時沒有勤換清水所致。一般消費者未必可憑肉眼辨別好壞，通常要將海參浸泡在水中時才會見到霉爛的部分，建議在挑選時可留意以下4點。

海參4大挑選要點：

乾身

皮薄肉厚

少石灰（部分商人在濕海參上塗上石灰保持乾身，如發現有白色粉末掉落，則不宜購買）

按下去時不腍身或出水

海參的處理步驟：

先以清水浸2-3日，並要每日換水，所用的器皿不可有油漬，否則海參會溶爛、變「瀉身」。 之後放入有普洱茶葉的沸水內煲半小時，以去除石灰味，收火焗至冷凍，如海參未夠腍，可重複以清水煲15-20分鐘。 冷凍後即可清洗表皮，並要劏肚刮沙和除腸。 最後再以清水沖洗乾淨。

