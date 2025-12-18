Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大腸癌為本港第2大癌症殺手 年奪逾2000港人性命 一文睇清症狀/成因/飲食建議

保健養生
更新時間：11:19 2025-12-18 HKT
發佈時間：11:19 2025-12-18 HKT

大腸癌是本港第3大常見癌症，在致命癌症中則排第2位。在2023年，本港錄得5,467宗大腸癌個案，同期有2,266宗大腸癌死亡個案，發病率和死亡率都很高。早期的大腸癌多無明顯症狀，而中晚期警號則相當明顯，有些徵狀更與排便習慣改變有關，宜早發現、早治療。

大腸癌為本港第2大癌症殺手 一文睇清症狀/成因/飲食建議

大腸癌常見徵狀

 

大腸癌成因是甚麼？

癌症網上資源中心資料顯示，大腸是消化系統的最後部份，分為結腸與直腸；有時大腸內壁細胞會不正常生長，出現瘜肉、潰瘍或其他形態腫塊，但大部份腫塊多為良性的，唯亦有小部份瘜肉可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。年紀愈大人士，患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意。大腸癌的成因/風險因素包括：

  • 飲食中的纖維含量不足
  • 進食大量紅肉和加工肉食
  • 缺乏體能活動
  • 肥胖
  • 飲酒
  • 吸煙

患上大腸癌會出現哪些症狀？

衞生署資料顯示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病；癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。大腸癌是香港常見的癌症，是男性第2位最常見的癌症。

大腸癌常見徵狀：

  • 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血
  • 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）
  • 糞便形狀改變（幼條狀）
  • 大便後仍有便意
  • 無故體重下降
  • 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）
  • 手腳冰冷
  • 疲倦
  • 心跳加速
  • 氣喘
  • 面色蒼白
  • 頭暈

哪些人較容易患上大腸癌？

據統計，以下類別的人士患上大腸癌的機會較高︰

  • 帶有遺傳性的腸病（如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」）
  • 大腸長期發炎（如「潰瘍性結腸炎」）
  • 過往有大腸瘜肉
  • 有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（包括父母、兄弟姊妹或子女）

大腸癌治療有哪些選擇？

大腸癌的治療方法包括外科手術、化療（利用抗癌藥物去殺死癌細胞）或放射治療（利用高能量射線殺死癌細胞）。醫生會根據大腸癌的種類、患癌部位和腫瘤大小、癌症對患者生活的影響程度等，向患者建議治療方案。

1.外科手術

手術切除腫瘤是根治大腸癌的主要方法，尤其對於早期癌症及部分僅有限擴散至肝臟或肺部的病例。隨著醫療技術進步，不少大腸癌切除手術已採用微創方式進行。微創手術能縮短病人康復時間，並降低術後併發症的風險，然而並非所有患者都適合此項技術。部分直腸癌患者為了達到更好的治癒效果，可能需要接受全直腸及腸繫膜切除手術。此外，因應腫瘤位置及手術範圍，個別病人或需建立臨時或永久性的腸造口。

2.輔助治療（包括放射治療和化療）

輔助治療主要包括化學治療和放射治療，通常在手術後進行，可以降低復發率和提高病人的存活率，主要針對大腸癌根治性切除手術後復發風險較高的病人。對於部份腸癌病人，醫生也可能建議在手術前先進行放射治療及化療，目的是縮小腫瘤、增加完全切除的機會，提高患者的整體存活率。

是否需要輔助治療，主要取決於術後的病理分期：

  • 部份第2期結腸癌或直腸癌病人或需進行輔助治療。
  • 第3期結腸癌或直腸癌病人一般都需要輔助治療。
  • 第4期結腸癌或直腸癌病人，只有當所有察覺到的腫瘤包括已擴散的腫瘤都可以或已經全部切除，才會考慮輔助治療。

3.紓緩性治療

對於擴散性大腸癌，治療目標多為延長存活時間及紓緩相關症狀。視乎病人和腫瘤狀況，或需要接受紓緩性化療或放射治療。近年的治療方案更趨精準，部份病人會按腫瘤的基因變異，結合使用「標靶治療」與傳統化療藥物，提升整體治療效果。

如何預防大腸癌？

要預防大腸癌，必須養成良好的飲食及生活習慣：

  • 多吃蔬果和五穀類食物
  • 限制攝取動物脂肪食物，減少進食肉類（尤其紅肉）
  • 應多做運動，保持健康體重及腰圍
  • 避免飲酒及吸煙

如果家族曾有大腸癌病史，宜定期接受大便隱血測試及大腸鏡檢查。政府已於2018年8月將大腸癌篩查計劃恆常化，分三階段大幅度資助沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查；參加者會先獲資助接受由參與計劃的基層醫療醫生安排的大便免疫化學測試，測試結果如呈陽性，參加者會被轉介到已參加計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。

了解更多：衞生署大腸癌篩查計劃

同場加映：大腸癌丨醫生揭常吃5種食物易患大腸癌 這種肉日吃1份風險高35%

