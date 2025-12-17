【長壽秘訣】運動對於長者保持活動能力、能夠自理生活非常重要。美國一名79歲醫生公開自己維持活力每日必做的5項簡單運動，甚至不用出門，利用刷牙、看電視的時間就能鍛煉身體，提升平衡力和腿部力量，預防跌倒。

79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得

減肥專科醫生Dr. Joy Bhat日前在IG上分享其同為醫生的父親Dr. Naras Bhat是如何成為一位「超級長者（Super Ager）」，在79歲仍保持身體強壯、思維敏銳、行動自如且生活獨立。

她表示，父親擁有健康不是靠運氣，而是每天堅持做5個運動習慣，他將這些簡單的動作融入日常生活中，形成新的運動習慣，當中沒有一項是「正式的運動」。他們強調，長壽並非只在健身室裡訓練出來的，而是建立在日復一日的努力之中，開始行動永遠都不嫌晚。他們解釋，這些動作都針對每個對健康老化重要的肌肉。

79歲醫生的日常運動

長壽運動｜1. 臀橋

早上醒來時在床上進行。這個動作能強化臀部和核心肌群，對於走路和保持平衡至關重要。

長壽運動｜2. 單腳站立

一邊刷牙，一邊單腳站立，建議手扶著洗手台進行。這個動作有效訓練平衡感並預防跌倒。

長壽運動｜3. 踮腳尖+勾腳尖

完成洗漱後，雙手扶著洗手台交替踮腳尖和勾腳尖。這個動作能強化小腿肌肉並改善腳踝穩定性，對於維持行動能力非常重要。

長壽運動｜4. 坐立練習

在客廳看電視時，坐在椅子上重複坐下和站立。這個動作有助增強腿部力量，維持生活獨立性。

長壽運動｜5. 平板支撐

看電視或用電腦到一個段落，休息時就在客廳的地毯或瑜伽墊上練習平板支撐。這個動作有助增強核心力量，以支撐姿勢和脊椎。Dr. Naras Bhat是從75歲起鍛煉核心，從每次做5秒開始，持續每天練習，逐漸加長時間，現在已能夠堅持到4-5分鐘。

長者患肌少症易跌倒骨折 肌少症有甚麼症狀？

長者肌肉無力，容易跌倒受傷、喪失自理能力。肌肉量減少、肌力下降及功能障礙是診斷肌少症嚴重程度的3大關鍵因素。肌少症可分為「肌少症前期」、「肌少症」及「嚴重肌少症」三個階段，影響亦各異。

肌少症前期

特徵是肌肉量下降，出現輕微的肌肉萎縮，但並未造成明顯的肌力下降或日常生活功能障礙。

肌少症

特徵是明顯的肌肉量下跌及肌肉萎縮，導致肌力出現明顯的減弱，甚或伴隨著日常生活功能障礙。

嚴重肌少症

代表無論肌肉量減少、肌力下降及功能障礙都十分明顯，日常生活活動大受影響，更甚的是不良於行，獨立地照顧自己的能力下降，需要他人協助進行日常活動。

臨床上，肌少症與骨質疏鬆症共存的發生率高達20%，以女性、年老及骨折患者為主要風險因素。當長者同時患有肌少症及骨質疏鬆症，因跌倒而導致骨折的風險亦隨之上升。

