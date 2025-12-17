Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得

保健養生
更新時間：17:39 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:39 2025-12-17 HKT

【長壽秘訣】運動對於長者保持活動能力、能夠自理生活非常重要。美國一名79歲醫生公開自己維持活力每日必做的5項簡單運動，甚至不用出門，利用刷牙、看電視的時間就能鍛煉身體，提升平衡力和腿部力量，預防跌倒。

79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌  刷牙時都做得

減肥專科醫生Dr. Joy Bhat日前在IG上分享其同為醫生的父親Dr. Naras Bhat是如何成為一位「超級長者（Super Ager）」，在79歲仍保持身體強壯、思維敏銳、行動自如且生活獨立。

她表示，父親擁有健康不是靠運氣，而是每天堅持做5個運動習慣，他將這些簡單的動作融入日常生活中，形成新的運動習慣，當中沒有一項是「正式的運動」。他們強調，長壽並非只在健身室裡訓練出來的，而是建立在日復一日的努力之中，開始行動永遠都不嫌晚。他們解釋，這些動作都針對每個對健康老化重要的肌肉。

79歲醫生的日常運動

長壽運動｜1. 臀橋

早上醒來時在床上進行。這個動作能強化臀部和核心肌群，對於走路和保持平衡至關重要。

長壽運動｜2. 單腳站立

一邊刷牙，一邊單腳站立，建議手扶著洗手台進行。這個動作有效訓練平衡感並預防跌倒。

長壽運動｜3. 踮腳尖+勾腳尖

完成洗漱後，雙手扶著洗手台交替踮腳尖和勾腳尖。這個動作能強化小腿肌肉並改善腳踝穩定性，對於維持行動能力非常重要。

長壽運動｜4. 坐立練習

在客廳看電視時，坐在椅子上重複坐下和站立。這個動作有助增強腿部力量，維持生活獨立性。

長壽運動｜5. 平板支撐

看電視或用電腦到一個段落，休息時就在客廳的地毯或瑜伽墊上練習平板支撐。這個動作有助增強核心力量，以支撐姿勢和脊椎。Dr. Naras Bhat是從75歲起鍛煉核心，從每次做5秒開始，持續每天練習，逐漸加長時間，現在已能夠堅持到4-5分鐘。

長者患肌少症易跌倒骨折 肌少症有甚麼症狀？

長者肌肉無力，容易跌倒受傷、喪失自理能力。肌肉量減少、肌力下降及功能障礙是診斷肌少症嚴重程度的3大關鍵因素。肌少症可分為「肌少症前期」、「肌少症」及「嚴重肌少症」三個階段，影響亦各異。

肌少症前期

特徵是肌肉量下降，出現輕微的肌肉萎縮，但並未造成明顯的肌力下降或日常生活功能障礙。

肌少症

特徵是明顯的肌肉量下跌及肌肉萎縮，導致肌力出現明顯的減弱，甚或伴隨著日常生活功能障礙。

嚴重肌少症

代表無論肌肉量減少、肌力下降及功能障礙都十分明顯，日常生活活動大受影響，更甚的是不良於行，獨立地照顧自己的能力下降，需要他人協助進行日常活動。

臨床上，肌少症與骨質疏鬆症共存的發生率高達20%，以女性、年老及骨折患者為主要風險因素。當長者同時患有肌少症及骨質疏鬆症，因跌倒而導致骨折的風險亦隨之上升。

延伸閱讀：全球5大短命原因排行榜 久坐會減壽？1習慣每年殺200萬人

---

相關文章：

長壽運動｜專家教3類抗老運動 每週做X次控血糖強骨骼 久坐族/長者也可做

長壽秘訣｜90歲作家仍筆耕不輟愛下廚 公開一日飲食餐單 最愛吃1樣健康食物

85歲婆婆記憶力年輕30歲 研究揭超級老人抗衰老秘訣 這種特徵最關鍵！

長壽秘訣｜如何逛超市可增肌防腦退化？抗老名醫列4大健康長壽貼士 坐下常抖腳竟防關節炎！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
6小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
20小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
1小時前
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
23分鐘前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
7小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
8小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
10小時前