常喝咖啡/吃堅果易生腎石？營養師揭4類人最高危 吃甚麼有效護腎？

【腎臟/腎石】腎結石會引發劇烈疼痛，常喝咖啡、吃堅果也可能增加風險？有營養師指，日常中有3類食物可能會提高腎結石的形成機率，並列出4類容易罹患腎結石的高風險族群。究竟該吃哪些食物護腎呢？

喝咖啡/吃堅果易生腎石？4大飲食方法助護腎 吃2種水果都有效

營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指，當尿液中某些物質的濃度過高，超出尿液能溶解的範圍時，便會逐漸形成堅硬的沉積物，久而久之便成為結石。最常見的是草酸鈣結石約佔75%，還可能出現磷酸鈣結石、胱胺酸結石及尿酸結石等。高敏敏表示，以下3類食物若攝取過於頻繁，會加重腎臟負擔，提升腎結石形成的風險：

腎石成因｜1. 常吃高草酸食物

例如菠菜、朱古力、堅果、濃茶、咖啡等草酸含量偏高的食物，一旦過量攝取，容易在尿液中累積草酸。草酸會與鈣結合形成草酸鈣，而草酸鈣正是最常見的結石類型。若平時喝水不足或有憋尿習慣，這類食物的攝取份量更需特別注意。

腎石成因｜2. 攝取高劑量維他命C

大量維他命C在體內代謝後會轉化為草酸，長期大量補充會明顯升高尿液中的草酸濃度，建議避免每日補充超過1000毫克。若日常飲食已包含足夠的水果與蔬菜，無需額外補充高劑量維他命C。

腎石成因｜3. 常吃高鈉食物與加工食品

例如加工肉類、醃漬品、口味偏重的湯等，高鈉攝取會增加尿鈣的排出量，而尿鈣濃度越高，結晶形成的可能性也越大。此外，加工食品中常添加磷酸鹽、亞硝酸鹽等成分，會加重腎臟代謝負擔，進一步提高風險。經常吃外賣的人，更需留意這類食物的攝取。

高敏敏指出，想要預防腎結石，調整喝水量與飲食習慣非常關鍵。只要日常把握以下4大飲食原則，就能大幅降低腎結石風險：

4大飲食方法護腎/防腎石：

預防腎石｜1.多喝水

每天建議至少飲用2000-3000ml的水分，充足喝水能保持尿液清澈、稀釋度高，使草酸、鈣、尿酸等物質不易在濃縮的尿液中沉積，減少結晶形成的機會。若本身流汗量大、經常運動，或處於炎熱季節，更應主動增加水分攝取，避免尿液過度濃縮。

預防腎石｜2.補充鈣質

許多人誤以為攝取過多鈣質會導致腎結石，其實每日適量攝取約1000毫克的鈣質，在腸道中能與草酸結合，讓草酸隨糞便排出，減少其被吸收進入血液，從而降低尿液中的草酸濃度，自然減少草酸鈣結石形成的可能。建議選擇牛奶、小魚乾、豆製品等都是良好的補鈣來源。

預防腎石｜3.補充檸檬酸

檸檬、橙等水果含有天然檸檬酸，能幫助尿液維持較不易結晶的環境，並抑制草酸與鈣結合形成結晶。因此，每天適量食用柑橘類水果，可作為日常預防結石的簡單措施。

預防腎石｜4.多吃蔬果

蔬菜、水果中富含的鉀、鎂與檸檬酸，有助於維持尿液酸鹼度的穩定，減少結晶在腎臟沉積的機會。同時，蔬果也能促進身體代謝，讓尿道環境更不利於結石累積。

常忍尿會生腎石 營養師揭4類人最高危

高敏敏指，結石堆積在尿道中，可能引發劇烈疼痛，甚至伴隨噁心或血尿。除了等到疼痛難耐時才發現自己早已是腎結石高風險族群外，以下4類人屬於高風險人群：

1.自以為喝夠水

當喝水量不足時，尿液濃度會大幅上升，使得鈣、草酸與尿酸更容易聚集並形成結晶，長期下來可能發展成腎結石。

2.經常久坐與忍尿的人

長時間久坐會讓尿液滯留膀胱的時間變長，不僅容易滋生細菌，也會讓結晶物質累積。經常忍尿則會使尿液過度濃縮，大幅增加結石形成的機率。

3.肥胖與代謝異常的人

肥胖容易影響腎臟功能，並導致尿酸代謝不穩定，改變體內酸鹼環境。這些狀況都會讓結晶更容易在腎臟中累積，因此代謝症候群族群也屬於高風險族群之一。

4.有家族遺傳者

若家族中曾有人患有腎結石，自身的風險會比一般人更高。這不僅因為遺傳可能影響體質與代謝方式，也常因生活習慣相似，更容易重複出現相同問題。

腎石有何症狀？甚麼人最高危？

根據香港港安醫院資料，腎石是結集於腎臟的石化物，主要成因是尿液中水分量太少，容易造成尿路系統中的沉澱物出現飽和，逐漸形成結石。按其位置可分為腎結石、輸尿管結石及膀胱結石等。

腎石的成因主要是人體攝取的水份長期不足，便會導致排尿量不足，逐漸形成結石。其他因素包括病人患有慢性疾病、服用的藥物、身處環境如亞熱帶地區、泌尿系統受細菌感染等。

腎石患者大多沒有明顯的腎石病徵或腎石痛，不過如果結石從腎臟掉落到輸尿管，造成堵塞，便有可能出現如絞痛等較明顯的病徵。其他常見病徵包括：

絞痛

噁心、嘔吐

感染及寒顫

腰痛

尿液帶血

腎結石風險因素

30歲以上男士

高鹽和高蛋白質的飲食

代謝性疾病，如：痛風

治療方面，腎石的治療方案有多種，泌尿科醫生主要視乎患者的腎結石體積、位置、尿路阻塞的程度及健康狀況而定。

藥物: 適合一些沒有明顯腎石病徵、腎石痛或體積較小的腎結石，讓結石自然排出體外。

適合一些沒有明顯腎石病徵、腎石痛或體積較小的腎結石，讓結石自然排出體外。 體外衝擊波碎石術（ESWL): 利用衝擊波原理將碎石機發出的衝擊波，經由皮膚與機器的接觸，聚焦傳送到腎結石位置，擊碎結石，結石的碎片將隨尿液排出，病人毋須開刀，病人可在短時間內恢復工作。

利用衝擊波原理將碎石機發出的衝擊波，經由皮膚與機器的接觸，聚焦傳送到腎結石位置，擊碎結石，結石的碎片將隨尿液排出，病人毋須開刀，病人可在短時間內恢復工作。 輸尿管鏡檢查: 將內視鏡經由尿道進入腎，過程有可能需要利用X光引導內視鏡，或植入可拆除的輸尿管支架作輔助性治療。當醫生確認結石位置，便會利用治療儀器把腎結石擊碎，可以即時舒緩尿道阻塞及腎石痛問題，病人一般須接受麻醉。

將內視鏡經由尿道進入腎，過程有可能需要利用X光引導內視鏡，或植入可拆除的輸尿管支架作輔助性治療。當醫生確認結石位置，便會利用治療儀器把腎結石擊碎，可以即時舒緩尿道阻塞及腎石痛問題，病人一般須接受麻醉。 經皮腎鏡取石手術: 當體外衝擊波碎石術無效或腎結石過大，則需進行手術治療。這項微創手術需在X光監控下進行，醫生會在病人背部開一個小切口，以細針穿過皮膚進入腎臟，治療儀器會經細針針管到達腎結石位置，擊碎及取出結石。

資料來源：營養師高敏敏、香港港安醫院

延伸閱讀：豆腐+菠菜=生腎石？醫生拆解3大結石迷思 啤酒利尿可排腎石？

---

相關文章：

男子日喝2L水仍生腎石 醫生揭疑因1喝水習慣惹禍 應如何喝水護腎防結石？

女子減肥不節食 只做這運動3個月減7kg 脂肪肝腎石全消失

全球每10人有1人患腎結石 常飲茶吃維他命C增風險？專家拆解成因症狀+教4招預防

飲食禁忌｜菠菜豆腐同吃易生腎石？1種早餐配搭也傷身？拆解8大飲食迷思