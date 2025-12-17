Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

雙腳痕癢未必因香港腳 或患3大致命疾病 持續不理恐需洗腎

更新時間：10:28 2025-12-17
發佈時間：10:28 2025-12-17

雙腳痕癢如果只是「腳痕醫腳」，很可能無法從根本解決問題。有專家警告，皮膚痕癢難止，未必因為香港腳、濕疹等皮膚問題，可能是其他更嚴重的疾病所致，包括腎病。如果忽視痕癢症狀，不找出病因和積極處理，有機會惡化致須要洗腎或引發其他併發症。

雙腳痕癢未必因香港腳 或患3大致命疾病

根據英媒《Mirror》報道，偶爾出現皮膚痕癢很常見，天氣寒冷乾燥或者昆蟲叮咬都是良性因素，但專家表示，有3種大病都可能導致皮膚持續癢個不停，而且病情越嚴重，痕癢的症狀也越加劇。

1. 肝病

「肝臟基金會」資料指出，痕癢是肝病的症狀之一。患者身體任何部位都可能發癢，但最常見於手臂、腿部、手掌或腳底，有些人全身都會發癢。肝病引起的痕癢程度不一，從輕微到劇烈都有可能。

如果是由肝臟問題引起的痕癢，皮膚上不會出現皮疹或昆蟲叮咬的跡象，但持續抓癢可能會抓傷皮膚。當病情越嚴重，痕癢也越會劇烈；當天氣變熱、洗熱水澡時、晚上，或者穿某些衣服的時候，痕癢難耐的情況會更嚴重。雖然肝病為何引發痕癢的確切原因尚未清楚，但被認為與多種因素有關，包括血液中膽汁酸的積聚，以及疾病引發血液中其他成分，如組織胺、血清素、雌激素和鹼性磷酸酶(ALP)的變化。

脂肪肝是日益普遍的肝臟問題。腸胃肝臟科專科醫生施婉珍指出，生活節奏急速和不健康飲食習慣，可導致肝臟細胞中積聚過多的脂肪，如果脂肪肝持續惡化，還有可能發展為肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。惟脂肪肝早期通常沒有明顯的症狀，所以容易被忽視。然而，隨著病情的進展，可能會出現以下症狀：

  • 疲倦和虛弱感
  • 輕微或持續的上腹部不適或壓力感：可能由於肝臟腫大、肝膿瘍等併發症引起
  • 肝臟腫大
  • 黃疸：屬於嚴重的症狀，是由於肝臟功能受損，導致膽紅素排泄不正常

2. 糖尿病

根據糖尿病患者組織《Diabetes.co.uk》資料，皮膚痕癢可能是糖尿病的徵兆，尤其是當其他糖尿病症狀都同時出現。病人的腳部、腿部和腳踝覺得癢是很常見的情況，長期高血糖是原因之一。在某些情況下，皮膚痕癢也可能是糖尿病併發症引起的，例如神經損傷或腎臟疾病。

除了皮膚痕癢，據本港醫管局資料，部分糖尿病者也可能在患病初期出現以下徵狀：

  • 經常口渴
  • 小便頻密
  • 感到飢餓
  • 體重下降
  • 容易疲倦
  • 視力模糊
  • 傷口不易癒合
  • 女性或會出現陰部發癢

3. 腎病

根據《Kidney Care UK》協會指，約有一半的晚期腎病患者，以及「幾乎所有」接受透析或保守治療的腎衰竭患者，都飽受皮膚痕癢的困擾。隨著腎功能惡化，患者可能會感覺皮膚越來越癢。皮膚乾燥、高溫、透析不足及血鈣水平升高，都可能引發或加劇患者的皮膚痕癢問題。

根據醫管局資料，腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，可能會出現以下症狀：

  • 小便症狀：帶血 / 茶色尿（血尿）；帶泡沫（蛋白尿）；混濁（尿感染）；小便赤痛、頻密；小便感困難、不暢順；排出小沙石；多尿、尿量減少、夜尿
  • 其他症狀：腰腹疼痛、足踝或眼皮浮腫、血壓高

