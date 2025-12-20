冬至2025｜天氣轉涼易損心腎 中醫推介12款溫補養腎食材+補湯 哪些人不宜吃湯圓？

【冬至節氣2025】明日（12月21日）是二十四節氣中的「冬至」。註冊中醫師李孔熙接受《星島頭條》訪問指出，冬至要注意防寒保暖，避免發生心血管危機。他推介多款溫補食材及滋補湯水，可在冬至期間調養身體。他又提醒，有4類人應避免跟從冬至吃湯圓的習俗，以免影響健康。

李孔熙醫師指，冬至是中國二十四節氣中一個非常重要的節氣，顧名思義就是冬天到來、極至的意思。冬至是一年中白天最短、黑夜最長的一天，在古代亦被視為「小過年」。此時開始氣溫持續下降，人們也要注意保暖，尤其要防範寒邪入侵。

在冬至養生的核心是「藏精御寒」。要減少體力消耗，保持精氣內斂；注意保暖，早睡早起，以利陽氣潛藏。以下是容易不適的臟腑：

腎： 冬季主腎，寒邪易傷腎，引起腰痠、畏寒、夜尿多。

心： 嚴寒使血管收縮，心血管疾病患者需特別注意。

返回目錄

他提醒，冬至時節不一定適合大補。如有需要進補，建議以溫補、平補為主，切勿盲目「大補」。對於實熱體質（如容易上火、長痘）的人，大補反而有害，容易出現流鼻血、口乾舌燥、煩躁失眠、痤瘡等上火症狀。而進補的重點在於滋養腎精、溫補腎陽。需根據體質差異來補，例如陰虛者應滋陰清熱，濕熱者應先健脾祛濕。

返回目錄

李孔熙醫師建議，在冬至時宜吃性味溫和，有助於補腎、健脾、禦寒的食物：

冬至宜吃甚麼養生？

冬至食物｜1. 溫補驅寒

羊肉：溫補脾腎

生薑：溫中止嘔、散寒

冬至食物｜2. 補腎益精

核桃：補腎固精

黑芝麻：補肝腎、益精血

栗子：養胃補腎

冬至食物｜3. 健脾和胃

山藥（淮山）：健脾益腎

糯米：健脾暖胃，但要適量食用

冬至食物｜4. 補氣養血

紅棗：補中益氣

枸杞子：滋補肝腎

返回目錄

冬至傳統吃薑湯湯圓，象徵團圓又有暖身的效果。但李醫師指出，湯圓主要以糯米粉製成，口感軟糯，但黏性高、難消化、含糖量及脂肪高，以下人士應避免吃湯圓。

4類人不宜吃湯圓

脾胃虛弱、消化不良者：糯米黏滯，容易積滯，引起腹脹、胃痛、泛酸。

糖尿病患者：餡料中多含糖分，且糯米升糖指數較高，容易引起血糖飆升。

急性胃腸炎或胃潰瘍患者：糯米會刺激胃酸分泌，加重病情。

三高（高血脂、高血壓、高尿酸）人群： 餡料中常含有動物油（豬油）或飽和脂肪酸，不宜多食。

另外，一般而言，薑湯是好的，薑性味辛溫，有溫中散寒、發汗解表的作用。在寒冷的冬至喝薑湯，有助於溫暖脾胃、驅散體內寒氣，特別適合虛寒、受寒或脾胃虛弱的人，惟有些人士不一定適合。

3類人應避免飲薑湯

陰虛內熱者：症見口乾舌燥、手足心熱、潮熱盜汗，喝薑湯容易加重上火和乾燥。

熱性體質或風熱感冒者： 薑的溫熱性質會助熱，使病情加重。

口臭、便祕等實熱症狀明顯者：應避免。

返回目錄

李孔熙醫師表示，冬至進補前應先了解自身體質，他提出3款針對不同體質推薦的冬至補湯：

推介3款冬至湯水

冬至湯水｜1. 參芪當歸羊肉湯：氣血虛寒者的暖身首選

主要材料（一人份量）：羊肉200g、黃芪15g、黨參15g、當歸10g、生薑3片、紅棗3枚

功效：溫補氣血，益腎禦寒，能幫助虛寒者驅散體內寒氣，儲存陽氣。

做法：羊肉需先汆水去腥。將所有材料加水，小火燉煮約1.5小時即可。

宜忌：這款湯特別適合氣血虛寒體質的人，如果平時總是怕冷、面色蒼白、容易疲倦，或女性有月經量少等情況，這款湯便是暖身首選；惟陰虛內熱、正在感冒發燒或有急性炎症的人士，應忌服此湯。

冬至湯水｜2. 黑豆枸杞滋陰湯：平衡溫燥，滋養腎陰

主要材料（一人份量）：烏雞1/4隻、黑豆30g、枸杞10g、百合10g、生薑2片

功效： 滋陰補腎，寧心安神。重點在於滋養腎陰，改善內熱狀況。

做法：烏雞汆水後，將所有材料放入鍋中燉煮約1小時。

宜忌： 對於陰虛體質的人士，例如經常感到手足心發熱、口乾咽燥、容易煩躁失眠，冬季進補不宜過於溫燥。這款湯可平衡冬季的燥熱感；由於黑豆和烏雞滋補，脾虛便溏或腹瀉者應慎用。

冬至湯水｜3. 淮山茯苓健脾湯：先健脾胃，確保吸收

主要材料（一人份量）：豬腱肉100g、淮山30g、茯苓15g、陳皮3g、薏米15g

功效： 健脾祛濕，補肺益腎。這是四季皆宜的平和補湯，以健運脾胃為目的。

做法：豬腱肉汆水後，所有材料燉煮約1小時。

宜忌： 如果屬於脾虛濕盛體質，表現為食慾不振、大便稀溏黏膩、舌苔厚膩、容易感到疲倦，建議先以健脾祛濕為主。這款湯性質平和，能讓身體更好地吸收後續補品，且無特別禁忌，大部分人皆可飲用。

返回目錄

李醫師指出，冬至養生應少吃以下4類食物：

冬至飲食禁忌｜1. 寒涼生冷食物

應避免食用如涼拌沙律、刺身、冰鎮飲品，或性質偏寒的蔬果如梨、西瓜和苦瓜。這些食物會直接損傷脾胃的陽氣，加重體內寒氣，不利於陽氣潛藏，容易引發腹痛或腹瀉。

冬至飲食禁忌｜2. 辛辣發散食物

如辣椒、麻辣火鍋、花椒、大蒜等辛辣食物。雖然能短暫暖身，但其「發散」作用會過度刺激身體出汗，從而耗損人體寶貴的精氣與陽氣，違背了冬季「收藏」的養生大原則。

冬至飲食禁忌｜3. 滋膩難消化食物

包括糯米製品（如湯圓、年糕）或過於油膩、肥厚的肉類。這類食物黏滯且脂肪含量高，難以消化，會加重脾胃負擔，阻礙氣機正常運行。

冬至飲食禁忌｜4. 煎炸燒烤食物

烤羊肉串、炸雞、薯條等燥熱食物，容易「傷陰助火」。它們會耗損身體津液，導致體內產生燥熱，出現口乾舌燥、便祕、痤瘡等「上火」症狀，與冬季應當「滋陰潛陽」的原則相悖。

返回目錄

延伸閱讀：冬天必飲7款暖身飲品 促進血液循環增免疫 熱牛奶加1物更保暖

---

相關文章：

推介5大冬天當造水果 這1款護心/抗炎/防失智 一文看懂怎麼吃！

室內襪推介｜日本《LDK》評測9款人氣產品 2款獲A級 超保暖/不易起毛球！

手腳冰冷｜女性更容易手凍腳凍 醫生教吃3大暖身食物 從內暖到外擺脫「凍柑」

常感冒/肌肉痛/皮膚乾？6大症狀自測冬天健康風險 專家教補充營養增強免疫力