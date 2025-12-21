冬天必吃15種食物抗流感 第1名擊敗雞蛋/西蘭花 更防諾如病毒入侵！

【防流感飲食】隨著天氣轉涼，正是各種病毒肆虐的季節，身體免疫力強弱與否此時至關重要。有專家推薦15種有效預防冬季疾病的食物，不少更有助預防流感、諾如病毒等常見病毒。

冬天必吃15種食物抗流感 第1名擊敗雞蛋/西蘭花

據《介護ポストセブン》報道，由日本20位專家選出食物排行榜內，推介了15種有效預防冬季疾病的食物，更解釋了食物的關鍵營養，且提供了有效的食用方法。到底冠軍食物是甚麼？哪幾款食物奪得三甲位置？

甚麼食物可增免疫力抗流感？

第13名：豬肉（5分）

富含維他命B1，有助增強體力，抵抗疾病。

第13名：大蔥（5分）

富含可增強免疫力的維他命C，以及具抗菌作用的烯丙基硫醚和大蒜素。

第13名：豆芽（5分）

富含β-胡蘿蔔素，有助維持黏膜健康。

第12名：泡菜（6分）

除了蔬菜本身富含的維他命和膳食纖維外，泡菜還有發酵食品中的乳酸菌，有助改善腸道環境，恢復體力。

第9名：綠茶（10分）

兒茶素和抗生素一樣，具有抗菌特性，可以清除體內有害細菌。 經常飲綠茶可以濕潤喉嚨黏膜，沖洗掉病毒和細菌。

第9名：生薑（10分）

生薑富含紫草素，可以緩解鼻塞和咳嗽。它的發汗和排毒功效有助預防感冒。

第9名：小松菜（日本芥菜）（10分）

小松菜富含均衡的β-胡蘿蔔素、維他命C和維他命E，這些都是增強免疫力所必需的營養素。 它還富含鐵和鈣。用油拌著吃可以提高脂溶性維他命（如β-胡蘿蔔素和維他命E）的吸收率。

第8位：雞蛋（11分）

蛋清含有溶菌酶，具有抗病毒功效，也是感冒藥的成分之一。蛋清富含維他命D，可以增強免疫系統。

第7名：舞茸（13分）

舞茸特有的「MD組分」能夠活化NK細胞等免疫細胞，從而增強免疫力。 研究表明，舞茸含有能夠抑制流感病毒生長的蛋白質。

第6名：三文魚（14分）

三文魚富含維他命D，對於預防免疫系統虛弱引起的疾病（例如流感）至關重要，它亦富含蝦青素和DHA等抗氧化劑和適量的健康omega-3脂肪酸EPA和DHA，具抗衰老功效。

第5名：南瓜（15分）

南瓜富含β-胡蘿蔔素，可轉化為維他命A，這是一種強效抗氧化劑，能夠保護黏膜並抵抗諾如病毒等。

第3名：乳酪（16分）

添加蘋果或蜂蜜，可以改善腸道環境，它能同時提供乳酸菌、膳食纖維和寡糖三重益處。

第3名：大蒜（16分）

大蒜內的大蒜素能改善血液循環，增強免疫力。切得越細，香味越濃郁，效果也越好。它還能促進維他命B1的吸收，緩解疲勞，使身體不易感染流感和感冒。

第2名：西蘭花（20分）

西蘭花莖中含有的蘿蔔硫素具有抗氧化和排毒功效，能夠增強免疫力。它還富含膳食纖維，有助於調節腸道環境。

第1名：納豆（35分）

納豆中豐富的蛋白質和膳食纖維有助調節腸道環境，增強免疫力，其中成分「吡啶二羧酸」具有很強的抗病毒功效。攝取礦物質對增強免疫力也很重要，因此應該積極攝取納豆中的鈣、鉀、鎂、鋅和銅。

抗流感冠軍食物有何優點？

獲得第1名的食物是納豆。納豆曾多次榮登最強食物榜首，註冊營養師金丸絵里加指，人體約70%的免疫細胞集中在腸道。因此，維持健康的腸道菌群對於預防流感等疾病至關重要。納豆中的細菌和膳食纖維有助於調節腸道菌群。

此外，攝入優質蛋白質對於增強免疫力也至關重要，因此由大豆製成的納豆在這方面表現出色。食品公司代表總監小倉朋子亦指，納豆細菌中含有的吡啶二羧酸具抗病毒特性，有效預防諾如病毒、流感病毒和其他疾病。

第3名的乳酪也有助於改善腸道菌群，而且富含蛋白質。註冊營養師望月理惠子表示，研究表明食用乳酪可以提高唾液中免疫球蛋白A（IgA）的濃度。

資料來源：《介護ポストセブン》

