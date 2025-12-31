流感高峰常胸痛氣促？恐併發肺炎/心臟衰竭 醫生揭流感重症6大症狀

天氣轉冷，流感來勢洶洶。歐美多個國家及日本，更出現一種甲型流感變異病毒株「H3N2-K」。有醫生列出6大嚴重症狀，可能代表流感發展至危及生命，提醒大家不要對病情掉以輕心。

流感出現胸痛氣促恐併發肺炎/心臟衰竭 醫生揭重症6大症狀

根據外媒《Mirror》報道，「H3N2-K」又被稱為「K分支」（subclade K）和「超級流感」。根據病毒歷經了7次突變，傳染力極強，導致感染病例破紀錄激增。英國全科醫生Dr. Donald Grant表示，在流感爆發期間，人們可能會讓對身體不適掉以輕心，認為只是一般流感症狀，卻可能是發展成更嚴重疾病的跡象。他列出6種不尋常的症狀，恐是病情加重或已出現併發症的警號。

流感症狀｜1. 呼吸急促或胸痛

患流感時呼吸急促和胸痛雖然常見，但也可能是發展成更嚴重疾病的跡象，例如肺炎。呼吸急促也表明有潛在的哮喘或慢性阻塞性肺病的可能性，這些問題在寒冷季節可能會加重，更有可能是心臟衰竭的徵兆。因此務必去看醫生，尋求進一步的診斷，萬一延誤治療，可能會導致感染加劇或增加住院的風險。

流感症狀｜2. 發燒持續超過5天

一般流感發燒可能會持續長達一周，最嚴重階段通常維持3天。但如果高燒持續或加重超過4-5天，則可能是肺炎或細菌感染的徵兆，如果感染會擴散到血液中，恐引發危及生命的敗血症。持續發燒是身體正在對抗感染或疾病的明顯訊號，需要就醫，不能忽視。

流感症狀｜3. 脫水和無法攝入液體

出汗、呼吸急促而淺、嘔吐和腹瀉都會導致體液和電解質迅速流失，嚴重影響人體水分含量。但即使是嚴重的流感，通常也不會長時間阻止身體攝取水分。如果由於持續嘔吐或腹瀉而無法保持水分，可能反映出現了更嚴重的潛在健康問題，例如腸胃疾病。一些非處方藥物可以幫助補充流失的體液，不過更建議求醫，由醫生提供更符合個人病情的治療建議和藥物。

流感症狀｜4. 意識混亂或認知困難

生病時不像平日的自己般清醒是很正常的，但如果突然感到困惑、無法集中注意力或出現其他認知問題，就需要認真重視。因為流感可能會導致疲勞，但不會令意識混亂、注意力難以集中或極度困倦。認知困難通常是低氧血症、嚴重脫水或敗血症的徵兆，這些症狀都並非流感的典型症狀，需要緊急就醫，不可視作普通的流感症狀而置之不理。

流感症狀｜5. 症狀先有好轉，後突然惡化

如果感覺好轉，之後又突然病情加重，可能也是流感發展成其他疾病的跡象。一般而言，流感症狀會在幾天內逐漸好轉，但症狀突然惡化可能是細菌感染的預警，例如支氣管炎。病情反彈甚至變得更嚴重，通常代表發生了需要進一步評估診斷的併發症。持續監測症狀的改善情況，也是康復過程中的重要部分。

流感症狀｜6. 異常劇烈的肌肉疼痛

流感引起的身體疼痛，是由免疫系統為對抗病毒而釋放的發炎物質所造成的。由於是屬於常見症狀，因此很容易令人將嚴重的或不尋常的肌肉痛誤認為是正常情況。如果肌肉疼痛劇烈得導致行動或日常活動困難，則可能預示著更嚴重的感染。在極少數情況下，更可能是橫紋肌溶解症的徵兆，這是一種肌肉組織分解的疾病，因此若出現肌肉劇痛伴隨身體無力，務必立即就醫。

甲型流感/乙型流感 哪種死亡率最高？

根據衞生署資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，已知可感染人類的季節性流感病毒有3種類型：甲型、乙型和丙型。其中甲型與乙型流感佔感染的大多數，而多年來流感疫情爆發，通常都與甲型病毒有關。

1. 如何分辨甲型流感？

常見症狀：發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水

高風險人士：長者、小朋友或免疫力較低人士受感染後，可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重可致命。

嚴重程度/死亡率：病情一般較嚴重，死亡率較高。

傳染力：傳染及致病能力較高，為目前主要會造成流感大流行的流感病毒。當新型甲型流感出現時，有可能導致新一波的流感爆發

2. 如何分辨乙型流感？

常見症狀：與甲型流感相似。

傳染力/嚴重程度/死亡率：病情一般較甲型流感輕微，死亡率較低。演化速率較甲型流感病毒低2至3倍。

衞生署指，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月。大部分人患上流感後能自行康復，症狀較輕微的人士應要有充足休息和多喝水。若出現流感病徵，不應上班或上學。如果病徵持續或惡化，應立即求診。

流感有哪些症狀？與一般感冒有何分別？

據衞生署資料，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月。其症狀、可能出現的併發症和痊癒期，與普通感冒有何分別？

常見症狀：

流感：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛、嘔吐、腹瀉等

感冒：噴嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、聲嘶、頭痛、發燒

併發症：

流感：支氣管炎或肺炎

感冒：可能有零星發冷、連帶疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛

流感/感冒 潛伏期：

流感：約1-4日

感冒：約1-3日

流感/感冒 流行期：

流感：每年1月至3月，或4月及7至8月

感冒：一年四季

流感/感冒 痊癒期：

流感：約2-7日可自行痊癒

感冒：約2-5日可自行痊癒

傳染途徑：

流感：透過飛沬直接傳播，或經接觸間接傳播

感冒：吸入或接觸帶有傳播性的呼吸分泌物

痊癒方法：

流感：充足休息、多喝水，如醫生處方可服抗病毒劑減輕病情

感冒：多飲清水、進食有營養及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙鹽水漱口3次或以上

