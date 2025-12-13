Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物

保健養生
更新時間：10:14 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:14 2025-12-13 HKT

【長壽秘訣】一直到老都能做著自己喜歡的事，是很多人對晚年生活的願望。英國一位知名烘焙師和烹飪節目主持人，今年剛滿90歲，依然在節目上教煮餸和出版食譜書，在螢光幕前活力十足，料理動作穩定俐落，完美展現了「優雅地老去」的精神。平日的飲食她會遵守3大原則，助她健康長壽。

長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大長壽飲食習慣

Mary Berry是英國家傳戶曉的美食作家、廚師、烘焙師及節目主持人，曾於法國藍帶廚藝學院進修廚藝。她自從20世紀60年代開始參與電視節目拍攝，至今主持非常多烹飪節目系列，包括為人氣烘焙比賽節目《The Great British Bake Off》擔任評判，並推出過多本暢銷食譜書。今年90歲的她還主持了關於個人生活和烹飪的節目《Mary at 90: A Lifetime of Cooking》，且出版了最新的食譜書。

她在接受外媒訪問時表示，自己非常熱愛料理，一直視之為生活中最重要的部分。她也喜歡教別人做菜，對於創作新食譜充滿熱情，始終珍惜能夠用美食帶給人們快樂的機會，「沒有甚麼比看到人們嚐到第一口後，臉上露出『哦，真好吃！』的表情更讓我開心的了。這真的很有成就感，也很美好。」烹飪到了90歲，她如今依然有很多構思，經常會和團隊聚在一起討論如何實踐，最希望繼續做喜歡的事。

Mary Berry分享到了90歲依然精力充沛，繼續享受烹飪、做出各種美食的秘訣，她在飲食上著重以下3大原則：

 

Mary Berry長壽飲食秘訣：

長壽飲食｜1. 絕對不吃垃圾食物

她不吃任何超加工食品，例如炸雞塊、含糖穀物、只需加水沖泡的即食食品等。她提倡吃原型食物，從頭開始準備餐點，購買食物時也會檢查食品標籤，以避免不必要的添加劑和防腐劑。

根據聯合國糧農組織（FAO）採用的「NOVA」食品分類系統，超加工食品的定義是通常在工業生產過程中製造，加入糖、油及脂肪、鹽，以及烹調時不常用的成分或各類別添加劑（如增味劑、色素及人造甜味劑）。2021年《Nature Food》上的一篇研究報告，列出6種最有損壽命的食物，全部都屬於超加工食品，包括熱狗、醃製肉、含糖飲品、早餐三明治、芝士漢堡和煙肉，每吃1份可致壽命縮短6-36分鐘。

長壽飲食｜2. 經常吃肉

她非常在意肉的質素，喜歡到肉舖而非超級市場，除了可以買到優質肉品，還能得到處理和料理肉食的建議。

肉類和蛋白質攝取不足可導致長者患上肌少症，不僅影響⽇常活動能⼒，增加跌倒和骨折的風險，更可能因此失去自理能力及增加死亡率。根據香港社區營養師協會今年公布的「⻑者營養篩查」結果，多達80.4%的受訪⻑者⾁類攝取量過低，直接影響他們的肌⾁健康和⼒量；肌肉量測試方面，有多達74%長者不合格，表明本港⻑者普遍存在肌少症風險。

長壽飲食｜3. 不盲目追隨潮流

即使飲食潮流不停改變，她都會堅持自己覺得有效和健康的方法。例如近年講究吃羽衣甘藍等「超級食物」，但她強調椰菜、菠菜等平價蔬菜也一樣有益健康，並不比較差。

資料來源：《Express》《BBC》

延伸閱讀：不吃早餐易中風患糖尿病 盤點長壽者5大飲食習慣 醫生大推1種湯降血壓

---

相關文章：

《非常盜》88歲摩根費曼公開不老秘訣 最愛1種全身運動 訓練心肺/關節

77歲醫生活力十足常滑雪 每早必喝1款長壽養生湯 愛加3大食材增肌力/降血壓/穩血糖

1類平民食材長壽功效被低估 有效預防癌症/高血壓 每日吃幾多最有效？

常吃超加工食物更早死 研究揭死亡風險增19% 12種食物添加劑最毒最傷身

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
16小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
14小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
1小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
5小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
4小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
17小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
15小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
12小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
影視圈
11小時前