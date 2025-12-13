長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物

【長壽秘訣】一直到老都能做著自己喜歡的事，是很多人對晚年生活的願望。英國一位知名烘焙師和烹飪節目主持人，今年剛滿90歲，依然在節目上教煮餸和出版食譜書，在螢光幕前活力十足，料理動作穩定俐落，完美展現了「優雅地老去」的精神。平日的飲食她會遵守3大原則，助她健康長壽。

長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大長壽飲食習慣

Mary Berry是英國家傳戶曉的美食作家、廚師、烘焙師及節目主持人，曾於法國藍帶廚藝學院進修廚藝。她自從20世紀60年代開始參與電視節目拍攝，至今主持非常多烹飪節目系列，包括為人氣烘焙比賽節目《The Great British Bake Off》擔任評判，並推出過多本暢銷食譜書。今年90歲的她還主持了關於個人生活和烹飪的節目《Mary at 90: A Lifetime of Cooking》，且出版了最新的食譜書。

她在接受外媒訪問時表示，自己非常熱愛料理，一直視之為生活中最重要的部分。她也喜歡教別人做菜，對於創作新食譜充滿熱情，始終珍惜能夠用美食帶給人們快樂的機會，「沒有甚麼比看到人們嚐到第一口後，臉上露出『哦，真好吃！』的表情更讓我開心的了。這真的很有成就感，也很美好。」烹飪到了90歲，她如今依然有很多構思，經常會和團隊聚在一起討論如何實踐，最希望繼續做喜歡的事。

Mary Berry分享到了90歲依然精力充沛，繼續享受烹飪、做出各種美食的秘訣，她在飲食上著重以下3大原則：

Mary Berry長壽飲食秘訣：

長壽飲食｜1. 絕對不吃垃圾食物

她不吃任何超加工食品，例如炸雞塊、含糖穀物、只需加水沖泡的即食食品等。她提倡吃原型食物，從頭開始準備餐點，購買食物時也會檢查食品標籤，以避免不必要的添加劑和防腐劑。

根據聯合國糧農組織（FAO）採用的「NOVA」食品分類系統，超加工食品的定義是通常在工業生產過程中製造，加入糖、油及脂肪、鹽，以及烹調時不常用的成分或各類別添加劑（如增味劑、色素及人造甜味劑）。2021年《Nature Food》上的一篇研究報告，列出6種最有損壽命的食物，全部都屬於超加工食品，包括熱狗、醃製肉、含糖飲品、早餐三明治、芝士漢堡和煙肉，每吃1份可致壽命縮短6-36分鐘。

長壽飲食｜2. 經常吃肉

她非常在意肉的質素，喜歡到肉舖而非超級市場，除了可以買到優質肉品，還能得到處理和料理肉食的建議。

肉類和蛋白質攝取不足可導致長者患上肌少症，不僅影響⽇常活動能⼒，增加跌倒和骨折的風險，更可能因此失去自理能力及增加死亡率。根據香港社區營養師協會今年公布的「⻑者營養篩查」結果，多達80.4%的受訪⻑者⾁類攝取量過低，直接影響他們的肌⾁健康和⼒量；肌肉量測試方面，有多達74%長者不合格，表明本港⻑者普遍存在肌少症風險。

長壽飲食｜3. 不盲目追隨潮流

即使飲食潮流不停改變，她都會堅持自己覺得有效和健康的方法。例如近年講究吃羽衣甘藍等「超級食物」，但她強調椰菜、菠菜等平價蔬菜也一樣有益健康，並不比較差。

資料來源：《Express》、《BBC》

延伸閱讀：不吃早餐易中風患糖尿病 盤點長壽者5大飲食習慣 醫生大推1種湯降血壓

---

相關文章：

《非常盜》88歲摩根費曼公開不老秘訣 最愛1種全身運動 訓練心肺/關節

77歲醫生活力十足常滑雪 每早必喝1款長壽養生湯 愛加3大食材增肌力/降血壓/穩血糖

1類平民食材長壽功效被低估 有效預防癌症/高血壓 每日吃幾多最有效？

常吃超加工食物更早死 研究揭死亡風險增19% 12種食物添加劑最毒最傷身