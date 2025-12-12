常聞臭屁味竟防失智？研究揭或降阿茲海默症風險 改善記憶力/運動功能

香味令人心情愉悅，但原來臭味也有實際功效！有外國研究指，一種臭味原來有助逆轉腦退化，保護老化神經細胞，可能有助於預防阿茲海默症，認知功能包括記憶力/運動功能改善5成，到底甚麼臭味成「護腦」關鍵密碼呢？

常聞臭屁味竟防失智？研究揭或降阿茲海默症風險

據外媒《Independent》報道，一項發表於權威期刊《美國國家科學院院刊》的研究指，人體放屁時產生的微量硫化氫，雖帶有腐敗雞蛋惡臭味，或可助對抗腦退化症。

主要研究員Bindu Paul博士解釋：「我們的新數據明確揭示衰老、神經退化和細胞信號傳導之間的關聯，而硫化氫參與了這一過程。」這種氣體透過「化學硫化」過程去協助細胞與大腦之間的信息傳遞。科學家觀察到大腦的「硫化水平」會隨年齡增長及阿茲海默症患者病情而自然下降。

防腦退化｜動物實驗揭驚人成果 認知功能改善50%

研究團隊對經過基因改造、模擬人類患上阿茲海默症的老鼠進行實驗，部分老鼠被注射一種名為NaGYY的新型化合物，能在體內緩慢釋放硫化氫分子。12周後為「注射組」及「未注射組」老鼠進行行為測試，發現：

「注射組」記憶力和運動功能改善50%

「注射組」能記住迷宮中平台位置

「注射組」的整體活動能力更為活躍

研究團隊表明，引入硫化氫可以逆轉阿茲海默症的行為後果，但研究人員還想進一步探究大腦如何對這種氣體分子產生化學反應。

防腦退化｜破解「臭味」護腦機制

另外研究也發現，硫化氫發揮護腦機制的關鍵在於一種常見的酶——糖原合成酶激酶3β（GSK3β）：

正常情況 ：大腦硫化氫水平充足時，GSK3β能正常發揮信號傳導功能。

：大腦硫化氫水平充足時，GSK3β能正常發揮信號傳導功能。 異常情況：當硫化氫不足時，GSK3β會異常地與大腦中的Tau蛋白過度結合。Tau蛋白會導致神經細胞內部形成團塊，最終阻塞神經細胞溝通，導致細胞死亡，這正是阿茲海默症認知惡化的根本原因之一。

研究員Matt Whiteman博士指，通過糾正大腦中的硫化氫水平，是可以成功逆轉阿茲海默症的部分狀況。研究作者Solomon Snyder博士總結，這項發現為藥物研發指明新方向，研究團隊正著眼於開發以此機制為基礎的新型神經保護療法。

