醫生嚴選便利店必吃餐點 1原因比自煮更健康！哪種三文治/沙律上榜？

現代人工作忙碌，便利店及超市內的熟食冷盤是「加餸」的好選擇，可以節省不少備餐時間。不少人以為這類預製食物未必健康，不過有多位醫生推薦了一些必吃的便利店餐點，更指出這些便利店餐點因為1原因，竟可比自煮更健康。

醫生嚴選便利店必吃餐點 1原因比自煮更健康！

根據日媒《女性セブンプラス》報道，便利店和超市食品不只方便快捷，省卻了「又煮又洗」的麻煩，眼科醫生平松類提出另一個優點指，與在家做飯相比，選擇預先煮好和包裝的食物可以透過營養標籤，更準確了解該份食物的蛋白質、脂肪和卡路里含量，有助進行營養管理。報道綜合了多位不同領域的醫生對便利店食物的推薦意見，他們強調挑選預製食物的原則是營養均衡、低碳水、高蛋白及高纖維，而且最好是添加劑少及加工程度低：

醫生們推薦超市便利店吃甚麼更健康？

1. 腦神經外科醫生奧村步

超市便利店的必吃正餐：

關東煮、壽司捲、即食雞肉、有調味的烚蛋、刺身、燒魚（三文魚或鰤魚）、蔬菜沙律、減鹽蔬菜汁

他的個人經典配搭是雞肉沙律、水煮蛋和低鈉蔬菜汁。如此配搭有助抑制餐後血糖飆升，從而預防肥胖和糖尿病，還能維持食慾素分泌，下午能更高效地工作。食慾素會在血糖升高時受到抑制，因此使人在飯後感到困倦。

2. 腦神經外科醫生菅原道人

超市便利店的必吃正餐：

鯖魚罐頭、水煮沙甸魚罐頭、海藻沙律、加入大量蔬菜的雜菜湯和糯麥飯糰

超市便利店的心水零食：

無鹽綜合堅果、70%以上高可可朱古力

他重視高蛋白飲食，盡量均衡攝取蛋白質、蔬菜和健康脂肪。例如富含抗氧化維他命的蔬菜湯，有助控制血壓；海藻沙律富含膳食纖維和礦物質，有助預防動脈硬化；糯麥富含膳食纖維，不只飽腹感強，對穩定血糖也有幫助；魚肉則富含健康脂肪。

至於零食方面，70%以上朱古力含糖量低，亦富含高度抗氧化的可可黃烷醇，能改善血管內皮功能，增加腦血流量，對於預防腦退化有助益。建議選擇獨立包裝以便控制食用量。避免火腿和香腸，當中含有大量亞硝酸鹽，有致癌的風險。

3. 睡眠專科醫生坪田聰

超市便利店的必吃正餐：

照燒雞肉雞蛋三文治、紅米飯糰、鱒魚壽司、咖喱、八爪魚西蘭花羅勒沙律

超市便利店的心水零食：

乳酪、水果撻、麻花冬甩

他著重吃蛋白質提升良好睡眠質素，乳酪會特別選擇高蛋白的產品，以補充高效蛋白質。

4. 眼科醫生平松類

超市便利店的必吃正餐：

綜合蔬菜沙律、低咖啡因咖啡和紅茶

超市便利店的心水零食：

冷凍莓果、糯米糰子、番薯乾、希臘乳酪

他會按照想獲取的營養素，如碳水化合物、蛋白質、抗氧化劑等，來決定食物。

5. 婦產科醫生高尾美穗

超市便利店的必吃正餐：

烚蛋、納豆、湯品、三文魚飯糰、筍乾、黑橄欖

超市便利店的心水零食：

冷凍藍莓和芒果、水果啫喱

她認為將少量多份食物搭配食用，例如小杯裝的沙律和小菜。不易吃膩且營養均衡。烚蛋和包有大塊三文魚的飯糰，則是她最常選購、能便捷地補充蛋白質之選。至於冷凍水果，作為小食不只熱量低，更含有多酚，具抗氧化功效，於美容有幫助。

6. 美容皮膚科醫生田中亞希子

超市便利店的必吃正餐：

雞胸肉沙律、蟹柳雞蛋沙律、西蘭花雞肉蛋沙律、烏冬沙律、水牛芝士沙律、烚蛋、鹽麴豬肉湯、雞肉丸湯、人參雞湯

超市便利店的心水零食：

豆沙包

她認為便利店有很多方便補充蛋白質的選擇。至於晚餐，她也不時到超市購買熟食，選擇的重點是低熱量和大量蔬菜。

7. 婦產科醫生宋美玄

超市便利店的必吃正餐：

椰菜沙律、韓式飯捲、各種小菜和壽司

超市便利店的心水零食：

布甸

她經常吃韓式飯捲，當中包含了碳水化合物、肉類和蔬菜，能夠攝取豐富的蛋白質和脂肪，營養均衡。

8. 內科醫生谷本哲也

超市便利店的必吃正餐：

豬肉味噌湯、糙米飯糰、納米飯捲、蔬菜條、壽司、燒魚、各種小菜（如金平牛蒡、涼拌羊棲菜或菠菜）、豆渣沙律

超市便利店的心水零食：

堅果、乳酪、預切水果、高可可朱古力

他多選擇糙米飯團，因為糙米比精製白米含有更多的纖維和維他命，納米飯捲也有一樣的優點。另外，烤魚是加工程度最低的食物之一，不只含有優質蛋白質，更富含EPA和DHA。至於乳酪，糖會抵消對腸道的健康益處，因此建議選擇無糖版本，可加入少許蜂蜜，能攝取到額外的維他命和多酚。

9. 內科、皮膚科、眼科和抗老醫學醫生日比野佐和子

超市便利店的必吃正餐：

糯麥飯糰、烚蛋、蔬菜沙律、煙燻雞肉、蔬菜湯、普羅旺斯燉菜、燒番薯或番薯乾、燒三文魚或鯖魚、烤牛肉、煮蘿蔔乾

超市便利店的心水零食：

希臘乳酪、無鹽堅果、高可可朱古力

她的挑選重點是添加劑少和加工程度低，吃預製菜式也要注意少油和加入大量蔬菜，能夠補充蛋白質和膳食纖維，避免導致血糖急升。推薦的食物包括糯麥，富含水溶性膳食纖維，有助調節腸道環境，也比白米飯更有飽足感；鯖魚和三文魚則是富含Omega-3脂肪酸的抗衰老食物；堅果有助於調節血糖水平，富含抗氧化劑和維他命E，是很好的美肌食物；番薯富含膳食纖維，有助促進腸道蠕動。她不時會喝豆奶咖啡，一些研究發現，飲用豆奶咖啡與降低抑鬱症、焦慮症和腦退化症的風險有關，咖啡則被認為有助減低心臟病和肝癌風險。

另外建議盡量選擇成分表簡單的食品，確保添加劑少、加工程度低。這些速食無論是多麼營養健康的選擇，都會為身體帶來負擔，一定要控制食用頻率。

延伸閱讀：吃錯早餐更想睡！營養師推介4大醒神早餐不易肥 主食吃甚麼最好？

