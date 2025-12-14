日綜藝實測「Barcode頭」竟能成功掃碼？拆解男士常見禿頭成因 中醫推薦護髮食材

地中海、禿頭人士的稀疏髮絲可以「掃Barcode」？日本有綜藝節目近日實測，用禿頭人士頭頂髮絲排列成「Barcode頭」，竟被掃描器成功讀取！這項搞笑實驗背後反映了脫髮問題的普遍性，有中醫受訪時曾分享「3步驟」自測脫髮風險，更公開了男士常見禿頭成因及「防禿」飲食攻略，從日常守護髮根健康。

實測「Barcode頭」竟成功掃碼？拆解男士常見禿頭成因

日本綜藝節目《X秒後の新世界》近日進行了一場搞笑實驗，將2位禿頭男藝人的「僅存髮絲」修剪及排列成條碼，測試頭髮能否成功被機器讀取！該實驗源自女演員磯野貴理子在便利店打工的親身經歷，她曾用掃描器意外掃到彎腰禿頭客人的頭頂，收銀機更發出「嗶」聲並顯示10日圓價格。

髮型師將2位禿頭男藝人的頭髮「模仿」條碼的數量與粗幼度重新修剪及逐條排列。多番嘗試後，其中一名頭髮較長的藝人成功獲掃描器讀取其「Barcode頭」；另一名頭髮較短者則未成功。實驗結果令網民大感驚奇，直呼「機會率雖微，但確實有可能發生」。這項搞笑實驗背後，同時反映了脫髮問題的普遍性。

中醫教3步驟自測脫髮風險 9成港男屬「雄禿」

註冊中醫師李廣冀曾接受《星島頭條》訪問時分享，一般人可透過簡單3步驟，自測脫髮風險：

可用拇指、食指和中指，從髮根輕力捏起一束40-60條左右的頭髮。 順著頭髮生長方向，輕輕向上拉。 如果沒有或僅1-2條頭髮脫落，即脫髮處於穩定期；如一次過拉出3條以上頭髮，即脫髮處於活躍期。

李醫師分析，本港9成禿髮屬「雄激素禿髮」（即M字額、髮線後移、地中海等類型），與遺傳因素相關。身體對雄激素DHT（二睪固酮）敏感，導致毛囊逐漸萎縮。後天壓力、吸煙、飲酒、嗜吃煎炸甜食及加工食品，均會增加患病風險，女性也不例外。脫髮可分為以下4種常見類型：

1. 雄激素性脫髮（雄禿/脂溢性脫髮）

毛囊對雄激素敏感，逐漸萎縮，頭髮變細、生長周期縮短。與遺傳和雄激素相關，男性多表現為M字額、髮線後移、或頭頂禿髮（地中海禿髮）。女性多為頭頂髮量稀疏、髮縫變寬。

2. 斑禿（鬼剃頭）

斑禿由免疫系統失調導致，免疫T細胞攻擊毛囊，導致出現圓形或橢圓形禿斑，皮膚外觀正常，但短時間內會脫落較多頭髮，嚴重時會發展為全禿（全頭頭髮脫落）或普禿（全身毛髮如眉毛、體毛脫落）。

3. 休止期脫髮

身體因應激事件（如手術、分娩、嚴重疾病、精神壓力）、藥物（如化療藥）、營養缺乏（如鐵、蛋白質缺乏）等情況，令大量頭髮提前進入休止期並脫落，整體頭髮稀疏，脫髮區無明顯界限。

4. 瘢痕性脫髮

當毛囊被破壞後形成瘢痕，導致永久性脫髮，常見於膿癬等感染或自身免疫性疾病（如盤狀紅斑狼瘡）或創傷之後。

甚麼中藥可護理頭髮？冬蟲夏草為何有效？

李醫師更列舉八種常用護髮藥材及其適用人群：

1.冬蟲夏草

功效：補肺益腎。腎其華在髮，可減少脫髮

適合：肺腎不足、咳喘、鼻敏人士

2.枸杞子

功效：補肝腎，性質平和

適合：一般脫髮人士

3.菊花

功效：清肝明目

適合：肝火旺盛、夜睡、頭油多

不適合：脾胃虛寒、氣血不足等虛弱人士

4.熟地黃

功效：補血、補腎

適合：血虛人士、頭髮乾旱，缺乏光澤者

不適合：脾胃濕熱

5.茯苓

功效：健脾利水

適合：脫髮、痰濕人士

不適合：陰虛、口乾舌燥人士、頭皮乾燥人士

6.桑椹子

功效：補血強肝腎

適合：肝腎不足、脫髮人士

不適合：脾胃虛寒人士。

7.女貞子、墨旱蓮

功效：女貞子通常結合墨旱蓮同用，稱為「二至丸」，用以滋補肝腎，一陰一陽，不會熱氣。為中醫處方藥物，不建議一般人自行煲煮飲用。

適合：肝腎不足人士

不適合：孕婦、嬰兒

8.黑芝麻

功效：補肝腎，益精血

適合：肝腎不足型脫髮（頭髮乾枯、易斷、早白）、產後氣血虧虛者，血虛人士可適量食用

不適合：頭皮油膩、脾胃虛弱需減少或避免食用。

不過，李醫師提醒，一般中藥藥材並不建議直接沖水飲或煲湯飲，建議用藥前要先諮詢中醫師意見。

