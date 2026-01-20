血糖失控可致腎功能受損！醫生教飲食4招穩血糖防腎病 先吃蔬菜再吃飯未必夠？

若高血糖未能妥善控制，可能引發如腎病變等併發症。為避免高血糖損害腎功能，有醫師指出，日常飲食中可透過4種方法來穩定血糖、預防腎病。其中僅先吃蔬菜再吃飯並不足夠，進食時還需搭配另一關鍵方法。

血糖失控可致腎功能受損 醫生教飲食4招穩血糖防腎病

據日媒《東洋経済オンライン》報道，日本腎臟科醫生上月正博指，要預防糖尿病，必須控制血糖水平，並注意日常飲食中碳水化合物的攝取。這是因為攝取過多碳水化合物容易引發血糖飆升，即餐後血糖急遽上升後又快速下降的現象。若血糖值每天反覆波動，胰島素的效能將逐漸減弱，導致血糖持續偏高。除了可能引發或加重糖尿病，血糖波動會損傷全身血管，加速動脈粥狀硬化，而腎臟的微血管尤其脆弱，隨著這些細小血管受損加劇，慢性腎臟病的進程也會加快。

因此，為保護腎臟必須避免攝取過量碳水化合物，以防止血糖急升，並學習以緩慢進食的方式讓血糖平穩上升。控制碳水化合物的基本方法是減少米飯、麵包、麵條等高碳水主食的份量，同時增加肉類與蔬菜等配菜的比例。只要掌握此原則，就能減緩餐後血糖上升的速度。雖然減少碳水化合物攝取有益健康，但採取極端戒斷的方式，完全不吃米飯或麵包，並不是一個好建議。主食中的碳水化合物是大腦與身體必需的能量來源，對老年人而言，營養與能量攝取不足尤其危險。因此，較好的做法是將攝取量調整至比平常略少，並養成每餐適量減少主食的習慣。他提出4種制碳水化合物的飲食方法，有助穩定血糖、保護腎臟，且對慢性腎臟病患者同樣適用：

護腎穩血糖飲食4大貼士：

1. 停止飲用含糖飲品

事實上，許多看似健康的飲品，或是家中常備的飲品，往往含有大量糖分，例如可樂、蘋果氣泡飲等甜味碳酸飲品、運動飲品、果汁飲品、乳酸菌飲品、紙盒包裝的蔬菜汁，以及罐裝甜味咖啡、茶飲和優乳酪飲品等，都隱藏著大量糖分。若每天習慣性飲用這些飲品，很容易攝取過量的碳水化合物。

相反地，如果發現自己不自覺地喝了含糖飲品，只要將其替換為無糖選擇，例如茶、水或黑咖啡，就能大幅降低碳水化合物的攝入量。對於腎臟病患者，以及擔心糖尿病、脂肪肝和肥胖問題的人來說，戒除含糖飲料應作為減少碳水化合物攝取的第一步。

2. 避免食用甜麵包、點心與甜品

減少糖分攝取的常用方法是從容易調整的食物著手，而米飯、麵包這類主食的減量空間有限，因此最好先從日常零食與甜點開始控制，例如家中常備的餅乾、米餅、饅頭、布丁、果凍、小蛋糕，以及甜麵包和泡芙等。

然而，強制完全戒除可能令人感到痛苦，因此建議為自己訂立一些彈性規則，重點在於避免過量攝取。換句話說，要避免暴飲暴食，不如採取一些小措施，例如每周允許自己享受一次、在工作順利時作為獎勵，或是只吃一半並將剩餘部分冷凍保存。

3. 細嚼慢嚥

近年來，先吃蔬菜再吃飯的飲食方式廣受歡迎，能避免血糖急速上升，對身體較有益處。然而，如果進食速度過快，這種順序進食方法的效果便會大打折扣。假如在十分鐘左右就吃完一餐，即使先吃蔬菜，它們也會在胃中迅速與其他食物混合，難以發揮穩定血糖的作用。

因此，若想有效減緩餐後血糖上升，首要關鍵是放慢進食速度，建議將一餐的時間控制在30至40分鐘左右，這不僅能幫助血糖平穩，還能增加飽足感，避免過量攝取。除了以慢食取代快食作為基本原則，仍需要保持先吃蔬菜再吃肉類或魚類，最後吃米飯的順序方法。

4. 攝取可溶性膳食纖維

膳食纖維可分為不溶性與可溶性兩類，可溶性膳食纖維能在胃腸道中停留較長時間，對於抑制過量碳水化合物吸收、穩定血糖具有顯著作用。在減少米飯、麵包等主食攝取量的同時，應增加從蔬菜、海藻、菇類等食物中補充膳食纖維，例如納豆、秋葵、山藥、滑子菇、黑木耳、海帶、裙帶菜等。

他表示，這些飲食習慣對於維持與改善健康非常有益，不僅適用於擔心腎功能下降的人，即使腎功能尚未明顯受損或沒有其他健康問題的人，也同樣能從中獲益。因此，他建議大家盡早開始培養這些習慣，並將其融入日常生活，這不僅有助於延長腎臟的健康壽命，也能為整體健康奠定長遠基礎。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：《東洋経済オンライン》、醫管局

延伸閱讀：亂吃黑豆芝麻傷腎？醫生推薦3大黑色食物 排毒/抗炎/抗氧化 腎病患者可安心吃

---

相關文章：

醫生盤點10大傷腎食品 1種港人常吃早餐上榜 長期進食恐血糖急升需洗腎！

吃保健品補身竟惹禍？55歲女子腎功能退化至90歲 醫生拆解保健品傷腎風險

護腎飲食｜飲食5招防腎病穩血壓 醫生推薦4大無鹽早餐組合 1類食物藏高鹽陷阱

護腎食物｜30歲女「吃苦」改善腎小球炎 醫生推薦3大護腎苦味食物 苦瓜僅排第3名？