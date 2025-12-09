37歲何廣沛自爆先天聽力障礙 恐永久失聰需戴助聽器 解構成因/預防方法

37歲何廣沛（Matthew）憑藉兩套劇集入圍《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角。近日他在訪問中透露自己患有先天性聽力障礙，經過基因檢測後發現因為1原因，未來可能面臨永久失聰，需依賴助聽器生活。事實上，聽力障礙並非僅由身體老化引起，背後可能涉及多種不同成因。到底有何方法有效預防預防聽力受損？

37歲何廣沛自爆先天聽力障礙 恐永久失聰需戴助聽器生活

37歲何廣沛（Matthew）憑藉劇集《金式森林》及《新聞女王2》中的表現，於《萬千星輝頒獎典禮》入圍最佳男配角提名。近日他接受傳媒訪問時透露，自己從小學起便確診患有聽力障礙，需持續到醫院追蹤情況，無論低分貝或高分貝的聲音都難以聽清。在美國讀大學時曾嘗試佩戴助聽器，卻因無法承受過大音量，僅戴兩天便引發劇烈頭痛，其後斷斷續續嘗試，最終仍決定放棄。

基因檢測發現聽覺DNA有異常

直到半年前，他接受基因檢測，才確認聽力障礙屬於先天問題。他解釋，負責聽覺的一對DNA均出現異常，這可能導致出生時完全失聰，也可能毫無影響，更可能隨年齡增長聽力逐年衰退，或永久維持現狀。已做好心理準備，未來若無法正常生活便需重新佩戴助聽器。雖然得知基因檢測結果時感到恐慌，不確定何時可能完全失去聽力，但他也明白擔憂並無幫助。

聽力障礙為生活帶來不便 卻毋阻演藝事業

何廣沛曾因聽力問題，曾被誤會為人「好寸」、「不願與人打招呼」，這不僅影響外界對他的印象，甚至曾因此得罪人。他表示，慶幸仍在圈中收穫一班知心好友，包括陳曉華（Hera）和陳浚霆都清楚他的狀況。當有人叫他而未察覺時，會輕拍肩膀提醒，並解釋他聽力不佳，對此他心懷感激。他亦提到拍攝劇集時，整部戲中他需以沙啞嗓音唸對白，且完全聽不到對手演員的聲音，只能依靠口形猜測。

在私下與未婚妻Sarah相處時，何廣沛直言，有時因聽不清楚而靠猜測回應，卻又常猜錯，令未婚妻感到無奈與困惑。他感嘆聽力障礙為生活帶來不少痛苦，不但影響日常生活，身邊的人也同樣辛苦。儘管先天聽力障礙目前無法透過手術根治，他仍保持豁達態度，認為聽覺缺陷不會阻礙他的演藝事業。

聽力障礙有何成因？不只身體老化才有？

衞生署引述統計調查數據指，於2013年，香港估計有155 200名（或總人口的2.2%）聽覺有困難的人士。根據世界衞生組織的定義，當聽力不如正常聽力者那麼好，即雙耳聽力閾值為25分貝或以上，便界定為有聽力障礙（或損失）聽力障礙有不同程度，可以由聽不到特定高頻聲音，例如兒童的聲音或門鈴聲的輕微障礙，到單耳或雙耳完全損失聽力（失聰）。常見原因可能在出生時、出生後不久出現，或者後天因素導致。

1.出生時、出生後不久出現聽力障礙原因：

先天/遺傳聽力障礙

懷孕期間出現感染（例如母體感染風疹及梅毒）

低出生體重及新生嬰兒窒息（即出生時缺氧）

2.後天因素導致聽力障礙原因：

暴露於高聲浪

患上特定疾病（例如麻疹、流行性腮腺炎、腦膜炎及耳部感染）

耳部或頭部受創

使用藥物（例如特定抗生素及抗瘧疾藥）

老化

6大方法預防聽力障礙 聆聽音量勿超這分貝

衞生署指出，無論任何年齡，聽力障礙都能影響人際溝通、心理健康及生活質素。然而，全球一半聽力障礙的原因，都可透過以下預防方法避免：

注意安全聆聽音量水平（75分貝或以下），並注意日常允許接觸的噪音水平。一般而言，最高的允許接觸水平為85分貝，最長持續8小時，而暴露於100分貝聲音水平的安全時間僅爲每天15分鐘。

採用60–60規則：將音量調校至不超過最高音量的60%。限制使用時間於每天60分鐘以下，並多作中途休息。當您使用深入耳道式耳機，或當播放中的音樂/遊戲/電影包含沖擊和波動聲音，應把音量調至更低。沖擊聲音（噪音水平突然升降，例如射擊、錘擊和炮竹聲）和波動聲音（噪音水平在一段時間內極端轉變，例如道路交通噪音、搖滾樂）較持續在同一音量的聲音更具損害力。使用同一個播放器調至同一個音量，深入耳道式耳機比其他類型的耳機在耳內產生較響亮的聲音。

善用視聽娛樂設備，如果常於嘈吵環境中使用聆聽設備，應使用隔音/消音耳機或耳筒。如有的話，使用內置的「智能音量」功能，可有助控制音量並限定產品的最高輸出音量。

遠離高聲浪的聲音。應盡量遠離聲音源，例如嘈吵地方的揚聲器。聆聽期間應作短暫休息，以及縮短身處嘈吵環境或活動，例如夜店、酒吧等的整體時間。

即使只是在短時間接觸噪音，也要配戴合適的護耳設備（例如耳塞及耳罩），以隔絕噪音。

遵守職業健康及噪音管理的安全措施。在嘈吵的環境工作，應採取必要的保護措施。放器調至同一個音量，深入耳道式耳機比其他類型的耳機在耳內產生較響亮的聲音。

延伸閱讀：壓力大常用耳機易耳鳴？中醫解構12大成因 推介16款湯水食物保聽力

----

相關文章：

聽力差長者更易患心臟病！感官衰退為何損心臟？醫生拆解護心貼士

耳水不平衡嚴重恐失聽力 飲茶更嚴重？ 醫生教避免5種食物

耳水不平衡｜頭暈天旋地轉是耳水不平衡嗎？水入耳易引發？醫生解構成因症狀 教預防方法

耳鳴｜人人都有機會耳鳴 伴隨3症狀恐患鼻咽癌 須及早求醫