49歲偶像劇男神腰背痛揭患甲狀腺癌 歷兩次手術保命 解構5大病徵+預防方法

49歲新加坡男星立威廉曾演出多部人氣偶像劇如《天國的嫁衣》、《放羊的星星》、《微笑pasta》而走紅。他數個月前因腰痠背痛，求醫檢查後揭罹患甲狀腺癌2期，並進行了2次手術切除腫瘤，至今仍然持續治療中。事實上，甲狀腺癌是本港常見癌症第8位，且有機會在康復多年後復發。有哪些徵兆可能是患上甲狀腺癌？

49歲偶像劇男神腰背痛揭患甲狀腺癌 歷兩次手術保命

立威廉日前接受台媒訪問，透露自己患癌的消息。在今年7、8月，他帶著女兒到印尼旅遊返回新加坡後，因為腰痠背痛而到醫院檢查。雖無異狀，但在醫生的建議下進行了全身健康檢查，經磁力共振檢查後，竟發現甲狀腺有3cm大的惡性腫瘤。他在9月進行了2次手術，分別取出3cm和1.1cm的腫瘤。醫生告知他99%的腫瘤已切除，但有擴散的疑慮，肺部已照出有結節，因此後續還要追蹤和治療，每個月都要吃藥控制。

49歲立威廉自揭罹患甲狀腺癌2期：

立威廉今天（9日）在IG發文表示：「有時候你會覺得某些事永遠不會發生在自己身上，只會發生在別人身上。」他提到，在幾個月前、被診斷出罹患甲狀腺癌初期，覺得整個世界都崩塌了。但當現實擺在眼前後，他決定積極面對一切，努力復原。

他表示，自己現在能正常活動，但曾經有一段時間無法做任何日常的事情，抗癌的幾個月並不輕鬆，除了身體的狀況，精神狀態也很糟糕，害怕無法親眼見證女兒的成長，更不想讓85歲的母親擔心。經過了兩次手術和一些放射治療，眼下情況正在好轉，暫時戰勝了癌症，但他形容，與癌症的戰爭遠未結束，「每個月到醫院驗血，以及終生服藥，已經成為我新的生活常態。」

甲狀腺癌5大病徵 沙聲/頸部硬塊要注意

根據本港醫管局資料，甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，呈蝴蝶狀，屬於內分泌組織，負責分泌甲狀腺素，以調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌腫瘤。其發病過程很緩慢，由癌細胞出現到發病可能歷時數年；也正因如此，患者有機會在多年後再次復發，所以必須定期跟進。

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能使人忽略或以為是其他疾病。較常見的徵狀包括以下5種：

撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

聲音持續沙啞

頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象

甲狀腺癌6大風險因素 飲食缺碘更高危

醫管局指出，甲狀腺癌可能與以下因素有關：

曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。

個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。

性別：女性患甲狀腺癌的機會較男性大。

飲食：飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。

年齡：很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。

惟目前醫學界對甲狀腺癌的成因仍不清楚，因此未有預防方法，如果家族曾有人患上甲狀腺癌或甲狀腺異常的疾病，應特別提高警覺，最好每半年自我檢查頸部，並定期做超聲波檢查。

