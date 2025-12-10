豬油不是最邪惡？比拼4種動物油脂升膽固醇風險 冠軍竟是早餐常見食物？

不少動物油脂含有飽和脂肪，容易導致膽固醇堵塞血管。有醫生指出，各種動物油脂的「邪惡程度」其實亦有差距，例如部分動物油脂其實也含有一定比例的護心不飽和脂肪酸，當中竟然有2類動物油脂比豬油更易增加膽固醇？

豬油不是最邪惡？比拼4種動物油脂升膽固醇風險

減重醫生蕭捷健在Facebook專頁發文指，有些人不吃豬油改吃牛油，認為會比較養生和健康。但很多人直覺最傷害心血管的豬油，其實比起牛油還稍微好一點。他列出了不同動物油的升膽固醇指數（Cholesterol-Saturated Fat Index, CSI）作出比較。

計算CSI公式＝0.05 × 膽固醇（mg）＋ 1.01 × 飽和脂肪酸（g）

哪種動物油易致膽固醇上升？

1. 牛油

CSI：約47-50

飽和脂肪最高，應盡量少攝取。相比之下，草飼牛油含有較多的Omega-3、共軛亞麻油酸（CLA）和維他命K2，營養價值比穀飼牛油較好。牛油發煙點150°C，不適合油炸之類的高溫烹調。

2. 牛脂肪

CSI：約45-48

飽和脂肪較高，影響心血管健康的風險也較大。發煙點200°C，適合高溫烹調。

3. 豬油

CSI：約40-45

單元不飽和脂肪高，飽和脂肪適中。發煙點190°C，適合中高溫烹調，例如半煎炸。

4. 雞油

CSI：35-38

飽和脂肪含量最低，單元及多元不飽和脂肪豐富，比例大約65-70%，主要是油酸（oleic acid）和亞油酸（linoleic acid），油酸也是橄欖油的主要成分。鵝油、鴨油與雞油的組成比例一樣。發煙點190°C，適合中高溫烹調。

1招健康攝取油脂 死亡風險減27%

蕭醫生表示，同是動物油，家禽油比起豬牛的脂肪更不容易增加膽固醇，反映了改吃白肉的好處；而且即使豬油比牛油健康，也不代表它是好油，可放任自己天天吃豬油撈飯。

他引述《美國醫學會雜誌》（JAMA）的一項12萬人的研究，發現只要把每天吃的10g飽和脂肪，大約是1湯匙的牛油或豬油，換成多元不飽和脂肪，例如魚油和堅果，死亡率顯著降低27%。而如果烹調菜餚時真的增添一點動物油的香氣，他建議優先選擇雞油，其次是豬油。如果要吃牛油，則選擇草飼牛油。

