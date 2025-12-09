常感冒/肌肉痛/皮膚乾？6大症狀自測冬天健康風險 專家教補充營養增強免疫力

冬天反覆感冒、皮膚乾燥、精神不濟等小毛病十分滋擾，雖然未至於太過影響生活，卻足以破壞心情，尤其是年尾聖誕加跨年一連串慶祝活動和聚會，大家都不希望因為身體小狀況而掃興。有保健專家指出，這些身體不適與缺乏特定營養素有關，並分享提升免疫力和身心活力的營養補充重點。

常感冒/肌肉痛/皮膚乾？6大症狀自測冬天健康風險

根據英媒《Daily Mail》報道，自然療法保健專家Erin Viljoen表示，身體常出現小毛病往往代表了免疫力不足。她提出6種在冬季常見的小病小痛，所反映的健康問題及可能缺乏的一些特定營養素。

冬季常見毛病｜1. 持續疲勞和低能量

熬夜、聚會和飲酒累積的疲憊，如果之後幾晚提早睡也沒有緩解，可能代表體內缺乏維他命D、鐵、維他命B12或葉酸。冬季日照時間縮短，導致身體能吸收的維他命D大大減少。鐵對於肌肉和組織的氧氣供應至關重要，維他命B12和葉酸也是紅血球生成的重要元素。這些營養素對維持能量水平非常重要，缺乏了會導致身體機能下降，容易疲勞和精力不足。

冬季常見毛病｜2. 情緒變化或情緒低落

如果注意到情緒發生明顯的變化，例如持續低落，可能意味著身體缺乏維他命D、Omega-3脂肪酸和維他命B群，這些營養素對於維持思維清晰十分關鍵。當中以維他命D尤其重要，幫助產生「快樂荷爾蒙」血清素；魚類和亞麻籽中富含的Omega-3是維持大腦功能的重要營養，有助減輕憂鬱症狀；維他命B6、B12和葉酸也有改善情緒，減輕壓力和焦慮感的作用。

冬季常見毛病｜3. 常感冒難斷尾

感冒和流感在冬天更容易傳播，如果經常生病又好得慢，可能表示體內缺乏維持免疫系統的關鍵營養素，包括維他命D、鋅和鐵，令身體難以有效地抵抗病毒：維他命D調節免疫功能，鋅強效抗氧化，幫助身體抵抗細菌和病毒，鐵則有助生成健康的紅血球，並將氧氣輸送到全身。

冬季常見毛病｜4. 肌肉痠痛或關節疼痛

沒有做甚麼劇烈運動，但每天早上醒來卻覺得像健身後一樣渾身痠痛。「周身痛」不一定是老化，也可能因為缺乏維他命D或鎂，兩者含量過低都可能導致肌肉痙攣、關節疼痛和僵硬感。鈣的吸收需要維他命D，對於維持強健骨骼非常重要。至於鎂，則有助於肌肉功能和放鬆。如果疼痛持續不消減，可以考慮服用營養補充劑。

冬季常見毛病｜5. 皮膚乾燥 頭髮和指甲易斷

冬季皮膚乾燥脫屑、指甲脆弱易折的情況時有發生，通常是維他命D、鋅或Omega-3缺乏的跡象。維他命D能夠幫助皮膚再生和保濕，鋅促進健康皮膚細胞更新和傷口癒合，Omega-3脂肪酸能夠幫助皮膚從內部保水，並增強彈性。

冬季常見毛病｜6. 手腳冰冷

如果待在室內都經常手凍腳凍，可能代表缺乏鐵、碘或硒元素，影響了體溫調節和血液循環。體內紅血球負責將氧氣輸送到全身，而鐵是生成紅血球的關鍵；碘和硒則對甲狀腺健康至關緊要。缺乏任何一種都會影響新陳代謝和體溫調節，導致四肢冰冷。

延伸閱讀：健康教練10年不生病 靠7件小物防感冒增免疫 必吃這種蔬菜！

---

相關文章：

89歲婆婆從不生病不吃保健品 公開5大長壽習慣 一日三餐這樣吃！

免疫系統老化12大徵兆！常頭痛/便秘是警號 恐患慢性病 醫生教自救方法

生唇瘡非小毛病！研究揭恐加速腦退化損記憶 醫生教做1事降風險

癌症先兆可自測？醫生揭3位置生疹痕癢 恐患乳癌/肝癌