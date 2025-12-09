Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蒸蘋果比生吃更有營養 中醫教加1物蒸煮暖身止口乾 改善腸胃助瘦身

更新時間：10:31 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:31 2025-12-09 HKT

多數人會選擇新鮮食用蘋果，但其實蒸蘋果對健康更有益。有中醫師指出，食用蒸蘋果除了能改善腸胃功能與幫助瘦身，若在蒸製時加入1種常見的中藥材，還能進一步達到暖身與預防口乾的效果。

蒸蘋果比生吃更有營養 集3大好處

中醫師陳盈光在Facebook專頁發文指出，有些人可能覺得蒸蘋果過程繁瑣，但其實中藥的炮製方法更為複雜，部分藥材需經過九蒸九曬，除了浸泡，還要反覆進行蒸、曬、拌料等工序，且重複九次。相對而言，蒸蘋果只需將蘋果直接切塊後蒸10分鐘，能為身體帶來3大好處：

蒸蘋果3大好處：

1.減少過敏反應

少部分人對蘋果可能產生過敏，症狀包括迅速出現的口咽搔癢、血管性水腫、耳朵搔癢、咽喉發緊等。過敏原主要與蘋果品種和成熟度有關，然而這些過敏原大多不耐熱，加熱食用可將其破壞。

2.易入口和易消化

牙齒不好的老人和小孩咬不爛蘋果，適合蒸熟後食用。蘋果加熱後纖維軟化，也適合腸胃功能較差、身體虛弱、病後、術後或產後的人食用。

3.增加健康效果

蘋果加熱後，雖然會損失部分維他命C，但多酚類物質含量會顯著增加，其抗氧化與抗發炎的作用機制，有助於降低慢性疾病的風險。加熱後溶出的果膠更為豐富，能幫助改善消化道功能，並有助於調節體重。

中醫教加1物蒸煮蘋果 暖身又止口乾 

蒸蘋果除了可以為身體帶來上述3大好處，陳盈光醫師表示，蒸蘋果還可依個人體質搭配常見中藥材，例如花椒或枸杞子。若在蒸蘋果時加入花椒，能為身體帶來以下功效：

  • 花椒屬於芸香科花椒屬植物，常見於麻辣鍋中，其帶來舌尖麻感與濃烈香氣即源於此。研究發現，花椒能促進唾液快速分泌，有效降低口腔念珠菌的數量，並改善口乾等主觀症狀。
  • 古籍記載，花椒性味辛、溫，歸脾、胃、腎經，具有溫中止痛、殺蟲止癢的功效。古人牙痛時會將花椒塞入蛀牙洞中咬破，以達到止痛效果。若煮湯口服，則有溫中散寒的作用，適合常感腹部冰冷、容易腹痛的人少量加入食物中食用。此外，天氣寒冷時易腹瀉或膝蓋僵硬疼痛的人，也可少量攝取。
  • 加入花椒後的蘋果汁風味清新，能促進食慾。

蘋果有哪些健康功效？

美國哈佛公共衛生學院的資料顯示，蘋果富含槲皮素和果膠，具有健康益處。一份中等大小的蘋果約含有：

  • 95卡路里
  • 0g脂肪
  • 1g蛋白質
  • 25g碳水化合物
  • 19g糖（天然存在）
  • 3g纖維

1. 改善心血管疾病

研究表明，植物化學物質，特別是蘋果皮中的化學物質，與果膠纖維結合使用，有助於保護心臟和血管免受自由基損傷，並具有降低膽固醇的作用。

2. 改善糖尿病

蘋果中的類黃酮具有抗氧化作用，可能保護胰臟細胞免受損傷。胰臟負責分泌胰島素以應對血液中過量的糖分。研究證實蘋果攝取量與2型糖尿病風險之間存在關聯。

3. 改善體重

蘋果中的膳食纖維可以延緩消化，幫助餐後獲得更強烈的飽足感。血糖波動幅度及次數更少，減少後續的飢餓感，防止過度進食。

4. 防癌及慢性疾病

蘋果中的植物化學物質和纖維具有抗氧化作用，可以保護細胞DNA免受氧化損傷；其果膠還能被結腸中的有益細菌發酵，在預防慢性疾病（包括某些癌症和腸道疾病）方面發揮作用。

5. 預防便秘

蘋果中的果膠是一種水溶性膳食纖維，有助預防便秘，並能適度降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL壞膽固醇）。

資料來源：中醫師陳盈光美國哈佛公共衛生學院

