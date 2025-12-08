亂吃黑豆芝麻傷腎？醫生推薦3大黑色食物 排毒/抗炎/抗氧化 腎病患者可安心吃

【護腎飲食/預防腎病】常聽說吃黑色食物有助補腎，但若亂吃黑豆、芝麻，反而可能傷腎？有醫生指出，有3種黑色食物不僅能保護腎臟，還具有排毒、抗發炎及抗氧化等功效，即使是腎病患者也能安心食用。

黑色食物恐對腎臟造成負擔 4種傷腎食物要少吃

腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁發文指，談到「補腎」，中醫與西醫觀點並不相同。中醫主張「吃黑色食物」來補腎，但當想購買黑豆、黑芝麻進補時，西醫卻可能勸阻，指出這類食物蛋白質、鉀、磷含量偏高，對腎臟可能造成負擔。

為甚麼黑色食物能護腎？他解釋，中醫將萬物歸納為木、火、土、金、水五種屬性，在人體中則分別對應五臟，而黑色則對應水，也就是腎臟。中醫強調「腎藏精」，「精」負責生長、發育、生殖能力，甚至免疫力，全都仰賴腎臟儲存的能量。從現代營養學的角度，食物呈現黑色或深紫色是因為富含花青素——即自然界最強的抗氧化劑之一。此外，黑色食物通常含有豐富的微量元素如鐵、鋅、硒，有助修復細胞、維持正常代謝功能。

洪永祥醫生指出，腎病患者若過量食用以下幾種常見的黑色食物，可能反而導致腎功能惡化：

黑豆和黑芝麻： 雖然滋補，但屬於高磷、高鉀的食物。對腎功能正常者是健康食物，但對腎臟功能不佳的患者而言，過量攝取反而會增加身體負擔。

雖然滋補，但屬於高磷、高鉀的食物。對腎功能正常者是健康食物，但對腎臟功能不佳的患者而言，過量攝取反而會增加身體負擔。 紫菜： 雖被視為健康食材，但濃縮海藻類通常含有較高的鉀離子，且可能存在碘攝取過量的問題。

雖被視為健康食材，但濃縮海藻類通常含有較高的鉀離子，且可能存在碘攝取過量的問題。 烏骨雞：肉類本身蛋白質含量較高，而腎功能不佳者通常需限制蛋白質攝取，以免產生過多含氮廢物，增加腎臟的代謝負荷。

推薦3大護腎黑色食物 排毒/抗發炎/抗氧化

洪醫生表示，若腎臟功能已開始下降，或是已確診慢性腎病（腎絲球過濾率低於60），若進補不當，反而可能傷身。在西醫的腎臟病飲食原則中，有三項必須嚴格控制，包括磷、鉀、蛋白。當腎臟受損時，無法有效排出血液中多餘的含氮廢物、磷和鉀。如果尿素氮過高，可能引發噁心、疲勞；磷過高則會使骨骼變脆、血管鈣化，並引起皮膚瘙癢；而鉀過高則可能導致心律不整，嚴重時甚至可能造成心臟驟停，具有生命危險。他特別精挑細選出三種食物，既符合中醫黑色入腎的傳統理念，同時也完全滿足西醫所強調的「低磷、低鉀」護腎標準。

3大黑色食物助護腎

1.黑木耳

在中醫理論中，黑木耳歸屬於腎經，具有活血化瘀的作用。從西醫營養學角度看，它屬於理想的三低一高食物，即低磷、低鉀、低蛋白，且富含膳食纖維，這特性能減輕腎臟的代謝負擔。它富含的膳食纖維與膠質能在腸道中吸附毒素，減少其進入血液，從而間接降低腎臟的過濾壓力。研究指出，黑木耳中的特殊多醣體具有強效的抗氧化活性。一項針對腎損傷模型的實驗顯示，木耳多醣能顯著降低血清中的尿素氮和肌酸酐水平。簡單來說，黑木耳有助於保護腎小管，減輕氧化壓力所造成的損傷。

2.藍莓

雖然外觀呈深藍色，但在中醫五色分類中，深色同樣歸屬於腎。而在西醫領域，藍莓被公認為超級食物。它的鉀離子含量很低，每100克藍莓僅含約77毫克鉀，遠低於香蕉或奇異果，對需限制鉀攝取的腎臟病患者而言是相當安全的水果。一篇發表於《食品與功能》（Food & Function）的研究指出，藍莓中的花青素能夠抑制NF-κB發炎路徑，即使腎臟細胞因高血糖或高血壓而處於發炎狀態，花青素亦有助於減緩腎絲球的硬化與纖維化。另一項研究也表明，長期攝取富含花青素的漿果，有助延緩腎絲球過濾率的下降速度。

3.黑提子

其深色果皮中所含的白藜蘆醇是護腎的精華成分，一項針對糖尿病腎病變的研究發現，白藜蘆醇能激活人體內一個名為SIRT1的長壽基因。當此基因被喚醒，可顯著減少腎臟細胞的凋亡，它能阻止腎臟細胞自我毀滅。研究數據也顯示，攝取富含白藜蘆醇提取物的實驗組，其蛋白尿症狀獲得明顯改善。雖然提子的鉀含量略高於藍莓，但相較於香蕉或哈密瓜，仍屬於中等偏低的安全範圍。只要控制份量，例如每日8至10顆，所帶來的抗氧化、保護血管與腎臟的效益，遠超過潛在風險。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥、醫管局

專家履歷：洪永祥

腎臟科專科醫生、現任台灣三軍總醫院總院(內湖院區)腎臟科兼任門診醫生。

