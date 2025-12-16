Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究揭每日吃1種花生 增記憶力防腦退化 持續吃多久即見效？

保健養生
更新時間：11:05 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:05 2025-12-16 HKT

吃花生可降血壓/防失智？一項新研究指，每天吃這個數量的花生，除了可改善血液循環，亦能改善大腦功能，延緩腦退化症。

每天吃這個數量的花生 可降血壓/防腦退化症

據外媒《The Mirror》報道，一項發表在《臨床營養學》雜誌（Clinical Nutrition）的新研究表明，每天食用約80粒花生有助延緩腦退化症。馬斯特里赫特大學醫學中心（Maastricht University Medical Centre）的醫生表示，連續4個月每天食用約80顆不加鹽的帶皮烤花生，有助改善大腦功能。研究發現，這個份量的花生可以增加大腦重要區域的血流量，而這些區域對思考和記憶至關重要：

 

研究有何發現？

科學家對31名67歲左右的人進行了一項隨機實驗，其中一半參加者每天食用60克不加鹽的烤花生，另一半作為對照組不食用花生，持續16周。為了確保研究結果的準確性，研究人員為參與者設定了一些規則：

  • 對照組不允許食用任何其他類型的堅果或含有堅果的食物
  • 每次檢查前48小時內避免運動
  • 檢查前1天不得飲酒
  • 每次檢查前至少禁食12小時

研究作者、馬斯特里赫特大學醫學中心營養與運動科學系副教授Peter Joris表示，腦血流量（CBF）是腦血管功能的重要生理指標，指的是流經大腦的血液量，它為大腦輸送維持健康必需的氧氣和營養物質。研究人員透過檢查大腦血流量來評估腦血管功能以及認知能力，得出以下的研究結果：

  • 食用花生的參與者腦血流量（CBF）增加了3.6%，這有助於大腦獲得更多氧氣和營養。
  • 食用花生的參與者語言記憶力提高了5.8%，這意味著他們更能記住聽到或讀到的內容。
  • 食用花生的參與者灰質增加了4.5%，收縮壓和脈壓也有所下降。

這項研究結果對長者來說尤其重要，因為腦血管會隨著年齡增長而逐漸衰弱，增加腦退化症的風險。報告總結，健康的長者連續16周每日食用大約80粒烤花生可以改善腦血管功能，亦可能與改善語言記憶力有關。

資料來源：《The Mirror》

